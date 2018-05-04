HDP’den Muharrem İnce yorumu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP'nin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin, "Yolları açık olsun. Tabii CHP'nin verdiği karar, kendi kararları ve iradelerine saygı duyuyoruz ancak cumhurbaşkanı seçiminde HDP'nin göstereceği adayın özellikle kazanacağına olan inancımızı ifade etmek istiyoruz." dedi.
Buldan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığında bazı parti ve dernek başkanlarının ziyaretinde yaptığı açıklamada, HDP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklamak için kente geldiklerini söyledi.
'BUGÜN AÇIKLAYACAĞIZ'
Gazetecilerin "Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı kesinleşti mi?" sorusu üzerine Buldan, bugün saat 17.00'de cumhurbaşkanı adaylarını Türkiye toplumuna deklare edeceklerini belirtti.
MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI
CHP'nin, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin soru üzerine Buldan, şöyle konuştu:
"Yolları açık olsun. Tabii CHP'nin verdiği karar, kendi kararları ve iradelerine saygı duyuyoruz ancak cumhurbaşkanı seçiminde HDP'nin göstereceği adayın özellikle kazanacağına olan inancımızı ifade etmek istiyoruz. İkinci tura da HDP'nin adayı kalacak."
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