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HDP’den Muharrem İnce yorumu

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için yaptığı yorumda “Yolları açık olsun. Tabi CHP'nin verdiği karar, kendi kararları ve iradelerine saygı duyuyoruz ancak cumhurbaşkanı seçiminde HDP'nin göstereceği adayın özellikle kazanacağına olan inancımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.

HDP’den Muharrem İnce yorumu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP'nin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin, "Yolları açık olsun. Tabii CHP'nin verdiği karar, kendi kararları ve iradelerine saygı duyuyoruz ancak cumhurbaşkanı seçiminde HDP'nin göstereceği adayın özellikle kazanacağına olan inancımızı ifade etmek istiyoruz." dedi.

Buldan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığında bazı parti ve dernek başkanlarının ziyaretinde yaptığı açıklamada, HDP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklamak için kente geldiklerini söyledi.

'BUGÜN AÇIKLAYACAĞIZ'

Gazetecilerin "Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı kesinleşti mi?" sorusu üzerine Buldan, bugün saat 17.00'de cumhurbaşkanı adaylarını Türkiye toplumuna deklare edeceklerini belirtti.

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI

CHP'nin, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin soru üzerine Buldan, şöyle konuştu:

"Yolları açık olsun. Tabii CHP'nin verdiği karar, kendi kararları ve iradelerine saygı duyuyoruz ancak cumhurbaşkanı seçiminde HDP'nin göstereceği adayın özellikle kazanacağına olan inancımızı ifade etmek istiyoruz. İkinci tura da HDP'nin adayı kalacak."

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti HDP muharrem ince Pervin Buldan

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Muharrem İNCE, Parti Rozetini çıkardı. KUVAYİ MİLLİYE RUHUYLA CUMHURBAŞKANIMIZ OLACAK. LAİK DEMOKRATİK ÖZGÜR TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ KAZANACAK..!
Sizin pkk ile olan bağınız olduğu müddetçe bu iş olmaz !
@iiideaaa sizin bu yorumunuzun neyini beğenmediler acaba olumsuz oy verenler utanmaz herfiler heryer pkk sempatizanı dolmuş
geçti borun pazarı sür eşeğini kandile.. yolda giderken de hülyalara dalma sakın!
kürt seçmenin arkasina saklanip siyaset yapmayi birakin binlerce kisinin ölmesine sebep olan sizsiniz ne yüzle insanlarin karşısına cikiyorsunuz benim bu ülkede ne hakkim varsa sizinde okadar var gerçek türkiye partisi olun bakin her şey duzeliyormu duzelmiyormu görün
@hayatokulumezunu Binlerce kişi Hdp yüzünden mi öldü...Hdp yokken de Kürtler öldürülüyordu iş adamlarına suikast düzenleniyordu.Derin devletin toros araçları devriye atıyordu.Kürdüm demek cezaevi demekti.1978 1979 ben Kürdüm ve ülkede Kürtler var Şerafettin Elçi 2 yıl 3 ay yattı.Hadi onu geçtim bütün darbelerde en çok zararı kimler gördü onu söyle 60 70 80 darbeleri...Öncesine gidelim Dersim Koçgiri peki o zaman Pkk var mıydı...Pkkyi devlet yarattı öyle keyfi değil yani...Yok saymak ezmek hakaret etmek cezaevine atmak işkence yapmak faili meçhulle ortadan kaldırmak bunlar asıl mesele.
karının önündeki mikrofonlara bakın gerçekte bu hdp'nin hangi ülkelerin partisi olduğunu anlarsınız
Hdp'nin amaçladığı Türkiye seçim bildirgelesinde var.Anadilde eğitimi ister buna karşı gelebilirsiniz demokratik özerklik der her ilin meclisi kendi ili hakkında karar alsın der karşı gelebilirsiniz.kadın hakları işçi hakları ezilen yok sayılan kimlikler inançlar der hepsine karşı gelebilirsiniz...Ama Pkkye eleman sağlıyor diyemezsiniz...Dağa çıkın diyor diyemezsiniz....Örgütün ortaya çıkışı Hdpden öncedir...İnsanları yok sayan dillerini yok sayan susturan susmayanı gladyolarla infaz eden,17 bin faili meçhulü görmeden bu işleri anlamazsınız...Pkk sizin eseriniz siz yarattınız siz savaşıyorsunz
''Türkiye toplumuna deklare'' edeceklermiş. Türkiye Cumhuriyeti diyemeyen dilinizi eşşek arısı soksun.
SADECE KÜRT HALKI SADECE TÜRK HALKI DİYEN NASIL KAZANACAK MEMLEKETTE SORUYORUM BU VEKİLE , NE YAPTINIZ ÜLKE İÇİN KİME BİR BARDAK SU VERDİNİZ.
Demokrasinin gereği budur zaten rakiplerine saygı duyacaksın o konuşacak sen konuşacaksın sorunlar öyle çözülür.İyi partinin de Hdpnin de Akpnin de Chpnin de adayı hangisi ülkeye daha yarar sağlayacak, hangisi sorunları çözecekse o seçilsin sonuç hepimize hayırlı olsun. Ama ittifak söz konusu olduğunda kimse Hdpnin görüşünü almadı diyelim %13 aldı seçim ikinci tura kaldı o zaman mı diyecekler Hdp sen de gelsen:) demezler herhalde şuan dışlanmış gibi görünse de seçimde barajı aşacak o zaman neler olacak göreceğiz hep beraber.
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