HDP ikinci turda kimi destekleyecek? Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'den önemli açıklamalar

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajı geçip geçmemesi Meclis'teki sandalye dağılımını büyük ölçüde değiştirecek. HDP'nin baraj altı kalması durumunda özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki milletvekillikleri AK Parti'ye geçecek. Barajı aşması durumunda ise, Meclis'te muhalefetin çoğunluğu sağlayacağı belirtiliyor. HDP'den seçim barajıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, 'Birinci turda bize oy veren seçmenlere ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz' dedi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partilerinin tek gündeminin yüzde 10 barajını geçmek olduğunu belirterek, 'Partimize yönelik yüzde 10 barajına yönelik dayanışma ne kadar değerliyse ikinci tur dayanışması da o kadar değerli olacaktır. Tüm isimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Birinci turda bize oy veren seçmenlere biz de ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz' açıklamasında bulundu.

'PROMPTER BİLE DAYANAMADI'



Bilgen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Diyarbakır’daki konuşmasına prompterin bile dayanamadığını kaydeden Bilgen, “Tarihi gerçekleri ters yüz eden mesajlar verildi. 2015 yılında seçim yapıldı ama Cumhurbaşkanı HDP’ye verilen oyların HDP’yi şımarttığını ve HDP’nin halkı sokağa döktüğünü ifade etti. 2015’te şımarıp 2014’te halkı sokağa dökmek mümkün değil. Bu teknoloji henüz icat edilmedi” diye konuştu. Bilgen, Erdoğan’ın HDP’nin Diyarbakır’da olmayan saat kulesini yıktığını söylediğini de ifade etti.