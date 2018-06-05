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HDP ikinci turda kimi destekleyecek? Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'den önemli açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 07:45 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajı geçip geçmemesi Meclis'teki sandalye dağılımını büyük ölçüde değiştirecek. HDP'nin baraj altı kalması durumunda özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki milletvekillikleri AK Parti'ye geçecek. Barajı aşması durumunda ise, Meclis'te muhalefetin çoğunluğu sağlayacağı belirtiliyor. HDP'den seçim barajıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, 'Birinci turda bize oy veren seçmenlere ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz' dedi.

HDP ikinci turda kimi destekleyecek? Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'den önemli açıklamalar

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajı geçip geçmemesi Meclis'teki sandalye dağılımını büyük ölçüde değiştirecek. HDP'nin baraj altı kalması durumunda özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki milletvekillikleri AK Parti'ye geçecek. Barajı aşması durumunda ise, Meclis'te muhalefetin çoğunluğu sağlayacağı belirtiliyor. HDP'den seçim barajıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, 'Birinci turda bize oy veren seçmenlere ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz' dedi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partilerinin tek gündeminin yüzde 10 barajını geçmek olduğunu belirterek, 'Partimize yönelik yüzde 10 barajına yönelik dayanışma ne kadar değerliyse ikinci tur dayanışması da o kadar değerli olacaktır. Tüm isimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Birinci turda bize oy veren seçmenlere biz de ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz' açıklamasında bulundu.

'PROMPTER BİLE DAYANAMADI'

Bilgen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Diyarbakır’daki konuşmasına prompterin bile dayanamadığını kaydeden Bilgen, “Tarihi gerçekleri ters yüz eden mesajlar verildi. 2015 yılında seçim yapıldı ama Cumhurbaşkanı HDP’ye verilen oyların HDP’yi şımarttığını ve HDP’nin halkı sokağa döktüğünü ifade etti. 2015’te şımarıp 2014’te halkı sokağa dökmek mümkün değil. Bu teknoloji henüz icat edilmedi” diye konuştu. Bilgen, Erdoğan’ın HDP’nin Diyarbakır’da olmayan saat kulesini yıktığını söylediğini de ifade etti.

'EDİRNE ZİYARETLERİ NEDEN BU KADAR RAHATSIZ EDİYOR?'

Erdoğan’ın HDP’yi kriminalize etmek için algı operasyonu yaparak önemli bir seçim taktiğini devreye soktuğuna işaret eden Bilgen, “Hem diğer muhalefet parti tabanlarının HDP’ye yönelik dayanışma duygusu kırmak, HDP’yi kriminalize etmek, HDP’nin barajı geçmesini engellemek hem de ikinci turda muhalefetin dayanışma, ortaklaşma sergilemesini engellemek için partimiz ve adayımız kriminalize edilmektedir” diye konuştu. Demirtaş’a yapılan ziyaretlerin Erdoğan’ı çok rahatsız ettiğini ifade eden Bilgen, “Pınarhisar cezaevi türbe miydi ki oraya ziyarete gidiyordu insanlar? Şimdi Edirne ziyaretleri neden bu kadar rahatsız ediyor” dedi.

İKİNCİ TURDA MUHARREM İNCE'Yİ DESTEKLEYECEK Mİ?

Bilgen, Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması durumunda HDP’nin İnce’yi destekleyeceği konusunda bir mutabakat olup olmadığı sorusuna, “Bizim kimseyle yazılı mutabakat metnimiz yok ama toplumun bir mutabakatı var. Toplumun bütün partilerden beklediği net bir tavır var. Bizim şu anda biricik gündemimiz barajı geçmek, baraj altında kalmamak” diye konuştu. Bilgen, ikinci turda herhangi bir koltuk paylaşımı hesabıyla değil, hangi aday ikinci tura kalırsa kalsın bir ortaklaşmayı beraberinde getireceğini belirterek, “Partimize yönelik yüzde 10 barajına yönelik dayanışma ne kadar değerliyse ikinci tur dayanışması da o kadar değerli olacaktır. Tüm isimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Birinci turda bize oy veren seçmenlere biz de ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz” değerlendirmesini yaptı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Demokrasiden, hukuktan, barış ve huzurdan yana olanlar, ikinci turda Saray ittifakına HAYIR diyecek..
söylerse doğru söyler birgün herkes H D P li olacak inadına HDP inadına DEMMİRTAŞ
Dar alanda paslaşmalar. PKK seviciler belli oluyor.
Akşener bitti,ikinci tur olursa kardeş partileri ÇHP ye oy verecekleri kesin,zaten bu savaş Erdoğan'a karşı bir birlik,demokrasi mücadelesi değil
Anlaşıldı tamam...
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