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HDP İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık: AK Parti, Demirtaş'ın içeride olmasından çok pişman

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala siyasi atmosferi değerlendiren HDP İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık, AK Parti hükümetinin Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasından dolayı 'çok pişman' olduğunu söyledi. Şık, "AK Parti'nin Demirtaş'ın içerde olmasından çok pişman olduğunu düşünüyorum. Ancak bırakamayacakları için de ikilemde kaldılar" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık: AK Parti, Demirtaş'ın içeride olmasından çok pişman

bianet'ten Ekin Karaca'ya konuşan HDP İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık, 24 Haziran'a sayılı günler kala siyasi atmosferi değerlendirdi.

'AK PARTİ SEÇMENİNİ SALAK YERİNE KOYUYOR'

Şık'ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

AK Parti’nin bu seçimlerde geçmişe kıyasla etkisiz olduğu söyleniyor. Vaatlerini geliştiremiyorlar mı?

AK Parti'nin vaatlerine bakıyorsun, sanki iktidara talip muhalefet partisi gibiler. 16 yıldır kendi yarattıkları krizleri çözmek üzerine vaatlerde bulunuyorlar. Erdoğan ve AK Parti, kendi seçmenlerini salak yerine koyuyor. Hani hep rakiplerini suçluyor ya, “Siz halkı anlamıyorsunuz, elitistsiniz vs.” Ya sensin o. Bu vaatlerle seçmenin karşısına çıkmak, "Sen salaksın, ben seni kandırıyorum" demek. Tüm suçlarını, günahlarını dinin, bayrağın arkasına gizleyeceksin; sadece kendi krizlerini çözmeyi vaat edeceksin, sonra da oy talep edeceksin.

'AK PARTİ, DEMİRTAŞ'I BIRAKAMAYACAĞI İÇİN İKİLEMDE KALDI'

Demirtaş'ın cezaevinden yürüttüğü propaganda stratejisini nasıl değerlendiriyorsun?

Şaşırtıcı bulmuyorum. Demirtaş'ın hak savunucusu avukat olduğu dönemden tanıyorum. Demirtaş çok zeki ve entelektüel birisi. Okuyan, yazan, okudukları üzerinden teoriyle pratiği birleştirerek siyaset üretmeye çalışıyor. Gerçekten esprili de birisi. O mizahi yaklaşımını da hapishaneden propaganda aracına dönüştürdü. E zaten elinde başka olanak da yok. Bence doğru yol seçti ve ben AK Parti'nin Demirtaş'ın içerde olmasından çok pişman olduğunu düşünüyorum. Ancak bırakamayacakları için de ikilemde kaldılar.

'HDP VE DEMİRTAŞ'A YÖNELİK ÖNYARGIYLA HAREKET EDİYORLAR'

Demirtaş, yerinin de siyaset olduğunu herkese kanıtladı. Çünkü çok parlak ve bu ülkenin özlemini çektiği siyasetçi profilini çiziyor. Bunu da HDP adayı olarak değil, gazeteci olarak söylüyorum. Demirtaş'ın kamusal karşılığı ve aldığı oy arasında uçurum olduğu kanaatindeyim. Kamusal karşılığı daha fazla olmakla birlikte, bu oya yansımıyor. Burada yıllardır çatışmayla süren bir sorun nedeniyle devletin ve medyasının toplum nezdinde yarattığı kirliliğin çok önemli faktör olduğunu düşünüyorum. İnsanlar ezberleri üzerinden HDP'ye ve Demirtaş'a yönelik bir takım önyargılarla hareket ediyorlar.

Şık ayrıca siyasetin geçici olduğunu söylerken "Gazetecilik baki benim için" dedi.

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