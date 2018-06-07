HDP İstanbul milletvekili adayı Erkan Baş 'Selahattin Demirtaş 3 sözcük yüzünden tutuklu' dedi ve açıkladı...

HDP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Erkan Baş, 24 Haziran seçimlerine günler kala FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu, İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın üç sözcük nedeniyle tutuklu olduğunu belirten Baş, bunların ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ olduğunu aktardı.

HDP İstanbul 1. Bölge Adayı Erkan Baş, FOX TV’nin sabah programı Çalar Saat’in konuğu oldu. 24 Haziran seçimlerine ilişkin İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Erkan Baş, 16 yıllık AK Parti iktidarının karanlığını yırtmak için omuz omuza mücadele edilmesi gerektiği vurgusunu yaptı.

Erdoğan’ın “HDP’yi sandığa gömün” sözünü hatırlatan Baş, “24 Haziran seçimlerinde bir tek HDP’ye baraj var. HDP barajı aşamazsa 60’dan fazla vekillik AKP tarafından gasp edilecek” dedi.

‘OYU KULLANIP EVE GİTMEYİN’

Evrensel'in haberine göre, seçim güvenliğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Baş, özellikle gençlere seslendi. “Oyunuzu kullanıp eve gitmeyin” diyen Baş, müşahit olmalarını ve sandığa giren oy ile çıkan oyun aynı olması gerektiğini, oy hırsızlığına karşı büyük bir dikkatle mücadele edilmesini istedi. Mühürsüz oy pusulalarına da karşı da uyaran Baş, oy hırsızlığına karşı dikkatli olunmasını dile getirdi.

‘SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ’

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın adaylık sürecinde yaşadığı hukuksuzlukları da dile getiren Baş, “Demirtaş 3 sözcük yüzünden tutuklu; ‘Seni başkan yaptırmayacağız’. Neden seçim çalışması yapamıyor Demirtaş? Neden tutuklu? Ben HDP’nin vekil adayıyım ve partinin cumhurbaşkanı adayı ile görüşemiyorum” dedi.

