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HDP ittifakta neden yok? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 19:59 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifakta HDP'nin neden yer almadığı sorusuna, "Bazen yöneticilerin düşündükleri yetmiyor, tabanın da fikrini almak gerekiyor" yanıtını verdi.

HDP ittifakta neden yok? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıkladı

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, HDP'nin 4'lü ittifakta neden yer almadığıyla ilgili şunları söyledi:

HDP İTTİFAKTA NEDEN YOK? KARAMOLLAOĞLU AÇIKLADI

"Asla bir ayrımcılık söz konusu değil. Fakat bazen yöneticilerin düşündükleri yetmiyor tabanın da fikrini almak gerekiyor. Kamuoyu yoklaması yaptık biz. Ama bu Kürt kardeşlerimizin isteklerini de yok saymak değil."

4'lü ittifakla ilgili bugün yapılması beklenen basın açıklaması, ittifak metni üzerinde süren çalışmalar ve partilerin yoğun programları nedeniyle cumartesi gününe ertelenmişti.

HDP İTTİFAKI ELEŞTİRMİŞTİ

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 4'lü ittifakı eleştirerek, "Bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak" demişti.

CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyorCHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor
CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!
Dört parti ittifakta anlaştıDört parti ittifakta anlaştı
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Anahtar Kelimeler:
ittifak HDP Saadet Partisi erken seçim 20218

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Karamollaoğlu seni ne siyasi zekan ne güçlü bir lider nede o vazgeçilmez Türkiye sevdan için çıkarmıyorlar fox tvye ne kadar duyursak ne kadar yıpratsak ne kadar yontarsak iyi diye çıkarıyorlar bir kişinin bile aklını çelsek iyidir diye çıkarıyorlar bunlara aracı olduğun için tarih seni unutmayacak kurduğunuz hesaplar tutmayacak Allah'ın izniyle
chp önce belediyede bir seyler yapsın sonra seçime cıkar
Sağcı parti ne solcu parti ne? Aslında aralarında fazla fark yok. Fakat Türkiye'ye özgü, halkın ne olduğunu bilmemesinden kaynaklı, önyargılı bilgi eksikliği var. Chp'nin sol seçmenine yazık demişler. Mevcud şartlarda bütün millete yazık etmiyor muyuz?
Demek ki Temel beye kalsa hdp ile ittifak yapacak Tabanla tamamen zıt düşünen bir parti başkası tabanın tabii olduğu davaya ihanet eder Ayık olun, anlayın şunu
Karamollaoğlu seni ne siyasi zekan ne güçlü bir lider nede o vazgeçilmez Türkiye sevdan için çıkarmıyorlar fox tvye ne kadar duyursak ne kadar yıpratsak ne kadar yontarsak iyi diye çıkarıyorlar bir kişinin bile aklını çelsek iyidir diye çıkarıyorlar bunlara aracı olduğun için tarih seni unutmayacak kurduğunuz hesaplar tutmayacak Allah'ın izniyle
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