HDP ittifakta neden yok? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıkladı

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, HDP'nin 4'lü ittifakta neden yer almadığıyla ilgili şunları söyledi:
HDP İTTİFAKTA NEDEN YOK? KARAMOLLAOĞLU AÇIKLADI
"Asla bir ayrımcılık söz konusu değil. Fakat bazen yöneticilerin düşündükleri yetmiyor tabanın da fikrini almak gerekiyor. Kamuoyu yoklaması yaptık biz. Ama bu Kürt kardeşlerimizin isteklerini de yok saymak değil."
4'lü ittifakla ilgili bugün yapılması beklenen basın açıklaması, ittifak metni üzerinde süren çalışmalar ve partilerin yoğun programları nedeniyle cumartesi gününe ertelenmişti.
HDP İTTİFAKI ELEŞTİRMİŞTİ
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 4'lü ittifakı eleştirerek, "Bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak" demişti.
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