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HDP kapatılacak mı? BBP lideri Mustafa Destici'den flaş açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in 'HDP kapatılsın' çıkışına Cumhur İttifakı içerisinde yer alan BBP'nin lideri Mustafa Destici'den destek geldi. Destici 'HDP'nin kapatılması gerek' ifadelerini kullandı. Öte yandan son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP ve Demirtaş'la ilgili sert sözleri dikkat çekmişti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP'nin terör örgütünün partisi olduğu gerçeğinin üzerini örtmemek gerek. HDP, Kandil'in, bebek katili Öcalan'ın partisidir. Vatandaşın bunu bilmesi lazım. HDP Marksist Leninist bir partidir. Bu milletin inancına, kültürüne karşı olan bir partidir. Esasen HDP'nin kapatılması gerek, ancak hukuken PKK'nın partisi olduğunun ispatlanmasıyla bu mümkün olabilir. Bu, YSK'nın meselesi değil, bu Yargıtay Başsavcılığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin meselesi" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de yayınlanan bir programda açıklamalarda bulundu. Destici Güneydoğu'da, Trakya ve Ege'ye göre kat kat fazla oy aldıklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın Doğu ve Güneydoğu oylarına ciddi katkı sağlayacaklarını söyledi. Destici, "Biz BBP olarak kendimizi Anadolu'nun mayası olarak görüyoruz. Birleştirici bir gücü olarak görüyoruz ve dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu oylarında da bir katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Diyarbakır, Van ve diğer bölge illerine gittim. Cumhur İttifakı'na ve partimize karşı bir teveccüh var. Kürtlerin sadece HDP'ye oy vereceği değerlendirmesini doğru bulmuyorum. HDP'nin PKK'nın partisi olduğu çok açık ve net. Dolayısıyla ben Kürt kardeşlerimizin PKK'yı değil, Cumhur İttifakı'nı tercih edeceklerine inanıyorum." Destici, Güneydoğu'da yaşananları terör meselesi olarak tanımlayarak, "Eğer orada bir hak ve özgürlükler mücadelesi var ise biz zaten o mücadelenin yanında sonuna kadar dururuz. Yani oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçları var ve bunlar giderilmiyorsa, temel hak ve özgürlükleriyle ilgili bir takım sıkıntılar varsa biz zaten sonuna kadar onların yanında dururuz. Yani onların haklarının savunucusu oluruz. Kendimiz için ne istiyorsak biz oradaki kardeşlerimiz için de onu istiyoruz" diye konuştu.

"HDP, KANDİL'İN, BEBEK KATİLİ ÖCALAN'IN PARTİSİDİR"

HDP'nin terör örgütü partisi oluğunu ifade eden Mustafa Destici, şunları söyledi: "HDP'nin terör örgütünün partisi olduğu gerçeğinin üzerini örtmemek gerek. HDP, Kandil'in, bebek katili Öcalan'ın partisidir. Vatandaşın bunu bilmesi lazım. HDP Marksist Leninist bir partidir. Bu milletin inancına, kültürüne karşı olan bir partidir. Esasen HDP'nin kapatılması gerek, ancak hukuken PKK'nın partisi olduğunun ispatlanmasıyla bu mümkün olabilir. Bu, YSK'nın meselesi değil, bu Yargıtay Başsavcılığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin meselesi. Tabii bize göre aslında HDP'nin, BDP'nin, PKK'nın partilerinin kapatılması lazım. Çünkü terör örgütüyle direkt ilintililer. Direkt aralarında bağ var. Biz de tabii partilerin kapatılmasına ilkesel olarak karşı olduğumuzu ifade ettik. Bence parti içinde suçu işleyenlerin bu işin bedelini ödemesi lazım ama burada durum farklı. Yani burada organizasyon tamamen PKK'ya ait. Bunun da hukuken ispatlanması lazım. Hukuken ispatlandıktan sonra kapatılması da doğru olabilir."

Tabanlarının yüzde 90'lık bölümünün Büyük Birlik Partili isimleri Meclis'e taşımak için AK Parti'ye oy vereceğini belirten Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğin de aynı oranda olduğunu ifade etti.

Destici, Büyük Birlik Partisi'nin Türkiye'nin meselelerinin çözüme katkı sağlayacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Bir sürü hak mağduru kesimler var şu anda. Onların hepsi bizi arıyorlar. Bunları onlar da açıklayabilirler, bu ittifak seçim meselelerinin yanında bütün bu hak mağdurlarının meselelerini, memleket meselelerini anlatıyorum. Mesela bu SMA hastalarının meselesi... Ne kadar hak mağduru varsa BBP onların sesidir."

Destici, sadece Türkiye'de yaşayanların değil Türk İslam coğrafyasındaki mazlum ve mağdurların sesi olacaklarını söyledi.

"ERKEN SEÇİM İHTİMALİ GÖRMÜYORUM"

Mustafa Destici, en az 3 Büyük Birlik Partili adayın milletvekili seçileceğine inandığını söyleyerek, "HDP barajı aşsın aşmasın Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlar. Cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğu farklı ittifaklarda olsa bile erken seçim ihtimali görmüyorum. Seçimden hemen sonra erken seçim ihtimalini 2 şekilde görmüyorum. Birincisi zaten seçimi Cumhur İttifakı'nın hem Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığı'nda kazanacağı için görmüyorum. İkincisi de çok düşük ihtimal ama velev ki öyle olsa, orada da ben Cumhurbaşkanı'nın Mecliste bir uzlaşma arayacağını ve neticede bu uzlaşmanın da bulunabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Mustafa Destici , Irak'ın kuzeyindeki operasyona ilişkin bir soru üzerine de, "İnşallah seçim öncesi Kandil'e operasyonun tamamlanmasını arzu ediyoruz" dedi. (DHA)

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Mustafa Destici HDP Demirtaş BBP HDP kapatılacak mı

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
davasını satan destici ve bahçeliden lider olmaz.olsa olsa badigard olur.
en azından hırsızların ve çocuk istismarcılarının değil
Akp. de fetönün, ABD.nin kurdurduğu partidir, kapatılsınmı yani
Bu ülkeye demokrasi, barış ve huzuru siz mi getireceksiniz ? bu ülkeyi siz mi yöneteceksiniz ! vah halimize vahhhh..
Bunlar iyice şaşırdı arkadaş. Parti kapatmakta neyin nesi. Sen kendi derdini millete doğru anlat iktidar ol olabiliyorsan.
yüzde 0 lık oy alan bir partisin zavallısın gündeme gelmek için HDP yi sakız yapmışsınız ağzınıza
BU HAYİNLER HERŞEYİ YAPAR BİR KOLTUK İÇİN DESTİÇİ BİTMİŞTİR
seçime kendi başına giremeyen barajı geçme ihtimali yok belli bir kesime dahi hitabın yok mv olabilmek için yapmadığın yok kapatsan ne olacak hdp olacak dhp veya başka bir isim yine aynı oyu alabilecek ona oy veren kesim neden veriyır nasıl onlara giden oyu alabiliriz vaadleri ne diye düşünün ve çalışın kapatmak belki şuan şçin günü kurtarmak ama gerçeği saklayamaz hdp li değilim ve nefrette ediyorum ama bağımsız giriyorlar mv oluyorlar partiyle giriyor barajı aşıyorlar mesela sen neden barajı aşamıyorsun muhfazakar milliyetçi oartisin neden aşamıyorsun bence sen aşsan brajı bunlar aşamaz doğud
Muhsin yazıcıoğlu katilleri ile bir olan destisi kırık bir kendin listedesin kendin vekil olayın diye bbp partisini sattın.. hesap sormazsam namerdim diyen bahçıvan biri destisi kırık artık bol bol TÜRKLÜĞU boluculuk sayın TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alın BOPUN taşeronları PAPA dostları saray ittifakına karşı MİLLET ittifakı olaram AKŞENER desteklemek vatan borcudur diyoruz
Ağzına sağlık başkan..!!bunu adı millet kendisi kitli ve şer olan ittifak guruhu oy hesabı yaptığı için söyleyemiyor..aslında yanlış hesap yapıyorlar pkk nın siyasi sözcüsü terörist sevicisi Demirtaş a yaptıkları yalakalık oy kaybettiriyor
ülkemiz hep terör olmuş hepiniz kapatık defolup gidin
Evet sonları geldi bu ırkçı ve kinci dinci barbar zihniyetin sonu,bunlardan hak,hukuk,demokrasi olmaz,hadi kapatın buyrun kapatın elini tutanmı var?sizin tarftarınız bile size oy vermiyor ey ırkçı barbarlar,hepiniz AKP'nin kanatları altına girdiniz baştakiler belki vekil olurum diye,siz Kürt halkının insanı ve haklı davasını durduramadınız ve sizden öncekilerin yeri nasıl tarihin çöplüğü olduysa sizde aynı yere gideceksiniz.Kürt halkı ve ezilen halkların haklı davası her alanda ve her durumda devam edecektir.Terör varsa siz ırkçı ve kinci dinci barbar zihniyetinizdendir.
sen pardon siz kimsiniz rahmetli başkanınızın katili kim kiminle itifak halindesiniz mayanızın bozukluğunu gösteriyorsunuz a.b.c partisi fark etmez parti kapatılmasını istiyenler vatan hayinidir kandan beslenenlerdir
RAHMETLİ SAĞ OLSAYDI SENİ EVE KADAR KOVALARDI.
Muhsin yazıcıoğlu katilleri ile bir olan destisi kırık bir kendin listedesin kendin vekil olayın diye bbp partisini sattın.. hesap sormazsam namerdim diyen bahçıvan biri destisi kırık artık bol bol TÜRKLÜĞU boluculuk sayın TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alın BOPUN taşeronları PAPA dostları saray ittifakına karşı MİLLET ittifakı olaram AKŞENER desteklemek vatan borcudur diyoruz....
Salıverin küçük enişteyi Milyonda 1 oy alan şer ittifakı üyesi, yanaşma partinin, yanaşma lideri
yahu adamlar zulüm cekip terör yolu seçiyorlar siz kalemle savasin diyorsunuz adamlar kalemle savasiyor yok siz yine silaha sarilin diyorsunuz asil vatan hainleri teroristleri silaha eyleme yöneltmeye calisanlardir
mustafa efendı acta rahmetlı yazıcıoglunun tayyıp ıcın meclıste soledıklerıne bak senın cnagını yaladıgn efendın meclısten cıkmıstı yazıcıoglu konusurken
Hdp kapatılsın demek kürtler siyasetten uzak dursun silahla devam edelim demek bunu diyen de vatan hainidir . Davasını satan ülkesini de satar .
tayyip düşmanlığı hdp yi bile sevdirmiş çoğuna..yazık yazık şu beyninize yazık..
iki gereksiz canlı insan demeye dilim varmıyor perinçek ve destici sizin oy oranınız nedirki hdp yi kıskanmayın çalışın sizinde olur:)
sen kaç kişisin Allah aşkına.
iblisin ekmeğine yağ sürmüş olursunuz...
SENİN DEMEKKİ AKP NIN yalanları senin ferasatını bağlamış en durus ınsanlar sp de var bir solcu olarak ben gördun sen daha görmemişsin yazık acırım sana
doğu Perinçek mi Mustafa destici mi yahu ikisinden bir i stepne çıkmaz haber değeri bile yok
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