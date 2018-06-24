HDP'li grup AK Parti milletvekili adayının oğluna saldırdı iddiası!

Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezun olduğu Şehitler İlkokulunda ailesiyle oy kullandıktan sonra Çamkule Çimentaş Ortaokulunu ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"HDP'Lİ BİR GRUP SALDIRIDA BULUNDU"

"Bu okulda sabah bir gerginlik olmuş. Biz de ortamı çok germemek için sandıkları gezmeden çıktık. Okuldan yaklaşık 300 metre sonra oğlumun bulunduğu araca HDP'li bir grup saldırıda bulundu." diye konuştu.

Emniyet görevlilerine ihbarda bulunduklarını ifade eden Nasır, bir yeğenin de boynundan hafif yaralandığını kaydetti.

