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HDP'li grup AK Parti milletvekili adayının oğluna saldırdı iddiası!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 17:10 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Necip Nasır'ın oğlu Ahmet Nasır'a HDP'li bir grubun saldırıda bulunduğu belirtildi.

HDP'li grup AK Parti milletvekili adayının oğluna saldırdı iddiası!

Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezun olduğu Şehitler İlkokulunda ailesiyle oy kullandıktan sonra Çamkule Çimentaş Ortaokulunu ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"HDP'Lİ BİR GRUP SALDIRIDA BULUNDU"

"Bu okulda sabah bir gerginlik olmuş. Biz de ortamı çok germemek için sandıkları gezmeden çıktık. Okuldan yaklaşık 300 metre sonra oğlumun bulunduğu araca HDP'li bir grup saldırıda bulundu." diye konuştu.

Emniyet görevlilerine ihbarda bulunduklarını ifade eden Nasır, bir yeğenin de boynundan hafif yaralandığını kaydetti.

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HDP ak parti AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Necip Nasır Ahmet Nasır

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