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HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

SEÇİM HABERLERİ  | 19.05.2018 08:19 | Son Güncelleme

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında HDP Beylikdüzü seçim ofisinin açılışına katıldı. Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, Muharrem İnce'yi destekleyeceklerini söyledi.

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında HDP Beylikdüzü seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçmenlere seslenen Sancar, "Demokrasiye katkı sağlayacak herkesi kucaklayacağız" dedi.

Sancar, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın hapisten çıkar mı soruna, "Selahattin Demirtaş seçim meydanlarına inerse yüzde 20 oyu garanti alır. Bu yüzden çıkaracaklarını sanmıyorum" sözleriyle karşılık verdi.

"ÖNCELİĞİMİZ MECLİSİ KURTARMAK"

Konuşmalarında özellikle seçim barajı vurgusu yapan Mithat Sancar, "Bizim yaptığımız anketlerde HDP’nin şuanki oyu yüzde 12 civarındadır. Ancak hileyi de hesaba katınca barajın altında kalma ihtimali ortaya çıkıyor. Bu yüzden oylarımıza sahip çıkmalıyız, sandıkları çok iyi korumalıyız. Eğer barajı geçersek Erdoğan seçimi kazansa bile artık istediğini yapamaz. Çünkü mecliste muhalefet çoğunlukta olur, yani meclisi kazanmış oluruz. Önceliğimiz meclisi kazanmak olsun" dedi.

"İKİNCİ TURA KALMAZSAK İNCE’Yİ DESTEKLERİZ"

Artı Gerçek'in haberine göre HDP'li Mithat Sancar, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ilişkin "Muhalefetin çalışmalarının güçlü olması bizi mutlu eder. İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz. Ancak burada CHP’nin partimize yaklaşımı önemlidir. Eğer CHP partimize ortak yaklaşımı iyi ortaya koymazsa seçimde ortaya çıkacak kötü fatura herkese yansır" ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Ne olacakti yaa. Ne farkiniz var ki birbirinizden...
DOLAR OLMUŞ 4.50 EURO OLMUŞ 5.30 BENZİN OLMUŞ 6.30 DAHA HALA İSTİKRAR DİYEN KAFA, NASIL BİR KAFADIR ARKADAŞ?SANIRSIN HEPSİNİN HOLDİNGİ İNŞAAT ŞİRKETİ VAR.AKP TEKRAR KAZANIRSA DOLAR OLUR 9 EURO OLUR 10 BENZİN OLUR 12.AL SANA İSTİKRAR.AÇLIKTAN DUBLE YOLLARI YENİ HAVA ALANINI ARABANIZIN LASTİKLERİNİ VE EVİNİZİN DUVARLARINI YERSİNİZ ARTIK.
hdp chp,ye destek verirse bu söylem bile yeter akp,nin seçim sürecinde ekmeğine yağ sürmüş başarısına ortak olmuş olur. CHP,NİN TERÖRİST DESTEĞİNE İHTİYACI YOKTUR GİTSİNLER AKP,Yİ DESTEKLESİNLER.
ne farkınız var. partilerin kafa yapısı aynı s. sadece seçmen farkı var biri ülkeyi bölmeye çalışıyor. diğeri bölmeden içerdeki dahili düşman.
zaten böyle olduğunu bildiğimiz için Cumhur İttifakı diyoruz ya!...
Haberin başlığını yazan arkadasa buradan sevgilerimizi gonderiyoruz.
Bırakın Sağcıya Yobaz Solcuya Terörist demeyi Gün Birlik günüdür ; Ülke Elden Gidiyor Araplar yerleşmiş bile , şimdiden Kendi ülkemizde Mülteciyiz.
sakin ol sampiyon bu is 2. tura kalmicak zaten sen telas yapma RTE win
ikinci tura kalacağını nerden biliyonuz
Terörist haini destekler. Dengeleri degistirecek bir sey yok burda.
bunlar teröristse, fötücülerle kolkola omuz omuza olupta kandırıldık diyen meclistekiler ne acaba. bir ülkenin halkı bu olanları göremeyecek kadar kör, anlamayacak kadar beyinsiz, hala savunacak kadar cahil olamazlar. ama bizim memlekette bunlardan çok var, koyuna hakaret etmeyeyim, koyun , hatta benim akvaryumdaki balıklar bile daha zeki , akıllı bu makarnacı, kömürcülerden.
Al birini vur ötekine farksızlar.
Terörist teröristi sever normaldir
Hdp kimi desteklerse o kazanacak. Hdp li yetkililerin ne dedigi onemli degil kürtlerin akpyi sevdigini bikiyoruz. Yani secim sonucu belli. Bosuna yirtinmayin
chdpkk hepsi elele aynı zihniyetin aynı ideolojinin urunu. bunu anlayın artık. vatan hainlerinin ekmeğine yağ surmeyin. cumhur ittifakında birleselim
inşallah Rabbim size bu fırsatı vermez.
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