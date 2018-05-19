HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında HDP Beylikdüzü seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçmenlere seslenen Sancar, "Demokrasiye katkı sağlayacak herkesi kucaklayacağız" dedi.

Sancar, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın hapisten çıkar mı soruna, "Selahattin Demirtaş seçim meydanlarına inerse yüzde 20 oyu garanti alır. Bu yüzden çıkaracaklarını sanmıyorum" sözleriyle karşılık verdi.

"ÖNCELİĞİMİZ MECLİSİ KURTARMAK"



Konuşmalarında özellikle seçim barajı vurgusu yapan Mithat Sancar, "Bizim yaptığımız anketlerde HDP’nin şuanki oyu yüzde 12 civarındadır. Ancak hileyi de hesaba katınca barajın altında kalma ihtimali ortaya çıkıyor. Bu yüzden oylarımıza sahip çıkmalıyız, sandıkları çok iyi korumalıyız. Eğer barajı geçersek Erdoğan seçimi kazansa bile artık istediğini yapamaz. Çünkü mecliste muhalefet çoğunlukta olur, yani meclisi kazanmış oluruz. Önceliğimiz meclisi kazanmak olsun" dedi.

"İKİNCİ TURA KALMAZSAK İNCE’Yİ DESTEKLERİZ"



Artı Gerçek'in haberine göre HDP'li Mithat Sancar, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ilişkin "Muhalefetin çalışmalarının güçlü olması bizi mutlu eder. İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz. Ancak burada CHP’nin partimize yaklaşımı önemlidir. Eğer CHP partimize ortak yaklaşımı iyi ortaya koymazsa seçimde ortaya çıkacak kötü fatura herkese yansır" ifadelerini kullandı.



