HDP Meral Akşener'i destekler mi? Canlı yayında açıkladı

HDP sözcüsü Ayhan Bilgen , Fox’ta İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Bilgen katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınması durumunda ikinci tura Muharrem İnce veya Meral akşener kalması halinde her ikisini de destekleyeceklerini söyledi.
"1 MİLYON OY VERİN 6 MİLYON ALIN"
Ayhan Bilgen "Bizim yarışımız iktidarla. Biz şu espriyi yapıyoruz sokakta da; bu seçimde 1 milyon oy verin eğer muhalefetin başka bir adayı 2.tura kalırsa 6 milyon oy alın." şeklinde konuştu.
"TEK ADAM REJİMİ BÜTÜN ADAYLAR İÇİN YANLIŞTIR"
Bilgen, 'Meral akşener için de geçerli mi?' sorusuna "Evet bu konuda netiz. Bizim açımızdan kişiler üzerinden siyaset doğru değildir. Tek adam rejimi bütün adaylar için yanlıştır. Kim olursa olsun bu yanlışa karşı tavır koymalıyız " dedi.
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