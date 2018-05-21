HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 14:14 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeye hazırlanan HDP'de isim listesi netleşmeye başladı. Listede Ahmet Şık'ın İstanbul, Barış Atay'ın Hatay, Veli Saçılık'ın da Ankara'dan aday gösterilmesi dikkat çekti.

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

Milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeye hazırlanan HDP'de öne çıkan isimler netleşti. Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; cezaevinde tutuklu bulunan Eski Grup Başkanvekili İdris Baluken'in, son seçim bölgesi olan Diyarbakır'dan başka bir yerde aday gösterildi.

Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise İstanbul olan seçim bölgesi değiştirilerek Ankara'dan aday gösterildi.

Öte yandan Sırrı Süreyya Önder'in aday gösterilmedi. BirGün'e konuşan Önder, "Türkiye'nin tüm emek ve demokrasi güçlerini aynı zamanda gençleri listemize dahil ettik, çok iddialı bir listemiz var. Bayrak değişimi adına bu sebeple aday değilim." açıklamasında bulundu.

LİSTE ŞEKİLLENDİ

YSK'ye sunulacak listede, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Van’dan milletvekili adayı gösterildi.

Öne çıkan isimler ve aday gösterildikleri şehirler şöyle:

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen - Kars
Grup Başkanvekilli Meral Danış Beştaş - Siirt
Garo Paylan - Diyarbakır
Meclis Başkanvekili Mithat Sancar - Mardin
Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu - İstanbul
Kemal Bülbül - Antalya
Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) Türkiye Sorumlusu Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik - Mardin
Feleknas Uca - Batman
Hüda Kaya - İstanbul
Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi Prof. Dr. Nurettin Turgay - İzmir
Ahmet Şık - İstanbul 2’nci Bölge
Tayyip Temel - Van
Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Günay - Mardin, Cengiz Çiçek - Van
Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın oğlu ve HDP Mardin eski İl Eş Başkanı Ömer Öcalan - Urfa
TİP kurucu üyelerinden Barış Atay - Hatay
Rıdvan Turan - Mersin
Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan Dilşad Canbaz,Erkan Baş, Halkevleri Genel Başkanlığı’nı önceki dönem yürüten Oya Ersoy - İstanbul
ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni - İzmir
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları - Adana
İmam Taşçıer - Diyarbakır
DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk - Ağrı
Tutuklu DTK Eş Başkanı Leyla Güven - Hakkari
Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Genel Başkan Yardımcısı Nusrettin Maçin - Urfa
Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir - Ağrı
Serpil Kemalbay - İzmir
Veli Saçılık - Ankara
Remziye Tosun - Diyarbakır
Ferhat Tunç - Aydın
Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli, ekonomist Erol Katırcıoğlu - İstanbul

DİYARBAKIR LİSTESİ

Diyarbakır Tabip Odası eski başkanı olan Selçuk Mızraklı birinci sıradan aday gösterildi. DTK Başkanlık Divanı üyeleri Saliha Aydeniz ve Musa Farısoğlulları, Garo Paylan, Hişyar Özsoy, İmam Taşçıer,Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ, Abdurrahman Durmuş, Mehmet Temizyüz, Ferda Fahrioğlu aday gösterildi.

ONUR HAMZAOĞLU ADAY DEĞİL

HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun aday olmayacağını bildirdiği öğrenildi. HDK’nin diğer Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit Muş’tan aday gösterilecek.

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
CHP'de aday gösterilmeyen isimler yeniden listedeCHP'de aday gösterilmeyen isimler yeniden listede
HDP Milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesinde Sırrı Süreyya Önder sürpriziHDP Milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesinde Sırrı Süreyya Önder sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP HDP milletvekili adayları 2018 seçim isim listesi

En Çok Okunan Haberler

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

İlginizi Çekebilir

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

24 Haziran seçim sonuçları hakkında en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçları hakkında en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Okuyucu Yorumları 10 yorum
barış atay gibi halkı tehdit eden birisi için en ideal parti hdpkk olur zaten
barajı geçemeyecekleri için pek haber niteliği taşımıyor:
Türkiye'de su anda kalan tek sol parti HDP'dir.
ALLAH yollarını açık etsin ÜLKEMİZ için HAYIRLISI olur İNŞŞALLAH
hepsine tamamda öcalanın aday olması partide pkknın aktif olduğunu gösterir, parti baskı altında olmasa onu aday göstermezdi. hdp türkiyedeki en sol parti evet ama teröristlerden bağlantısını koparmalı, ozaman bu ülkede işler güzelleşir...
akp gelmesin de kim geliyorsa gelsin artık yeter bu ülkede hırsıza dur demenin zamanı geldi
bu seçim akp için çok sor bi süreç olacak kaybedecekler ama zor da olsa malesef gene ülkeyi ele geçirecekler
Bu sosyalist geçinen partilere terörist partiler diyorum.Bunda hiç şüphem yok.Bunları derdi EMEK falan değil,kendi emeklerini Erdoğan ve partisindekilerden farkı yok.Marksizim ve din bilimin ilerleyişinde palavra olduğu ortaya çıktı.Bunlar okur yazarlığı bile yok galiba.Artık ROBOT lar insan yerine çelişiyor.Neyin emeği.Geç yeni arayışlara.
Barış Atay şu marjianallerin gözünde büyüttüğü peşinden koştuğu vatandaş değilmi?yinede safı belli olmuş oldu.
hayırlısı olsun.. HDP Barajı gececek allahın izniyle..
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den milletvekili listeleri hakkında açıklama

Muharrem İnce'den milletvekili listeleri hakkında açıklama

CHP'de aday gösterilmeyen isimler yeniden listede

CHP'de aday gösterilmeyen isimler yeniden listede

HDP Milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesinde Sırrı Süreyya Önder sürprizi

HDP Milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesinde Sırrı Süreyya Önder sürprizi

Muharrem İnce adaylıktan çekilir mi? CHP'deki liste krizi için Fatih Portakal'dan flaş yorum

Muharrem İnce adaylıktan çekilir mi? CHP'deki liste krizi için Fatih Portakal'dan flaş yorum

MHP'de deprem! FETÖ bağlantısı çıkınca istifa etti

MHP'de deprem! FETÖ bağlantısı çıkınca istifa etti

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.