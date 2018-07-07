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HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

SEÇİM HABERLERİ  | 07.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

HDP'den Hatay milletvekili seçilen oyuncu Barış Atay Meclis'te yemin etti. Atay yemin etmek için kürsüye gelirken, salonda bulunan bir kişi önce yuhaladı, ardından da kalabalık bir grup Atay'ı protesto etti. Meclis Başkanı Yılmaz, güvenlik görevlilerine protestocuları dışarı çıkarmaları talimatı verdi. Atay, protestocular dışarı çıkarıldıktan sonra yemin etti.

TBMM'de milletvekillerinin yemin töreninde kısa süreli olay çıktı.

HDP'den Hatay milletvekili seçilen oyuncu Barış Atay, yemin etmesi için anons edilince TBMM Genel Kurul salonu bir anda karıştı. Yemin törenini izleyen bir kişi, önce Atay'ı yuhaladı. Ardından da kalabalık bir grup kürsüye doğru giden Atay'ı protesto etti

MECLİS BAŞKANI: GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREVİNİ YAPSIN

en yaşlı üye sıfatıyla Meclis'e başkanlık yapan Durmuş Yılmaz, protestoların ardınadn güvenlik görevlilerine talimat vererek "Güvenlik görevlisi arkadaşlarım, lütfen görevinizi yapın" dedi ve protestocuların dışarı çıkarılmasını istedi.

Daha sonra tepki gösteren kişi TBMM genel kurul salonundan dışarı çıkarıldı. Atay, daha sonra yemin ederek görevine başladı.

YEMİN EDERKEN AK PARTİ SIRALARINA BAKTI

Barış Atay'ın, yemin metnindeki "İnsan hakları" kısmını özellikle vurgularken, bu sırada AK Parti sıralarına baktığı görüldü.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adam gibi adam Barış ATAY, seviliyorsun.
Yazıklar olsun Böyleleri milletvekili oluyor maaş alıyor
ırkçılık almış başını gidiyor bu hareketi akpli bir vekile yapabilirlermi sşze soruyorum
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