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HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

SEÇİM HABERLERİ  | 03.06.2018 19:15 | Son Güncelleme

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, avukatları aracılığıyla cezaevinden gönderdiği mesajlar Twitter hesabından paylaşıldı.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, avukatları aracılığıyla cezaevinden gönderdiği mesajlar Twitter hesabından paylaşıldı. Demirtaş’ın “AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti. Giderek daha saldırgan bir üslupla beni hedefe koymalarının nedeni de budur. Yandaş anket şirketleri bile durumu kurtaramıyor artık” ifadeleri dikkat çekti.

Selahattin Demirtaş, şu açıklamada bulundu:

“16 Nisan referandumunu, bizi içeri atarak komployla ve hileyle kazandılar. Şimdi, 24 Haziran'da da kazanabilmek amacıyla beni içeride tutuyorlar. Bunun için Anayasa Mahkemesi dahil bütün mahkemelere baskı uyguluyorlar.

"HER ŞEYE RAĞMEN BİR ÇOK CESUR HAKİMİN OLDUĞUNU DA BİLİYORUM"

Dosyalarıma bakan bazı hakimler, gördükleri baskılar nedeniyle istifa, hatta intihar noktasına geldiler. Her şeye rağmen bir çok onurlu ve cesur hakimin olduğunu da biliyorum.

Bu zulüm düzeni 24 Haziran'da artık sona erecek. Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı sağlanacak, yargıçlar da yargılananlar da adil yargının güvencesinde olacak. Yeter ki, 1 oy HDP'ye 1 oy Demirtaş'a verin.

"YANDAŞ ANKET ŞİRKETLERİ BİLE DURUMU KURTARAMIYOR"

AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti. Giderek daha saldırgan bir üslupla beni hedefe koymalarının nedeni de budur. Yandaş anket şirketleri bile durumu kurtaramıyor artık.

demirtas

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
53 vatandaşının ölümüne sebep olmuş, aponun heykelini dikeceğim diyen, gerilla kazanacak asker kaybedecek diyen, pkk ve ypg yi terör örgütü olarak görmeyen, bitkez olsun anıt kabiri ziyaret etmeyen ATATÜRK düşmanı bir insanı babam olsa affetmem.
KAYBEDEN SEN VE HDP OLACAKTIR .. SEN RUYA GÖRMEYE DEVAM ET.
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