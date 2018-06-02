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HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT'de programa çıkacak

SEÇİM HABERLERİ  | 02.06.2018 20:07 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT üzerinden görüntülü ve sesli propaganda yapmasına izin verdi. Kayıt için TRT kameraları Edirne Cezaevi’ne gidecek ve Demirtaş'ın 10 dakikalık propaganda konuşmasını kayda alacak. Diğer bir seçenek ise, Demirtaş'ın TRT stüdyolarına getirilip, çekimin burada yapılması.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT'de programa çıkacak

YSK'nın kararına göre Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, tutuklu Selahattin Demirtaş ve Doğu Perinçek'e görüntülü ve görüntüsüz propaganda yapma hakkı tanınacak.

PROPAGANDA KONUŞMALARI 17 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Tüm adayların birinci tur için 10'ar dakikalık iki konuşma hakkı olacak. Aynı hak olası ikinci tur seçimler için de tanınacak. Adayların bu propagandaları bir defada iki dakikadan az olamayacak, bir günde 10 dakikayı geçemeyecek.

Propaganda konuşmaları, YSK'nın kararında belirlediği takvime göre, 17 Haziran pazar günü başlayacak, 23 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

Seçimlerinin ikinci tura kalması halinde, ikinci tur propaganda konuşmaları ise 4 Temmuz Çarşamba günü başlayacak, 7 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Adayların hangi tarih ve saat ile hangi sırayla konuşacağına, çekilecek kura ile karar verilecek. Propagandalarında adaylar, kendilerini tanıtacak, programlarını ve yapacakları işleri anlatacak, yaptıkları ve yapacakları icraatla seçim beyannamelerini aktaracak.

'DEMİRTAŞ'I TRT STÜDYOSUNA GETİRİP ÖYLE DE ÇEKEBİLİRLER'

YSK'nın Seçim Yasası'na dayandırdığı kararına göre, diğer Cumhurbaşkanı adayları ile birlikte Demirtaş'ın propagandası; YSK'nın görevlendireceği bir kurul üyesi huzurunda ve TRT'de görevli personel tarafından ses ve görüntü alma cihazı ile tespit edilecek. Ancak görüntülü propaganda için iki seçeneğin olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, YSK'nin HDP temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, "YSK'nın eğilimi Demirtaş için TRT ekibinin cezaevine gönderilmesi yönünde, çünkü YSK zorunluluk. TRT çekimleri için Edirne Cezaevi'nde bir çekim yapılmasını bekliyoruz. Başvurumuzu yapacağız. Yasa hükmü çok açık" ifadesini kullandı.

YSK'nin AK Parti temsilcisi Recep Özel ise, "Adalet Bakanlığı ile bir görüşme yapılacak. Demirtaş'ı TRT stüdyosuna getirip öyle de çekebilirler. Cezaevinde stüdyo şartları oluşturulursa ikisi de olabilir" dedi.

SUÇ SAYILAN KONUŞMALAR YAYINLANMAYABİLİR

YSK'nın kararına göre, propagandalarda suç teşkil eden görüntülere yer verilemeyecek. Suç teşkil etmesi halinde YSK görüntülerin yayımlanmasına izin vermeyecek. Propaganda konuşmalarının alındığı kayıt cihazı YSK tarafından saklanacak. Konuşma veya görüntüler dava konusu yapılırsa ve istenirse kayıtlar adli makamlara verilecek. Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında verilecek ceza bir katından iki katına kadar arttırılabilecek. Propaganda yayınlarının tam tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılmasından TRT ve YSK sorumlu olacak.

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