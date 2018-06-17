HDP'nin İstanbul Bakırköy'deki mitinginde dikkat çeken Demirtaş detayı

Miting için yaklaşık iki saat öncesinden gelenler alana iki ayrı noktadan giriş yaptı. Miting nedeniyle alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bakırköy Halk Pazarı'na çıkan yollar trafiğe kapatılırken, polis bariyerleri yol kenarlarına konuldu.
FLAMALAR TEK TEK İNCELENDİ
Mitinge gelenlere kontrol noktalarında üst araması yapıldı. Pankart ve flamalar tek tek incelendikten sonra alana sokulmasına izin verildi.
HDP'nin İstanbul mitingine Eşbaşkan Pervin Buldan ile milletvekilleri ile milletvekili adayları katıldı. Adaylar tek tek kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Adayların ardından siyasetçi Ahmet Türk konuştu. Türk, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde başarı dileklerini iletti. Son olarak kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da sandıklardan büyük bir oranla çıkacaklarına inandıklarını söyledi.
DEMİRTAŞ MASKELERİYLE ALANA GİRDİLER
Alanda bulunanların çoğunun HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın maskelerini taktığı görüldü.
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