HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Osman Pamukoğlu yapılan yazılı açıklamada, HEPAR olarak, Vatan Partisi’ni destekleyeceklerini belirtti.

'VATAN PARTİSİ'Nİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Pamukoğlu, “HEPAR’la Cumhuriyete bağlılık ilkeleri ve ekonomik programları tamamen örtüşmesi nedeniyle, Hak ve Eşitlik Partisi hiçbir talepte bulunmadan 24 Haziran seçimlerinde Vatan Partisi’ni destekleyecek ve oylarını Vatan Partisi için kullanacaktır” ifadelerini kullandı.

HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ’NİN SEÇİM KARARI pic.twitter.com/xRugbWULqf — Osman PAMUKOĞLU (@OPAMUKOGLU) 19 Mayıs 2018

İŞTE HEPAR’DAN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAM METNİ





