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HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2018 00:01 | Son Güncelleme

HEPAR'ın Kurucu Genel Başkanı Osman Pamukoğlu yazılı bir açıklamayla, 24 Haziran seçimlerinde hangi partiyi destekleyeceklerini açıkladı.

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Osman Pamukoğlu yapılan yazılı açıklamada, HEPAR olarak, Vatan Partisi’ni destekleyeceklerini belirtti.

'VATAN PARTİSİ'Nİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Pamukoğlu, “HEPAR’la Cumhuriyete bağlılık ilkeleri ve ekonomik programları tamamen örtüşmesi nedeniyle, Hak ve Eşitlik Partisi hiçbir talepte bulunmadan 24 Haziran seçimlerinde Vatan Partisi’ni destekleyecek ve oylarını Vatan Partisi için kullanacaktır” ifadelerini kullandı.

İŞTE HEPAR’DAN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAM METNİ

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HEPAR Osman Pamukoğlu Vatan Partisi HEPAR kimi destekliyor seçim erken seçim

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