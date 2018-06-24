HPD'den 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama

HDP, Anadolu Ajansı’nın açıkladığı ilk seçim sonuçlarını eleştirdi. HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Televizyonlarda ilan edilen manipülatif Anadolu Ajansı ve TRT sonuçlarına itibar etmeyelim. Sandık başlarını terk etmeyelim, son ana kadar oylarımızı koruyalım. #Seçim2018” denildi.
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda HDP'nin barajı rahatlıkla geçtiğini söyledi
Paylan, yayınladığı mesajda "HDP’nin elindeki verilere göre barajı rahatlıkla geçiyoruz. Sandık görevlilerimiz asla moralini bozmadan oylarınıza sahip çıkmaya devam etsinler." dedi.
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