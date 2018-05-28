HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son olarak Genel İdare Kurulunda (GİK) yapılan değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alındı.
Kararı, HÜDA-PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'un bugün İstanbul İl Başkanlığı'nda 14.30'da düzenleyeceği basın açıklamasıyla duyurması bekleniyor.
24 Haziran'daki milletvekilliği seçimine ülke genelinde kendi logosu ve adaylarıyla katılacak HÜDA-PAR, Diyarbakır'da eski genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'nu, Batman'da ise genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ü bağımsız aday olarak destekleyecek.
HÜDA-PAR SÖZCÜSÜ: AK PARTİ'DEN TEKLİF GELDİ
HÜDA-PAR Sözcüsü Sait Şahin, önceki gün katıldığı bir programda AK Parti'den ittifak teklifi aldıklarını fakat anlaşamadıkları için kabul etmediklerini söylemişti. Şahin, "AK Parti'den bir teklif geldi. Görüşmeler oldu sonuçta iradeler uyuşmadı, anlaşma gerçekleşmedi, şartlar uygun görülmediği için böyle bir ittifak gerçekleşmedi" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı ve AK Partş Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir zaman önce HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 1 saatlik görüşmede, 24 Haziran seçimleriyle ilgili konular ele alınmıştı.
AA
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