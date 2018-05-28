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HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

SEÇİM HABERLERİ  | 28.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!
  1. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne parti logosuyla girecek HÜDA-PAR, parti yetkili organlarıyla ve üyeleriyle Cumhurbaşkanı Seçimi'nde destekleyecekleri ismi değerlendirdi.

Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son olarak Genel İdare Kurulunda (GİK) yapılan değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alındı.

Kararı, HÜDA-PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'un bugün İstanbul İl Başkanlığı'nda 14.30'da düzenleyeceği basın açıklamasıyla duyurması bekleniyor.

24 Haziran'daki milletvekilliği seçimine ülke genelinde kendi logosu ve adaylarıyla katılacak HÜDA-PAR, Diyarbakır'da eski genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'nu, Batman'da ise genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ü bağımsız aday olarak destekleyecek.

HÜDA-PAR SÖZCÜSÜ: AK PARTİ'DEN TEKLİF GELDİ

HÜDA-PAR Sözcüsü Sait Şahin, önceki gün katıldığı bir programda AK Parti'den ittifak teklifi aldıklarını fakat anlaşamadıkları için kabul etmediklerini söylemişti. Şahin, "AK Parti'den bir teklif geldi. Görüşmeler oldu sonuçta iradeler uyuşmadı, anlaşma gerçekleşmedi, şartlar uygun görülmediği için böyle bir ittifak gerçekleşmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Partş Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir zaman önce HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 1 saatlik görüşmede, 24 Haziran seçimleriyle ilgili konular ele alınmıştı.

AA

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
HUDA PAR. RECEP TAYYIP ERDOGANI YALAMAKTAN VAZGECIN SOZDE MUHAFAZAKARSINIZ. iSLEDIKLERI TUM GUNAHLARDA HARAMDA HILE DE PAYINIZ OLACAK INSALLAH.
herkes bigun dogru yolu bulacak.
0.01 lik oy
sen destekleme bence zaten oy potansiyelin ne milyonda 1 :))) sırf reklamı olsun diye
saçma
hudapar korkak ve ezik kürtlerin partisidir...
Zaten Erdoğan % 58 oy ile 1. Turda seçilecek bu millet kazanımlarını chp ile yok etmez
herkes eninde sonunda doğruyu buluyor
korkak zavallılar
Ne karşılığında.
neyi varda destekleyecek ançak geriden destekler AKŞENER geliyor İYİ ler geliyor
Tebrik ederim sizi 15 temmuzdaki duruşunuzu bozmadınız.
vay be hem dindar parti olacaksin hem de zinayi ve domuz etini yasak olmaktan kaldiran,ayasofyayi açamayan partiyi destekleyeceksin.
Doğunun modern Hizbullahı demek yanlış olmaz bunlara
deaş partisi
Hüda par ın katılması çok önemli bütün kürt seçmen pkk dan kurtulduğuna seviniyor . şimdi doğuda oylar akp ye yani vatan bayrak svenlere
hizbullah yani
Adamsınız Kardeşler
altan tan gibi sahislar ne dusuncek acaba
çok isabetli olmuş....0.0001 oyunuz vardı...
Hüdapar Ak Partiyi ve Sayın Cumhurbaşkanını desteklediği zaman doğru yolu buluyor. Ama millet ittifakını destekleseydi teröristlerle kol kola girdi diyeceklerdi millet ittifakına. Kimler kimlerle...
dinci dayanışması,normal.
Bu kürdistanı savunan, pkklıların partisi değil miydi?.Layık olduğu yeri bulmuş..
@muslanmaz PKK ya düşman parti . PKK karşıtları tarafından destekleniyor.
HA ŞU BARZANİNİN DESTEKLEDİĞİ Mİ?
yorumları okuyorum birisi 0.01 demiş millet ittifakına katılsa kesin kazandık dersiniz ama cımhur ittifakına geçince aman 0.01 oy ne olacak dersiniz ne kadar değişiksiziniz ya
Partinin adını ilk kez duydum.
olumlu
yerinde bi tercih tarikatların şeyhlerin tutup cumhuriyeti destekleyecek hali yokya
iyice bi araştırın bu partiyi bakın ne için varlar
ooo kesin akp alır o zaman
hiç şaşırmadık,zaten bunlar yıllardır destekliyorlardı. seçime katılmaya hakkı yokken kabul edildi.
ne partisi leyn git oğlum be
eski mizahçılardı, % 1 bile ne yok
birer birer gözü korkan veya korkutulan açığı olan partiler birleşiyor mu yoksa kötü bir şey varsa bizde bilelim
en mantıklısını yapmışsınız , toplamda 100 tane oy çıkacaktı arkadaşmı atmadı emmi oğlumu soruları kalmaz şimdi , hadi yırttınız
İşide sempati duyan Kürtler aaa ne kadar güzel koşun akp amcanızın yanına hadi hadi...Kendi kulağımla duymasam demem bunları işidle aynı zihniyette diye. Hüdaparlı bir market sahibi ne zaman alışveriş için gitsem 7-24 din konuşur etek giyenlere laf atar oruç tutmayanlardan haz etmez ne olduğunu belli ediyordu,bir gün namaz konusunu açtı işte namaz kılmayan müslüman değildir katli vaciptir dedi ne tartışma ne insanlığı anlatma gereği duydum...Bu gibi iki yüzlü yaratıkların hakkından Abd gelir İsrail gelir elin gavuru gelir vur vur inlesin gebersin ortadoğudaki pislikler:)
ya sen desteklesen ne olur desteklemesen ne olur. adını bile seçimden seçime duyuyoruz
bunların hamuru aynı bir kere 2 gün önce kendilerinden biri bana AKP bizi referandumda kandırdı bir daha asla onunla olmayacaz demişti. meğer yine başarmışlar kandırmayı helal olsun sonra yine diyecekeler kandırıldık diye. alışmışlar bunlar :))
hüda par'a yakıştıramadım
adına yazık olmuş
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