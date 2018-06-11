Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan seçim öncesi çok konuşulacak sözler

24 Haziran seçim sonuçları için anket şirketlerinin çalışmaları devam ederken, parti yetkililerinden de sonuçlara dair açıklamalar geliyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milliyet gazetesine seçim sonuçları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Gördüğüm kadarıyla Türk halkı kararını vermiş" diyen Bozdağ, seçimin ilk turda biteceğini savundu.

"EĞER PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK OLMAZSA"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sistemini uygulayacak ilk Cumhurbaşkanı olarak ilk turda seçileceğini dile getiren Bozdağ, "İkinci tura kalma ihtimali kesinlikle yoktur. Eğer parlamentoda çoğunluk olmazsa Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye’yi yönetirken rahat etmesi mümkün değildir." dedi.



