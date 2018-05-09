Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Tamam-devam' tartışmasına ilişkin açıklama

Sosyal medyadaki 'Tamam' kampanyasıyla ilgili olarak bir açıklama da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi.

"İKTİDAR TWITTER'DAN ÇIKMAZ"



Bozdağ'ın açıklamaları:

"17-25 oldu FETÖ emniyetin içindeki teröristleri darbeye kalkıştı başaramadı. Ardından seçimler oldu, Kasım seçimlerinde halkımız onlara cumhurbaşkanımızı yedirmedi. En sonunda bildiğiniz gibi darbe teşebbüsü ile cumhurbaşkanımızı ve ailesini yok etmek istediler. FETÖ'nün teröristleri ölüm yağdırmaya kalktı, yine iktidardan cumhurbaşkanımızı indirtmedi. Cumhurbaşkanımızı yedirmedi. Onlar ölüm yağdırırken, yedirmedikleri lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kimseye yedirmezler. 24 Haziran'da emaneti yine cumhurbaşkanımız alacaktır. İktidara gitmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twiter'dan değil, sandıktan çıkacaktır."

"KENDİNİZİ FAZLA YORMAYIN"



"Kendinizi fazla yormayın. İktidarın yolu Twitter'ın desteklerinden veya sosyal medyanın yalanlarıdan geçmiyor. Sandıktan geçiyor. Milletimize güveniyoruz, kime milletin 'tamam', kime 'devam' diyeceğini hep beraber göreceğiz."

"ONLAR RÜYA GÖRÜYORLAR"



"Tayyip Bey'in gücü milletten gelmektedir. Allah'ın izniyle milletimiz, nasıl 15 Temmuz'da onu ölümüne muhafaza ettiyse, 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı sandıkta müdafaa, muhafaza edecektir. Onlar rüya görüyorlar, 24 Haziran bu rüyaların kabusa döndüğü yeni bir gün olacaktır."



