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Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Tamam-devam' tartışmasına ilişkin açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 14:12 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medyadaki 'tamam' kampanyasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Tamam-devam' tartışmasına ilişkin açıklama

Sosyal medyadaki 'Tamam' kampanyasıyla ilgili olarak bir açıklama da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi.

"İKTİDAR TWITTER'DAN ÇIKMAZ"

Bozdağ'ın açıklamaları:

"17-25 oldu FETÖ emniyetin içindeki teröristleri darbeye kalkıştı başaramadı. Ardından seçimler oldu, Kasım seçimlerinde halkımız onlara cumhurbaşkanımızı yedirmedi. En sonunda bildiğiniz gibi darbe teşebbüsü ile cumhurbaşkanımızı ve ailesini yok etmek istediler. FETÖ'nün teröristleri ölüm yağdırmaya kalktı, yine iktidardan cumhurbaşkanımızı indirtmedi. Cumhurbaşkanımızı yedirmedi. Onlar ölüm yağdırırken, yedirmedikleri lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kimseye yedirmezler. 24 Haziran'da emaneti yine cumhurbaşkanımız alacaktır. İktidara gitmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twiter'dan değil, sandıktan çıkacaktır."

"KENDİNİZİ FAZLA YORMAYIN"

"Kendinizi fazla yormayın. İktidarın yolu Twitter'ın desteklerinden veya sosyal medyanın yalanlarıdan geçmiyor. Sandıktan geçiyor. Milletimize güveniyoruz, kime milletin 'tamam', kime 'devam' diyeceğini hep beraber göreceğiz."

"ONLAR RÜYA GÖRÜYORLAR"

"Tayyip Bey'in gücü milletten gelmektedir. Allah'ın izniyle milletimiz, nasıl 15 Temmuz'da onu ölümüne muhafaza ettiyse, 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı sandıkta müdafaa, muhafaza edecektir. Onlar rüya görüyorlar, 24 Haziran bu rüyaların kabusa döndüğü yeni bir gün olacaktır."


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Bekir Bozdağ hükümet tamam

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
dewammmmmmmm
# DEVAMMM
satacak şey bitti. sizinde işiniz bitti tamamı
TAMAM
yav he he
Devam üleyn devam
Selamun Aleyküm
doğru demiş bence .
Allah akşına gidin artık bu Ülkeyi yeter sömürdünüz Sizin Ülkeyi düşğndüğünüz yok kimse yemiyor artık yalanlarınızı 24 haziranda Tamam inşallah sonra 5-6 yıl sizin yıktıklarınızı yapmakla geçecek ömrümüz zaten yeter
twetter engel gelir beyler sakin olun
Tayyibe oy atmadılarki tamam desinlerde tayyip dinlesinkiralık milletvekilleri olmasın diye,chp ye seçmediklerini başkan yapmamak için,fetö destekli adı iyi ama içi kinci meral olmasın diye Türkiye için D E V A M
TAMAMDIR.
tamam
tamam kes
sizden öyle güzel dansöz olur ki
sizi gidi sizi, devam tag'ı 2 milyonu bulsa seçimlere gerek yok derdiniz hemen :D
TAMAM bekir TAMAM
sn. bozdağ iktidar twitterdan çıkmaz ama twitterıda halk kullanıyor. halk da iktidarı belirliyor. halkın dediğine biraz olsun kulak verin. ayrıştırma yapmadan ötekileştirmeden. TAMAM'mı sn. bozdağ.
yav he he. tamam.....
‘’ darbe teşebbüsü ile cumhurbaşkanımızı ve ailesini yok etmek istediler ‘’ dünyayı sizin etrafınızda dönüyo zannetmekten vazgeçip ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılara yönelmiş olsaydınız bu açıklamaları yapmak zorunda kalmazdınız.
Tweeter'da tamam deyip gündem olduk diye sevinen sğırlar sanaıktan çıkacak olan devam tokatını yedijkerinde yüzlerinin alacağı rengi merak ediyorum. Bu yüzden Her seçim olduğu gibi bu seçimde de mortakal izleyeceğiz. :)))
TAMAM TAMAM 24 HAZİRAN'A KADAR KEYFİNİ SÜRÜN.SONRA GARİBAN VE İYİ İNSANLAR GELİYOR ZATEN
hemen dönün hemen tamam derse gideriz diyor sonrada olmaz sandikla gidecegiz diyor sosyal medyadan calamiyorsunuz sandikdan calmak kolay tabi
bizim millet yapılan açıklamaları neresiyle dinliyor hangi zekayla yorumluyor anlamıyorum millet tamam derse sandıkta der zaten siz o cücük beyninizle polemiğe girmeye çalışıyorsunuz ya size neremle güleceğimi şaşırdım...
İktidara bak mualefete bak sanki ülkenin sorunu tamam'mı devam'mı ülke gidiyor ey kardeşlerim kim gelse bizi çok zor günler bekliyor seçimlerden dolayı ayrı düşmeyelim kim kazanırsa onun yanında olalım yoksa gidecek yerimiz yok...
sandıktaki oylar elinizde hazır nasılsa
ülke yönetimide twitterdan olmaz ama yönetmeye çalışıyosunuz
Twitterden çıkmaz çıkmasınada sandıktan çıkacak sonuçtanda kim çıkarsa çıksın gene memlekette gariban gene gariban gelen kesesini etrafını zengini ihya ediyor Allah yardımcımız olsun.
UMUDUMUZSUN MUHARREM İNCE... YARINLARIMIZSINIZ MERAL AKŞENER
Sandıklara sahip çıkıp oy çalmanın önüne geçebilirsek bu sefer bu iş TAMAM.
bi twit sizi niye bu kadar gerdi?
yine fetoya bagladilar sasirdikmi Hayir #tamam
KENDİNİZDE BİLİYORSUNUZ TAMAM OLDUĞUNU...YETER ARTIK...
bekir sana da T A M A M
dogru soylemis. suan chpyi kapatin diye bi twit olusturulsa 30 milyon kisi EVET yazar ama bu oyle netten olacak seyler degil gidelim ve istemedigimiz partiyi sandikta belirleyelim kimsenin isi yok galiba....
T A M A M
O halde TAMAM sandık ta Görüşürüz TAMAM mı sayın bakan
Tamam twit atanların %80 ı yurt dışından. bunların iP leri kimin elinde belli
niye farklı düşüneni düşman yapıyorsunuz.. herkes GS li FB li olamaz.. İstanbul lu Ankara li.. yada x partili olamaz.. bunun nesini kabul etmek zor!?
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