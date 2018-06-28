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Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

SEÇİM HABERLERİ  | 28.06.2018 03:28 | Son Güncelleme

Yıllardır ekranlarda siyaset programları yapan Hulki Cevizoğlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

KRT kanalında yayınlanan “Sorgulu-yorum” programında seçimlerde çıkan sonuçları değerlendiren Hulki Cevizoğlu, “Bugün Atatürk dirilse gelse CHP’nin başına geçse ya da başka bir parti kursa bundan daha fazla oy alamaz. Daha önce de söyledim. Hz. Muhammed, İslamiyetin peygamberi, peygamberimiz bugün dirilip gelse parti kursa Erdoğan’dan daha yüksek oy alamaz” diye konuştu.

Cevizoğlu bu sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

“Bu Hz. Muhammed’in, Erdoğan’dan daha geride olması veya Atatürk’ün CHP’lilerden daha geride olmasından dolayı değil. Neden? Toplumsal yapıdan… Toplumsal yapı bu şekilde örülmüştür. Bugün Atatürk’e diş bileyen kesimlerin sayısı çok fazladır. Atatürk’ün kendisi de gelse bu oylardan fazla alamaz. Böyle bir toplum inşa edildi. Aynı şey sağ yapıda da var. Peygamberin sahabeleri de gelse Erdoğan’dan fazla oy alamaz. Toplumsal kolektif hafıza böyle kurulmuş.”

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Hulki Cevizoğlu 24 haziran seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Hz. Muhammed mustafa kemal atatürk

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