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Hüsamettin Cindoruk: AK Parti meclis çoğunluğunu kaybederse...

SEÇİM HABERLERİ  | 26.05.2018 05:42 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk gündemle ilgili açıklamalarda bulunarak, ''AK Parti meclis çoğunluğunu kaybederse Cumhurbaşkanı 'Topal Ördek' olur'' dedi.

Hüsamettin Cindoruk: AK Parti meclis çoğunluğunu kaybederse...

62 yıldır siyasetin içinde olan 85 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'e açıklamalarda bulundu.

OLAĞAN BİR SEÇİM DEĞİL

24 Haziran için öngörüsünü anlatan Cindoruk, 'Türkiye şu anda bu seçimleri olağan seçim gibi algılıyor, bence yanlış yapıyor. Bu seçimlerin sonuçları, ülkede bir rejim değişikliği yapacağı için çok önemlidir. Herkes cumhurbaşkanlığı seçimini ön plana çıkardı. Oysa önemli olan tekrar parlamenter rejime dönülebilmesidir. Dolayısıyla milletvekili seçimlerine önem vermek gerekir. İktidar partisinin hedefinin parlamento seçimleri olduğunu görüyorum.' dedi.

'TOPAL ÖRDEK OLUR'

Cindoruk yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı kendi seçimini garanti görüyor ya da görür gibi yapıyor. Halktan partisine oy vermesini istiyor. Onun da içi rahat değil. Şayet AK Parti meclis çoğunluğunu kaybederse Cumhurbaşkanı topal ördek olur. 600 üyeli parlamentoda çok eğilimli, çok kimlikli ve kişilikli bir meclis ortaya çıkabilir. Cumhuriyeti kuran ana muhalefet partisi, siyasi akımın temsilcisi olarak daha kapsayıcı olmalıdır.' ifadeleri kullandı.

TOPAL ÖRDEK NEDİR?

Topal Ördek nedir sorusuna ise Cindoruk, ‘Topal Ördek' (Lame Duck), partisi Kongre'de çoğunluğu yitiren ABD başkanı için kullanılan bir tanım. Kongre desteği olmayan başkan, birçok düzenlemeyi yapamıyor.' diye cevap verdi.

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Fetoya her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fotocu PAPA dostu barzani kardeşi BOP eş başkanı boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz.
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