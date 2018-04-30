Eski meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Aydınlık'ta yer alan habere göre, Cindoruk, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimi Ulusal Kanal'da katıldığı bir programda değerlendirirken, cumhurbaşkanı adaylığı için, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için imza verilebileceğini belirtti.
"DEMOKRASİ İÇİN BÖYLE BİR İMZA VERİLEBİLİR"
Cindoruk, “Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Vekilliği yapmış, ömrü demokrasi mücadelesi ile geçmiş biri olarak 100 bin imza için ne diyorsunuz, mesela bir imzanız var, Perinçek’e atar mısınız” sorusuna "Kesinlikle atarım" cevabını verdi. Cindoruk, kendi arkadaşlarından da imza vermek isteyenlerin olduğunu belirterek "Demokrasi için böyle bir imza verilebilir" dedi.
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Fırat Delibaş yakalandı
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 13 yorum