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Hüsamettin Cindoruk cumhurbaşkanı adayını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

Eski meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Cindoruk, arkadaşlarıyla birlikte Perinçek'in 100 bin imza arayışına destek olabileceklerini söyledi.

Hüsamettin Cindoruk cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Eski meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Cindoruk, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimi Ulusal Kanal'da katıldığı bir programda değerlendirirken, cumhurbaşkanı adaylığı için, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için imza verilebileceğini belirtti.

"DEMOKRASİ İÇİN BÖYLE BİR İMZA VERİLEBİLİR"

Cindoruk, “Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Vekilliği yapmış, ömrü demokrasi mücadelesi ile geçmiş biri olarak 100 bin imza için ne diyorsunuz, mesela bir imzanız var, Perinçek’e atar mısınız” sorusuna "Kesinlikle atarım" cevabını verdi. Cindoruk, kendi arkadaşlarından da imza vermek isteyenlerin olduğunu belirterek "Demokrasi için böyle bir imza verilebilir" dedi.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Ya bi düşün şu milletin yakasından be. Ölünce mi siyaseti bırakacaksınız dinozorlar?
bu millet seni yıllarca demokrat partili sandı.nerden bilelim monşer olduğunu tam bir ingiliz ajanı olduğunu
Bu ülkeyi kimler yönetmiş böyle ya Perinçek dediğin adam Siyonist Yahudi Derin Devletinin bir maşasıdır 15 Temmuz darbesinde de Parmağı olduğu söyleniyor kalkmış bu Hüsamettin CİNTONİK de buna destek veririm demiş son kullanma tarihi geçmiş çökeltiler bunlar
ya artık ölün gidin fosiller,
Sn.CİNDORUK yaşlılığınız size sağlıklı düşünmeyi kaybettirmiş. PERİNÇEK'e kadar öyle insanlar varki kirli ve çirkin siyasetçi yüzünden MİLLETE-DEVLETE HİZMET SANATI OLAN SİYASETİ YAPMAYA CESARETLERİ KIRILDI. O nedenle YENİ VE CESUR YÜZLER LAZIM.
perinçek bir sola çek bir sağa çek..hayatta cumbaba olamaz:)
bunadın artık iyice.saçmalama!!!!
yaşlandı artık ne dese he he denip geçilmesi lazım
seni devrin geçtiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Soyları türiyede kurumamış.
SÜLÜMAN AĞAN SENİ BEKLİYOR SANA SÜRPRİZİ VARMIŞ FOSİL HERİF
sayın cindoruk seni sabun fabrikaları dahi almaz
Yıllarca MENDERESİ savundum diyerek halkı kandıran şaşkın. Öf be usandık senden diyoruz sana.
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