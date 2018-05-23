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İbrahim Tatlıses AK Parti'den neden aday gösterilmedi?

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 18:06 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir’den milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e aday listesinde 7. sıranın verildiği, ancak üst sıralarda olmaması sebebiyle Tatlıses’in bunu reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses AK Parti'den neden aday gösterilmedi?

24 Haziran’da Türkiye genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de, AK Parti İzmir’den aday adayı oldu

İBRAHİM TATLISES 7. SIRAYI İSTEMEDİ

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İzmir listesinde üst sıralarda yer alması beklenen ünlü türkücünün listede bulunmaması sürpriz olarak yorumlanırken, Tatlıses’e adaylık listesinde 7. sıranın verildiği ancak Tatlıses’in listenin alt sıralarında olması sebebiyle adaylık listesinden kendi isteğiyle çıktığı öğrenildi. Daha önce memleketi Şanlıurfa’dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, bu kez de şansını İzmir’den denemişti. Uzun süredir İzmir’de yaşayan Tatlıses cephesinde ise bu konu hakkında açıklama yapılmadı.

İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
NE O SANA 1.SIRADAN MI VERECEKLERDİ.TABİ YA SEN URFA NIN HARWARD ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUNSUN
Yıllardır şarkılarını türkülerini dinlediğimiz büyük usta diye andığımız ibrahim beyin geçen televizyonda kurmuş olduğu ben ve ailem VİLLAMIZDA üşürken demişti milyonların içinde bunu söylemesi hiç hoş bir durum değildir fakir olmak gerçekten güzel :)
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