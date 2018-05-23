İbrahim Tatlıses AK Parti'den neden aday gösterilmedi?

24 Haziran’da Türkiye genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de, AK Parti İzmir’den aday adayı oldu
İBRAHİM TATLISES 7. SIRAYI İSTEMEDİ
İzmir listesinde üst sıralarda yer alması beklenen ünlü türkücünün listede bulunmaması sürpriz olarak yorumlanırken, Tatlıses’e adaylık listesinde 7. sıranın verildiği ancak Tatlıses’in listenin alt sıralarında olması sebebiyle adaylık listesinden kendi isteğiyle çıktığı öğrenildi. Daha önce memleketi Şanlıurfa’dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, bu kez de şansını İzmir’den denemişti. Uzun süredir İzmir’de yaşayan Tatlıses cephesinde ise bu konu hakkında açıklama yapılmadı.
İHA
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı
'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...
Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 2 yorum