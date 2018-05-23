İbrahim Tatlıses AK Parti'den neden aday gösterilmedi?

24 Haziran’da Türkiye genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de, AK Parti İzmir’den aday adayı oldu

İBRAHİM TATLISES 7. SIRAYI İSTEMEDİ



İzmir listesinde üst sıralarda yer alması beklenen ünlü türkücünün listede bulunmaması sürpriz olarak yorumlanırken, Tatlıses’e adaylık listesinde 7. sıranın verildiği ancak Tatlıses’in listenin alt sıralarında olması sebebiyle adaylık listesinden kendi isteğiyle çıktığı öğrenildi. Daha önce memleketi Şanlıurfa’dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, bu kez de şansını İzmir’den denemişti. Uzun süredir İzmir’de yaşayan Tatlıses cephesinde ise bu konu hakkında açıklama yapılmadı.

İHA

