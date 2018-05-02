İbrahim Tatlıses: AK Parti'ye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm

AK Parti'de milletvekili aday adayları için 5 Nisan Cumartesi günü teşkilat üyelerinin katılımıyla temayül yoklaması yapılacak. AK Parti İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses de teşkilattan onay alabilmek amacıyla bölgesindeki 14 ilçe için tura çıktı.

İLK DURAĞI NARLIDERE OLDU



Tatlıses'in ilk durağı, evinin de bulunduğu Narlıdere ilçesi oldu. Parti binasında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Tatlıses'e, kendisi gibi AK Parti İzmir 1'inci bölge aday adayı olan Narlıdere eski Başkanı Aslan Bilgi de eşlik etti. İzmir için yapacak çok işinin olduğunu belirten Tatlıses, "Oy verin, yapalım" dedi. AK Parti'nin hizmetlerini de anlatan Tatlıses, "Ben önce Karşıyaka'ya gidiş ve gelişi düşünüyorum. 2,5 saatte gidiyoruz, neden 5 dakikada gitmeyelim? Bunu da devlet yapar, seçilen hükümet yapar. Versinler oyları yapalım. Yapalım da görelim. Yalova'dan otobanı Topçulara bağlamadılar mı. 'Bağlanmaz' dediler, hayal bile edemezlerdi. Bağladı işte; ama bunu yapan Recep Tayyip Erdoğan. Hiç boğazın dibi delinir miydi? İstanbul'da 3'üncü köprüyü yaptı ve insanlar mutlu, huzurlu. Kaza yok, bela yok" diye konuştu.