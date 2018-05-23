Iğdır milletvekili adayları 2018 (Ak Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Iğdır ilinde oy kullanmaya gidecekler Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Iğdır milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Iğdır milletvekili adayları kimler? Ak Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Iğdır ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri... IĞDIR AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Ahmet Tutulmaz

Hasan Güneş IĞDIR CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Metin Ova

İdris Aktaş IĞDIR MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAŞAR KARADAĞ

YENİŞ ÇELİKTEN IĞDIR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-Kıznaz Türkeli

2-Habip Eksik IĞDIR İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Gündüz Güneş

İbrahim Akkuş HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK? Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir: ADANA 15 ADIYAMAN 5 AFYONKARAHİSAR 6 AĞRI 4 AKSARAY 4 AMASYA 3 ANKARA 36 ANTALYA 16

ARDAHAN 2 ARTVİN 2 AYDIN 8 BALIKESİR 9 BARTIN 2 BATMAN 5 BAYBURT 1 BİLECİK 2 BİNGÖL 3 BİTLİS 3 BOLU 3 BURDUR 3 BURSA 20 ÇANAKKALE 4 ÇANKIRI 2 ÇORUM 4 DENİZLİ 8 DİYARBAKIR 12 DÜZCE 3 EDİRNE 4 ELAZIĞ 5 ERZİNCAN 2 ERZURUM 6 ESKİŞEHİR 7 GAZİANTEP 14 GİRESUN 4 GÜMÜŞHANE 2 HAKKARİ 3 HATAY 11 IĞDIR 2 ISPARTA 4 İSTANBUL 98 İZMİR 28 KAHRAMANMARAŞ 8 KARABÜK 3 KARAMAN 3 KARS 3 KASTAMONU 3 KAYSERİ 10 KİLİS 2 KIRIKKALE 3 KIRKLARELİ 3 KIRŞEHİR 2 KOCAELİ 13 KONYA 15 KÜTAHYA 5 MALATYA 6 MANİSA 10 MARDİN 6 MERSİN 13 MUĞLA 7 MUŞ 4 NEVŞEHİR 3 NİĞDE 3 ORDU 6 OSMANİYE 4 RİZE 3 SAKARYA 7 SAMSUN 9 ŞANLIURFA 14 SİİRT 3 SİNOP 2 ŞIRNAK 4 SİVAS 5 TEKİRDAĞ 7 TOKAT 5 TRABZON 6 TUNCELİ 2 UŞAK 3 VAN 8 YALOVA 3 YOZGAT 4 ZONGULDAK 5 MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek. Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.