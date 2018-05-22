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İhsan Eliaçık'tan 24 Haziran seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklama: 'Tamam' denmezse bir daha seçim olmayabilir

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 09:57 | Son Güncelleme

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, 24 Haziran'da gidilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne ilişkin olarak, “Bir daha seçim olmayabilir, bir daha Yeryüzü Sofraları kurulmayabilir, bir daha halkın önüne sandık gelmeyebilir, ülke Suriye, Irak, Libya gibi olabilir. Bunun olmaması için bu seçimlerde "tamam" denmesi gerekiyor” dedi.

Birgün'den zeynep Kuray'ın haberine göre, Selahattin Demirtaş’ın bu kampanya sürecini hapishanede geçirmesinin büyük adaletsizlik olduğunu hatırlatan Eliaçık, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması gerektiğinin altını çizdi. Eliaçık, “Rakibin cezaevinde sen çıkmışın alanlarda onun hakkında konuşuyorsun. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin bu duruma haksızlık denir. Bu nedenle Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalı ve bunun gerçekleşmesi için tüm muhalefetteki partilerin bu taleple deklarasyon yayınlaması lazım” dedi.

Eliaçık, 24 Haziran seçiminin önemini , “Bir daha seçim olmayabilir, bir daha Yeryüzü Sofraları kurulmayabilir, bir daha halkın önüne sandık gelmeyebilir, ülke Suriye, Irak, Libya gibi olabilir” diyerek özetledi. Azerbaycan’da, Türkmenistan’da tek adam rejimin olduğuna ve bu tek adamın her seçimde yüzde 95 kazandığına dikkat çeken Eliaçık, “Öyle bir ülkeye doğru gidiyoruz. Bunun olmaması için bu seçimlerde 'tamam' denmesi gerekiyor” dedi.

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
fetocu şarlatan evet devam böyle şarlatanların sonu için devam feto ve avanelerinin işi bitti son darbeyi de vurmak için devam
@adrese1 Senin gibi düşünmeyen herkes fetöcü mü oluyor şuan fetöye sövenler geçmişte en ala fetöcüdür.
@adrese1 Ulan alçak adam size göre her muhalefet eden adam fetöcü mü?
Tabuta son çiviyi çaktırmayın. Tek adam değil, parlementer sistem halkçıdır. Bu memleketi karanlığa itmeyin.
@kaya_erdem_1977 Türkiye'nin tarihine bakıldığı zaman kimlerin tek adamcı olduğu görülüyor!
Hadi ordan ! Dümeciler sizi
İNSANLARI KORKU İLE YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR
biz demokrasiye ölününe sahip çıkacazki.herkes demokrasiden yana olmamlıdr .bence kanaatimce
haddelen provakatör...işi gücü felaket ve yıkım tellallığı....
adamm haklı beyler
felaket senaryosu ve iftiradan başka birşey bilmezsiniz; Dua edin, Ülkemize karşı uzun yıllar önce kurulmuş tuzak uygulamaya geçildiğinde, Ülkemizin Erdoğan gibi bir lideri vardı. Eğer olmasaydı işte o zaman, bir daha seçim olmayabilir, işte o zaman sofra kurulmayabilirdi.
@erol877 Tuzağın kurulmasına zemin hazırlayan , tuzak kuranı büyüten kim ? tamamen cahil cüretkarlığı , al muz ye cahil. TAMAM
eee tabiki tamam
HDP, güneydoğuda aldığı belediyelerle; tüneller, hendekler, barikatlar yaptı. Sen, kimi savunuyorsun? Onlar, silahlarını kuşanıp dağlara gitsinler, mecliste hainlere yer olmamalı.
akp liyim ama bı kere de medeni ve demokratik olarak düşünün . Kimse HDP nin şimdiye kadar yaptıklarını onaylamıyor ancak henüz hüküm giymemiş bir Cumhurbaşkanı adayını hapiste tutmak hiçte adil ve adaletli değildir !
tehlikenin farkındamısın TÜRKİYEM
bi ton sakalın var adam gibi laf etsene be kardeşim ... Allah Allahhhhh
amarika almanya ingiltere rusya bu sistemi kullansın süper güç olsunlar sen yerinde sayıkla akıllı ol aklını almasın bu millet düşün bu halkın yakasından
Hadi ordan..!!!kirli ve şer ittifakın temsilcisi..meydan senin gibilerine kalırsa vay o ülkenin haline..
ICERDEKI BIRINI ADAY GOSTERMEK NE KADAR DOGRU PEKI? VE BU YATAN ADAY TERORE DESTEK VERMIS BIR ISIM. BIDE ADAY KOYULMASI SORUN DEGIL DIYELIM CUMHUR SECILECEGINE INANILIYOR OYLEMI? BU ADAM ERTESI GUN TOPRAKLARI BOLER TABI SIZDE BUNU DESTEKLEDIGINIZ ICIN BUUN GOREMEZSINIZ. SIZE YARAR CUNKU...
DOĞRU SÖZE NE DENİR.TAMAM TABİKİ. PADİŞAHLIK YADA MUZ CUMHURİYETİNE SON.DEMOKRASİ EŞİTLİK İÇİN TAMAM
Senin gibi ilahiyatciya yazıklar olsun öteki tarafta insanlarin hakki yakanda olacak...
ayakta alkışlıyorum
gökkuşağı neden güzeldir hiç düşündünüz mü farklı renklere farklı düşüncelere tahammülü dahi olmayanlara artık dur deme zamanı...şimdi umudumuz AKŞENER ve MUHARREM İNCE...
Neden ; çünkü elin gevuru gelir bizide suriye gibi libya gibi ırak gibi bombalar dimi ihsan, bunu bildiğiniz için tamam diyelimde gevurların egemenliği devam etsin dimi ihsan , ah ihsan ah sende böyle diyorsa yandık biz.
Övdüğünüz amerika da trump başkan, ingilterede kraliyet var hala, bize gelince reis tek adam olmasın , peki neden müslüman çünkü dimi. Atatürk tek adam değilmi sizin nezninizde sanki
İRAN GİBİ OLDUK ZATEN .2023 DE İNŞALLAH AFGANİSTAN OLUCAZ .
Cok komik la bu adam...bende merak uyandırdı simdi acaba beyin var mi bunda..yoksa ole ne dedigini bilmeden mi konusyor galiba zihinsel bi sıkıntısı var
@borsaci_dede_1988 Borsacı senin aklın kadar kitap yazmış bir adama beyin varmı demek cahilliğinin çok ileri seviyede olduğunu gösterir! Sen en iyisi mi bir tutam sakal bırakmış üfürükçülere yanaş! belki hangi kağıdın daha iyi getiri olduğunu falan anlatır sana! hani işin içerisinde mangır varya, o sebepten!!! şimdi yol al.
yuh diyorum sana fazlasına gerek yok
bu insanlar türkiyedeki insanları nasıl kandırabiliyor böyle şeyler gerçekten anlatamıyorum artık bunlara inanan insanlar hamamböceğimi yiyor napıyor beyinleri bu kadar gelişmiyor ya
dünyanın neresinde olursanız olun rakibini cezaevine ayıp mitinglerde onun hakkında pis pis konuşmak allah katindada halsizlik ve kabul edilemeyecek bir durum adam haklı tüm partiler bir olmadı lazim yoksa bir daha bu günlere muhtaç olarak hayatı sürdürebiliriz bir akp li olarak bencede artık haksızlık yapmayın demirtaş cezaevinden çıkmazsa vallahi billahi oyum demirtasadir
TÜRKİYE de senin gibi din düşmanlığı yapan ALLAH ın yüce meali kuranı kerim bir kitap gören bi adamdan nasıl bi açıklama beklenirki. Türkiye de senin gibi avrupanın danışmanlığını yapan insanların inadına ALLAH ın izni ile devam diyecez.DİK DUR EĞİLME BU MİLLET SENİNLE EY KOCA REİS milyonların duası mazlumların duası seninle
fitneci fetöcüler. cehape fetö el ele aynı istikamete yürüyor
hadi arkadaşım hadi bekleme yapma
senin gibi paçavradan 100 adam olacagına REİS gibi tek adama razıyız
yav bunlara inanan insanlar da var mı acaba
Adam doğru söylüyor ama yandaş medyanın yönlendirdiği kitlelere bunu anlatmak zor boşuna Suriye Anayasasından maddeleri kopyalayıp bizim anayasamıza yapıştırıp yürürlüğe sokmaya çalışmiyorlar. bakın Suriye darmaduman olmuş adam hala seçim kazanıyor. bu bize çok şey anlatiyor ama anlayana.
Bu adamı ben kaale almam hiç bir zaman akıllı adam bunun sözlerine bakmaz bu din sarlatanidir. benim tarafımdan olması şarlatan olmayacağı anlamına gelmez
bu tobacı amcada kim ya..
@anksinan memlekette torba değil, ayakkabı kutuları revaçta!!!
doğru söylüyor. ayakta alkışlıyorum
KİMMİŞ BU ADAM AHKAM KESİYOR.GÜNDEM YARATACAKMIŞŞŞŞ MIŞ DA BİLMEM NE BİLMEM KİM HAPİSTEYMİŞ DE FALAN FAKLAN BU LAFLAR BU ADAMA MI DÜŞMÜŞ? KİM BU ADAM????
Soytarı... Bugüne kadar din adamı diye geçiniyordun. Derdin Suriye ise KATİL ESED'e iki kelime et.
Eski Roma döneminde bile senato vardı,yine 13.yy da İngiltere'de,parlemento vardı manga carta ile kralın yetkilerini kısıtladılar v.s. Tek adam olmaz bu hanedanlık büyük devletlerin işi değildir,ülke ilerlemez.Halk yetkisini kendinden alıp bir kişiye verirmi,, yapmayın etmeyin yazıktır bu ülkeye ...
sayın ilahiyatçı yazar! sen hep yazarsın eyvallah da. son cümleyi vatandaş yazar
İHSAN ELİAÇIK GEÇMİŞİN İSLAMCISI YENİNİN BİLMEM NESİ.İPİ KİMİN ELİNDE BELLİ OLMAYAN BİR ZEVAT GEZİ OLAYLARINDA ENÖNDE İSLAMCI KOMİNİSTMİŞ.SEN ŞUNA SOLCU GEZİCİLER ALMANYA İNGİLTERE AJANI PROVAKATÖRÜ BENDE İRANIN PROVAKATÖRÜYÜM DESENE.TAMAM DENMEZSE BU ÜLKEDE BİRDAHA SEÇİM OLMAZMIŞ SEN BU MİLLETİ NEYLE KORKUTUYORSUN ELİAÇIK.SEN BU GÖREVİ NERDEN ALDINDA KONUŞUYORSUN.SURİYELİ MAZLUMA GIKIN ÇIKMAZ.FİLİSTİNLİ GARİBE TEK KELAM IN YOKTA DERDİN SEÇİMLERMİ OLDU.HANİ TAĞUTİ SİSTEMDE SİYASİ PARTİLERE OY VERİLMEZDİ.HANİ DEMOKRASİ ŞEYTANIN HİLELERİYDİ NE ÇABUK UNUTTUN.BU SÖZLERİNİ
@kopuzlu_77 Sn. İhsan Eliaçık kesin bi şekilde dokundurdu sana! yoksa böylesine hezeyanla tek adamlığı savunur hale düşmezdin! Filistin Kurtuluş Örgütü saflarında kimlerin savaştığında haberin varmı? İsrail ile Milyarlık anlaşmalara imza atıp çoluğunu çocuğunu armatör yapanlardan haberin varmı? Mavi Marmara davasının kaç paraya satıldığında haberin varmı? Suriye için Emperyalistlerden para alıp o parayı hiç edenden haberin varmı? Yok değilmi!!!! İşte siz şarlatanlık peşinde koşan ve fikre saygı duymayan memleketin kimlerin elinde oyuncak olduğunu bilmeyecek kadarda uykudasınız!!!
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