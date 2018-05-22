İhsan Eliaçık'tan 24 Haziran seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklama: 'Tamam' denmezse bir daha seçim olmayabilir

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, 24 Haziran'da gidilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne ilişkin olarak, “Bir daha seçim olmayabilir, bir daha Yeryüzü Sofraları kurulmayabilir, bir daha halkın önüne sandık gelmeyebilir, ülke Suriye, Irak, Libya gibi olabilir. Bunun olmaması için bu seçimlerde "tamam" denmesi gerekiyor” dedi.

Birgün'den zeynep Kuray'ın haberine göre, Selahattin Demirtaş’ın bu kampanya sürecini hapishanede geçirmesinin büyük adaletsizlik olduğunu hatırlatan Eliaçık, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması gerektiğinin altını çizdi. Eliaçık, “Rakibin cezaevinde sen çıkmışın alanlarda onun hakkında konuşuyorsun. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin bu duruma haksızlık denir. Bu nedenle Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalı ve bunun gerçekleşmesi için tüm muhalefetteki partilerin bu taleple deklarasyon yayınlaması lazım” dedi.

Eliaçık, 24 Haziran seçiminin önemini , “Bir daha seçim olmayabilir, bir daha Yeryüzü Sofraları kurulmayabilir, bir daha halkın önüne sandık gelmeyebilir, ülke Suriye, Irak, Libya gibi olabilir” diyerek özetledi. Azerbaycan’da, Türkmenistan’da tek adam rejimin olduğuna ve bu tek adamın her seçimde yüzde 95 kazandığına dikkat çeken Eliaçık, “Öyle bir ülkeye doğru gidiyoruz. Bunun olmaması için bu seçimlerde 'tamam' denmesi gerekiyor” dedi.

