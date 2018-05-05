HABER

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

SEÇİM HABERLERİ  | 05.05.2018 09:37 | Son Güncelleme

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, bugünkü yazısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kazanma ihtimalini değerlendirdi. Işık, seçimin ikinci tura kalması halinde kazananı HDP'nin belirleyeceğini ifade etti.

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylık şansını bugünkü "İnce, yüzde 30 ve HDP seçmeni" başlıklı yazısında değerlendiren Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, "Erdoğan ilk turda işi bitirmezse ikinci turda kazananı HDP seçmeninin nasıl davranacağı belirler. " diyor.

CHP'nin 'kemik' seçmeninin yüzde 25 olduğundan hareket eden Işık, İnce'nin oy oranını yüzde 30'lara çıkaracağını iddia eden CHP'lilerin sözlerini aktardı.

İşte Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık'ın yazısı:

"...Yüzde 30 CHP’nin son 10 yılda hiçbir seçimde görmediği bir oy oranı. Muharrem İnce böyle bir rakama ancak CHP seçmeni dışındaki diğer parti seçmenlerinden de oy alırsa ulaşabilir. Zira son 10 yılın seçim sonuçları bize şunu gösteriyor: Türkiye’de yüzde 30’luk bir CHP seçmeni yok. Muharrem İnce’nin performansını izleyip göreceğiz. Ne oy alır bilmem ama CHP tabanına bir hareketlilik getireceği kesin.

Geldiğimiz noktada cumhurbaşkanlığı seçimi çok ilginç bir hal aldı. Şayet Muharrem İnce partisinin seçim performansının üzerinde bir oy alırsa seçim ikinci tura kalacak. HDP dışındaki muhalefet partileri bir blok oluşturdu. Belli ki ikinci tura kim kalırsa bu ittifak o adayı destekleyecek.

Ancak tam da burada zurna zırt diyor. Çünkü ikinci turda kazananı herkesin mesafe koyduğu HDP seçmeni belirleyecek. Ahmet Türk “‘Bizi bu bloğun içinde görmek istemeyenleri niye ikinci turda destekleyelim’ diyecek. Öfkeliyim” diyor. Yazın bir kenara...

Erdoğan ilk turda işi bitirmezse ikinci turda kazananı HDP seçmeninin nasıl davranacağı belirler."

Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday! Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday!
24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket!
Celal Kılıçdaroğlu'na büyük şok!Celal Kılıçdaroğlu'na büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP ak parti Cumhurbaşkanlığı seçimi 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Yasak aşk cinayetinde şok ifade!

Yasak aşk cinayetinde şok ifade!

Okuyucu Yorumları 18 yorum
Erdoğoğan işi 1.turda bitirecek 2.tur hesabı yapanlar ağzı açık ayran delisi gibi bakıp kalacaklar.
akşener yada ince seçilir 2.turda
Her ikisi de yakışır..
akşenerle muharrem ince %60 ın üzerinde oy alıyor tabanı birbirini destekler ve kim ilk turda yüksek alırsa o seçilir
Yaz kenara aksener max. %5 alacak
şişirin şişirin batılı sahiplerinizden talimat çok mu sıkı bu sefer...
Zamanı artık gel-ince.
ilk turda % 60 oyla reis cumhurbaşkanı olur.
Veeer gazı Muharremime.. ne o? Akşenerden umudunuzu erken kestiniz. olmuyo deği mi. iyi olmadı chp olmadı hdp olmadı pkk. TOPUNUZUDA SANDIĞA GÖMERİZ !
İNADINA ***DEMİRTAŞ ****İNADINA ***** SELO BAŞKAN*****
CHP li değilim ama oyum İNCE' ye. Oku bunları postacı!
HDP ve Kürtler bu ülkede kilit rol oynuyorlar dediğimizde inanmıyorlar,bakacağız göreceğiz.
hdp siz kesinlikle ve kesinlikle ne aksener alır ne ince alır bunuda yazın bir kenara. hdp yi dıslayanlar bakın bakalım sonuc ne olacak.
EYYYYY İNCE SENİN AKLIN YETMİYOMU SENİ PARTİDEN İHRAC ETTİLER BEEEEE ODA BİLİYO ADI GİBİ SENİN KAZANAMICANIIIIII
Ceza Evlerine Af Çikartirsa Akp Hiç Kusura Bakmayin %75 ile 1.sirada yer alir...
ben bir hdpli olarak 2 . tura kalırsa oyumu rte verecem. hiç sevmesemse
Akpye hdpye oy verip vatana ihanet edeceğime diğerlerinden herhangi birine veririm ya iyi ya saadet.
Evet evet hehe hı hı. Halkı tanıyanlar böyle demişmiş ....
Diğer Haberler
AK Parti'de büyük değişim yolda! Vekillerin yarısı liste dışı kalabilir

AK Parti'de büyük değişim yolda! Vekillerin yarısı liste dışı kalabilir

Bu tarihe dikkat! İmza için son gün ne zaman?

Bu tarihe dikkat! İmza için son gün ne zaman?

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye liste yanıtı

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye liste yanıtı

24 Haziran için 154 milyon oy pusulası basılacak

24 Haziran için 154 milyon oy pusulası basılacak

İşte 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan 4 ismin aldıkları imza sayısı

İşte 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan 4 ismin aldıkları imza sayısı

Gençler Erdoğan'a sordu: Siyasetle uğraşmasanız ne iş yapmak isterdiniz?

Gençler Erdoğan'a sordu: Siyasetle uğraşmasanız ne iş yapmak isterdiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.