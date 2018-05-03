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İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 13:28 | Son Güncelleme

CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçenlerden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi" dedi. Son dakika haberine göre, Kesici, İnce'yi arayıp tebrik ettiğini söylerken Yalova milletvekilinin de bu tebriği kabul ettiğini belirtti. Söz konusu açıklama Muharrem İnce'ye de soruldu. İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Grup konuşmasından önce ise CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim" dedi. Muharrem İnce ise "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak" dedi.

Uzun zamandır grup toplantılarına katılmayan Muharrem İnce geçen haftanın ardından bu kez de grup toplantısına katıldı.

İnce, Kılıçdaroğlu’ndan önce salona girdi. CHP’li milletvekilleri İnce’yi alkışlarla karşıladı. Bugün İnce'nin adının CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıktığı iddiaları konuşuluyordu.

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce Ülkü Ocakları’nın 4 eski yöneticisi CHP’ye katıldı. Kılıçdaroğlu’nun CHP rozetlerini taktığı sırada salondan faşizme karşı omuz omuza sloganları duyuldu.

İLHAN KESİCİ: İNCE İSMİ KESİN GİBİ

İHA'nın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" yanıtını verdi.

MUHARREM İNCE'YE SORULDU

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Muharrem İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklara CHP'lilerin yardımcı olmasını isteyen İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum." diye konuştu.

Ana muhalafet partisi yarın önce Meclis grubunu toplayacak.

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
kongrede kılıçdaroğlu’nu bile yenememiş ince mi cumhurbaşkanı olacak.
Hadi bismillah yolun açık olaun Başkan Allah utandırmasın
chp nin yeni yenilgisi hayırlı olsun secimlere kaybetmek için giren ve cabalayan bir parti oldunuz
Muharrem ince’ye yakışan bir makam
hayırlısı olsun
kilicdaroglunu deviremeyen adam erdoganimi devirecek?
Yanlış bir seçim bence. Sadece CHP den oy alır
oyuna geldin ince. kemala bir muhalefet sen vardın
Ak Parti kesin çıldırmıştır
Cumhur başkanımız şimdiden hayırlı olsun. Duygulandım...
Doğru isim Muharrem İnce
Reisin cumhurbaşkanlığı hayırlı olsun. Ince ancak chp'nin oyunu alır. Yüzde 20 . Yüzde 10 selahaddin demirtaş. Meral abide en fazla yüzde 10 alır yüzde 60 ile reis cumhurbaşkanı biiznillah
hayyy zavallılar gendilerınce bir şeyler yapıyorlar. günlerdir saklıyorlardı yarın açıklıyacagız dıyorlardı bu gün neden açıkladınız bu adayda sizi kurtaramaz
Adaylar kim olursa olsun. CHP'nin HDP'yi ittifak ortağı yapmayarak büyük bir strateji hatası yaptı. Bu şekilde Erdoğan 1 sıfır önde başlamış oldu. Meral Akşener HDP'nin kitlesine kavuştumu ki kurtarıcı olarak CHP ona sığınıyor.
By kemal bu karar doğruysa bir taşla iki kuş vuracak hem seçilemeyince kaybedeceği genel başkanlığı koruyacak hemde karşısındaki en güçlü rakibi vekil olamayacak dolayısıyla rakipliğide bitmiş olacak oh ne ala hem seçimde adaylıkta kaç hem rakibini ekarte et kaymaklı kadayıf olmuş by kemal için
kilicdaroglunu deviremeyen adam erdoganimi devirecek??
Muhalefet görevini iyi yapacak bir isim, ancak çevreden oy alıp alamayacağı tartışılır.
BİR HAFTADIR SAKIZ ETTİNİZ; CİDDİYETSİZLİK.. (
bunlar kafayi yemiş ne incesi arkadaş bu adamdan muhtar olmaz
bence isabetli olur. muharrem ince o koltuğa yakışır ve görevini de layıkıyla yapar.
enişberberoğlu adayları yarın açıklanır duyarız
HAYIRLI UĞURLU OLSUN..
Sağ görüşlü birisi olarak Muharrem İNCE çok doğru bir karar. nitekim bu insanın Chp genel başkanlığı yapması gereken bir insan. yalnız çok çatlak ses çıkarttığı için partide çok sevilmeyen bir insan. bu kararlarıyla 2. turdada bu adamı destekleseler dicem ki CHP muharrem incenin kıymetini anladı . ama bu kararla Muharrem İNCE yi gözden çıkatmışlar... Yani CHP 1 taşla ' kuş vurmayı düşünüyor..
Dağ fare doğurdu:))
ŞİMDİ SAYIN ERDOĞAN DÜŞÜNSÜN..!
muharrem ince aday olursa, erdoğanla ikinci tura akşener kalır
kurban açıklandımı sonunda
Hadi hayirlisi bakalim. Muharrem geliyor İNCE İNCE...
Bu mu çıldırtacak kişi.. keh keh keh...
ilk tur akşener ikincide ince kalırsa ince hayırlı olsun
al birini vur ötekine
yüzde 15 oy alamaz bu kesici
haber olsun diye haber yapmayın hergun bir ismi atıp tutuyorsunuz. net birsey yok kafayımı yediniz.
Geliyor...
Muharrem başkanı da böylelikle diskalifiye etti Kılıçdaroğlu
hayırlısı olsun
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