İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Grup konuşmasından önce ise CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim" dedi. Muharrem İnce ise "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak" dedi.

Uzun zamandır grup toplantılarına katılmayan Muharrem İnce geçen haftanın ardından bu kez de grup toplantısına katıldı.

İnce, Kılıçdaroğlu’ndan önce salona girdi. CHP’li milletvekilleri İnce’yi alkışlarla karşıladı. Bugün İnce'nin adının CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıktığı iddiaları konuşuluyordu.

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce Ülkü Ocakları’nın 4 eski yöneticisi CHP’ye katıldı. Kılıçdaroğlu’nun CHP rozetlerini taktığı sırada salondan faşizme karşı omuz omuza sloganları duyuldu.

İLHAN KESİCİ: İNCE İSMİ KESİN GİBİ



İHA'nın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" yanıtını verdi.