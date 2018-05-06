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İmzada son durum... Hangi aday ne kadar topladı?

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

6 Mayıs Pazar sabahı itibarı ile imza verme işleminde 3. güne girildi. Bugüne kadar adaylar için toplanan imzalar belli oldu.

İmzada son durum... Hangi aday ne kadar topladı?

Son rakamlara göre İYİ Parti lideri Meral Akşener için 176 bin 982 imza toplandı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu için 100 bin 2 imza toplandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için 28 bin 606 imza verildi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün henüz yeterli imzayı toplayamadığı belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helal temel bey okumuş entelektüel birikimi olan doğruları konuşan bir insan 2 bakanlık ve 50 vekili reddetmiş vatana hizmet için uğraşan güzel insan.
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