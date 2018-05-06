İmzada son durum... Hangi aday ne kadar topladı?

Son rakamlara göre İYİ Parti lideri Meral Akşener için 176 bin 982 imza toplandı.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu için 100 bin 2 imza toplandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için 28 bin 606 imza verildi.
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün henüz yeterli imzayı toplayamadığı belirtildi.
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