İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

İzmir Menderes'te konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bunlar camiyi de yıkar' sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan'a seslenen İnce, "Bir daha böyle bir laf ederse perişan edeceğim onu meydanlarda" ifadelerini kullandı.

İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

“Ben otomobil fabrikası istemiyormuşum. Erdoğan’ın bilmediği şu; Erdoğan diyor ki otomobilin kaportasını, lastiğini, koltuğunu ben yapayım. Ben de diyorum ki otomobilin beynini ben yapayım. Geri kalmış, cahil, bilmiyor. Çünkü matematik bilmiyor. Televizyon yapıyoruz biz bir televizyondan 10 euro kazanıyoruz. Sen Almanya’daki otomobil fasrikasını gezdin mi? Bir otomobilden 100 euro kazanıyoruz. Avane kasnak gibi çalışıyoruz.

Eğitimi sonuna kadar parasız yapacağız. Sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz.

Emekliler, 1990’larda milli gelirin yüzde 17’si emeklilere aitti. Ramazan ve kurban bayramında 1000’er lira verecekler, o iş öyle olmaz. Emeklilerle ilgili kanun çakaracağız. Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı’nda o anki asgari ücret ne kadar ise onu alacak. Gençler 19 Mayıs’ta ve Cumhuriyet Bayramı’nda 500’er yüz lira alacaksınız. Size bu paraları Erdoğan mı verecek hiç merak etmeyin size bu parayı Türkiye Cumhuriyet verecek.