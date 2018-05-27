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İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

SEÇİM HABERLERİ  | 27.05.2018 12:26 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İzmir Menderes'te vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok sert ifadeler kullanan İnce "Erdoğan diyor ki bunlar camiyi de yıkar. Bu zoruma gidiyor. AK Partili seçmenlere sesleniyorum. Ayıp ayıp, cami senin babanın malı mı? Neredeyse gelmeyin camiye diyecek. Bir daha böyle bir laf ederse perişan edeceğim onu meydanlarda." diye konuştu.

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

İzmir Menderes'te konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bunlar camiyi de yıkar' sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan'a seslenen İnce, "Bir daha böyle bir laf ederse perişan edeceğim onu meydanlarda" ifadelerini kullandı.

İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

“Ben otomobil fabrikası istemiyormuşum. Erdoğan’ın bilmediği şu; Erdoğan diyor ki otomobilin kaportasını, lastiğini, koltuğunu ben yapayım. Ben de diyorum ki otomobilin beynini ben yapayım. Geri kalmış, cahil, bilmiyor. Çünkü matematik bilmiyor. Televizyon yapıyoruz biz bir televizyondan 10 euro kazanıyoruz. Sen Almanya’daki otomobil fasrikasını gezdin mi? Bir otomobilden 100 euro kazanıyoruz. Avane kasnak gibi çalışıyoruz.

Eğitimi sonuna kadar parasız yapacağız. Sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz.

Emekliler, 1990’larda milli gelirin yüzde 17’si emeklilere aitti. Ramazan ve kurban bayramında 1000’er lira verecekler, o iş öyle olmaz. Emeklilerle ilgili kanun çakaracağız. Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı’nda o anki asgari ücret ne kadar ise onu alacak. Gençler 19 Mayıs’ta ve Cumhuriyet Bayramı’nda 500’er yüz lira alacaksınız. Size bu paraları Erdoğan mı verecek hiç merak etmeyin size bu parayı Türkiye Cumhuriyet verecek.

Erdoğan diyor ki polislere 3600 vereceğim. Size bunu kim hatırlattı. İnce korkusu böyye bir şey işte.

Geçenlerde traktörü dayadım benzinliğe dedim ki bu ülkede bir yalancı var. Mazot 2.5 liraymış. Doldurduk depoyu 2,5 lira değil 5.72 lira. Demek ki neymiş, Tarım Bakanı yalancıymış.

Zoruma giden bir şey var. Erdoğan diyor ki bunlar camiyi de yıkar. Bu zoruma gidiyor. Ak Partili seçmenlere sesleniyorum. Ayıp ayıp, cami senin babanın malı mı? Neredeyse gelmeyin camiye diyecek. Bir daha böyle bir laf ederse perişan edeceğim onu meydanlarda. Meydanlarda konuşacağımız şey ekonomi, ekonomi. Her gittiğimi yerde ekonomi konuşacağım. Eğitim konuşacağım.

Tatile gitmek yok sakın ha sakın. 24 Haziran’a kadar hastalanmak yasaklanmıştır. Hazır mıyız Menderes. Bu prova miting bugün bu kadar olur. Hepinize teşekkürler.”

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince cumhurbaşkanı erdoğan

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
boş boş konuşuyor seçimden sonra kılıçtarogluna konuş sen:)
Hadiste ne demiş peygamberimiz, fün gelecek camilerde 1000 kişi namaz kılacak ama içlerinden 1tane bile mümin olmayacak. Tam da bu akp düzenini anlatıyor. Hep alavere dalaveri peşindeki badem bıyıklılar dolu.
he yavrum he hemen buldu kılıfı
2.tura M.İnce kalırsa RTE %60 la kazanır şayet M.Akşener kalırsa Akşener kazanır M.İnce RTE nin ekmeğine yağ sürüyor danışıklı dövüş yapılıyor.Uyan ey Türk Milleti
Bravo seninleyiz sayın ince iyki geldin iyi varsın
ikinizde dini sömürü yapıyorsunuz... böyle ortamda seviyeli dürüst insan siyaset yapamaz.
Helal olsun sana adamsın sen be senelerdir karsısında böyle konusan mert delikanlı çıkmamıştı
Adam gibi adamsın sen lazım bu ülkeye ince
yoeumlara bak herkes muharrem inceye ADAMSIN-YURUUUU-BUYUKSUN INCE gibi laflar yazmis..yahu kemal amcaya ne oldu daha dune kadar ondan baska adam yoktu :) 720° dönülmezki be kardesim aaaaa...
Adam gibi mert cesur korkusuz dürüst adam
REIS iyi demis sizler camileri birakin kapatmayi bu ulkede "SELAMUNALEYKUM" lafini bile yasaklarsiniz...zamaninda dikta ederek cok seyler yaptirdiniz bu millete..mesela atanız millete zorla fes taktirmis dikta etmis diktatormus yani
ince ince yasemince,inceden nağmeler,ince sallarken,ince tatilde,ince okullar arası başkanlik yarışında
Yıllardır rte karsısında böyle konusan yürekli babayiğit çıkmamıştı
Millet seni buhar eder maaarem akıllı ol bence.
Millete din iman üzerinden vicdan sömürüsü yaptıkları için muharrem inceye bu sözleri sözelemesi normaldir. akkoyunlar hala bunu anlamış değil.
yıkmadınızmı ?1923 ile 1950 arasındaki yıkılan,işlevi dışında kullanılan ,kiraya verilen ,satılan cami ve medreselere sanat tarhi açısından bakmanız yeterli .
Bunlar iyice sapıttı. Saygı yok, üslup yok. Allah sizin gibi hanzolara iktidar olmayı nasip etmesin
CHP ISTANBUL M.M. SELINA DOGAN: BIZ ALLAHTAN DEGIL, HUKUKTAN VE BU ULKENIN GITMESINDEN KORKUYORUZ.. CHP GENEL BASKANI KEMAL: ALLAHTAN KORKMAYAN BIZ CESARET EDECEGIZ.. yani muharrem usta insan biraz tereddut yasiyor yani sende kusura bakmada
Ahhh ahhh adnan menderes istanbulda cami bırakmadı yıktı o tarihi camileri ahh ahhh. muhteşem el oyması minareleri içim yanıyor eskiyi görünce tarih bilmez din bilmez bezirganların eline düştük.
Rte kasısında kimse böyle konusamamıstı
din ğzerinden ırk ğzerinden siyaseti bıraksın hepsi yeter artık ırk atadan geliyor din de allah tarafından önemli olan cami ye giden biz müslümanlara kiliseye giden hristiyanlarada saygı duymalıyız allah soracak namaz var mı oruç tuttun mu diye sizler kulun kula soracağı soruları sorun evinde yemek var mı aç mısın çoluk çocuk sağlıklı mı ilaçlara katkı oayı verevikşyor musun ...
helal
Akp gidene kadar camiye gitmiyorum
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