İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting, günün en çok konuşulan konusu oldu.

MALTEPE MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

İnce, miting meydanında "Burada 5 milyon kişi var" demiş, polis kaynaklarının da İnce'nin iddiasını doğruladığı öne sürülmüştü.

SÜLEYMAN SOYLU "MALTEPE MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILI" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam aksi bir açıklamada bulunarak miting alanına 280 bin kişinin gittiğini dile getirdi.

Twitter'dan açıklama ayan Soylu, "Ankara 2 milyon kişi dedi, doğrusu 75.000. İstanbul 5 milyon kişi dedi, doğrusu 280.000. Yalancıdan Cumhurbaşkanı olmaz!" dedi.

Ankara 2 milyon kişi dedi, doğrusu 75.000

İstanbul 5 milyon kişi dedi, doğrusu 280.000



Yalancıdan Cumhurbaşkanı olmaz! — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 23 Haziran 2018



