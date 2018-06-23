İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting, günün en çok konuşulan konusu oldu.
İnce, miting meydanında "Burada 5 milyon kişi var" demiş, polis kaynaklarının da İnce'nin iddiasını doğruladığı öne sürülmüştü.
Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam aksi bir açıklamada bulunarak miting alanına 280 bin kişinin gittiğini dile getirdi.
Twitter'dan açıklama ayan Soylu, "Ankara 2 milyon kişi dedi, doğrusu 75.000. İstanbul 5 milyon kişi dedi, doğrusu 280.000. Yalancıdan Cumhurbaşkanı olmaz!" dedi.
Ankara 2 milyon kişi dedi, doğrusu 75.000— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 23 Haziran 2018
İstanbul 5 milyon kişi dedi, doğrusu 280.000
Yalancıdan Cumhurbaşkanı olmaz!
Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!
Kılıçdaroğlu’dan çok konuşulacak soğan ve patates yorumu
Antrenör rezaleti! Kız çocuklarına dehşeti yaşattı
New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 15 yorum