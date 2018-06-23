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İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul Maltepe'deki mitingine kaç kişi katıldığı sorusu güne damga vurdu. İnce ve CHP'liler mitinge 5 milyon kişinin geldiğini iddia ederken, hükümetten bu iddiaya yalanlama geldi. İçişleri Bakanı Soylu, resmi rakamı açıkladı.

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting, günün en çok konuşulan konusu oldu.

MALTEPE MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

İnce, miting meydanında "Burada 5 milyon kişi var" demiş, polis kaynaklarının da İnce'nin iddiasını doğruladığı öne sürülmüştü.

SÜLEYMAN SOYLU "MALTEPE MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILI" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam aksi bir açıklamada bulunarak miting alanına 280 bin kişinin gittiğini dile getirdi.
Twitter'dan açıklama ayan Soylu, "Ankara 2 milyon kişi dedi, doğrusu 75.000. İstanbul 5 milyon kişi dedi, doğrusu 280.000. Yalancıdan Cumhurbaşkanı olmaz!" dedi.


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Okuyucu Yorumları 15 yorum
soda verin iyi gelir
Matematik özürlü Sülo.
Orada bir insan seli vardı. Bunu kabullenmek gerekir.
SAYIN BAKANIN GÖZLERİNDE PROBLEM VAR GALİBA
Asıl yalancı sizlersiniz be hadi 5 milyon değil deiyelim 280 bin olmadığı aşikar değilmi vicdansız insan bari 1 milyon der :)
melih gökçek 50bin demisti Ankara için.Hanginiz dogru?Ayrica maltepe 5 milyon olmasa bile yakındı.Alan hariç E5 le sahil arası yollar ve sahil yolu ful doluydu.Alana giremeyenler 1 milyondu.
Neyse önemli olan onunda izlemiş olması
senin emniyetin bile bu rakamı verdi devlet kendini yalanliyor
İnsanın gözü kullağı aklı olmaması ne kadar kötü bir şey
o zaman yenikapı mitingindede 140.000 kişi vardı....maltepenin yarısı kadar değil di...korkunun ecele faydası yok....yarın gidiyorsunuz....
GÖZLERİ GÖRMEYEN BİRİ BİLE 5 MİLYON KİŞİ GELDİĞİNİ ANLAYABİLİR .SOYLU HARİÇ .
Malesef 16 yıl boyunca yalancıdan başbakan da cumhurbaşkanı da oldu sayın soylu. bundan sonra olmayacak ama
iyi de sizin kilere 10 milyon mu geliyor asil.siz halinize bakin suriyelilerden umut buluyorsunuz asil bu aci olan
Maltepe miting alanının hacmi 80.000 metrekare. 1 metrekareye 4 kişi düşse 320.000 kişi eder.
olur mu olmaz mı milllet karar verir
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