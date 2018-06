İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

İngiliz gazetesi The Guardian'da "Erdoğan hem Türkiye hem de dünya için tehdit" başlığıyla Simon Tisdall imzasıyla yayınlanan analizde, Türkiye'nin Suriye, Ortadoğu ve dünyada giderek daha önemli bir aktör olduğu bunun ise bölge için riskler oluşturduğu savunuldu. Türkiye'nin Avrupa ve ABD'nin artık dostu olmadığı ve Rus lider Vladimir Putin'le yakınlaşmasının risk oluşturduğu iddia edilen analizde, Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin daha da gerileceği öne sürüldü. Yazıda ayrıca Türk seçmenine de seslenilerek "Erdoğan'ın bu nedenlerden dolayı iktidardan düşmesi gerektiği ve oyların buna göre verilmesi" çağrısı yapıldı.

İNCE'NİN "YORGUN VE KİBİRLİ" İFADELERİ ÖN PLANA ÇIKARILIYOR The Guardian gazetesinin dışında birçok yabancı yayın kuruluşunun da Türkiye'deki seçimlere yönelik olumsuz tutumu dikkati çekti.

BATI MEDYASININ TÜRKİYE KARŞITLIĞI BATI'NIN JEOPOLİTİK VE EKONOMİK ÇIKARLARIYLA İLİNTİLİ



TRT World'ün hazırladığı "2018 Türkiye Seçimlerinin Ana Akım Batı Medyasındaki Yansımaları/ Patterns of Western Mainstream Media Coverage during Turkey's 2018 Elections" başlıklı raporda, Batı medyasının Türkiye'deki seçimlere taraflı yaklaşımına ilişkin, "8 Nisan-5 Haziran aralığında yapılan haberlerin yüzde 56'sında Türkiye'deki siyasal sistem ve ülke liderliğine dair yanlış bilgiler bulunduğu, yüzde 38,8'inin de verileri bariz şekilde çarpıtarak Türkiye ekonomisini karaladığı ortaya çıktı." ifadelerine yer verilmişti.

Agence France Press, Associated Press gibi haber ajanslarıyla Washington Post, New York Times ve The Guardian gibi gazetelerin tutumlarının incelendiği 20 sayfalık çalışmada, Batı medyasının Türk ekonomisine yönelik olumsuz tablosu vurgulandı. Raporda bu yayın kuruluşlarında "otoriterlik" ve "belirsizlik" kavramları üzerinden seçimlerde taraf tutarak objektif değerlendirmelerden uzak yazılar kaleme alındığı ortaya konmuştu.

Özellikle finans ve iş çevrelerine, "ekonomik olarak kırılgan" bir Türkiye imajı çizildiği belirtilen rapora göre, bu bakış açısı Batılı ülkelerin jeopolitik ve ekonomik çıkarlarıyla doğrudan ilintili olarak ifade ediliyor.

AA