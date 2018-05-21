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İrfan Değirmenci CHP tarafından aday gösterilmemişti... Sosyal medyadan açıkladı!

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 08:52 | Son Güncelleme

CHP'den Eskişehir milletvekili aday adayı olan İrfan Değirmenci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan aday listesinde kendine yer bulamadı.

İrfan Değirmenci CHP tarafından aday gösterilmemişti... Sosyal medyadan açıkladı!

CHP aday listesinde kendine yer bulamayan İrfan Değirmenci, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Değirmenci paylaşımında; "Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi. Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak, nefes almak isteyenler kazanacak. Ülke bizim, mücadele bizim, umut bizim" ifadesini kullandı.

İşte İrfan Değirmenci'nin paylaşımı;

irfan-degirmenci

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24 haziran seçimler erken seçim İrfan Değirmenci sosyal medya

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