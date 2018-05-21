İrfan Değirmenci CHP tarafından aday gösterilmemişti... Sosyal medyadan açıkladı!

CHP aday listesinde kendine yer bulamayan İrfan Değirmenci, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Değirmenci paylaşımında; "Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi. Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak, nefes almak isteyenler kazanacak. Ülke bizim, mücadele bizim, umut bizim" ifadesini kullandı.
İşte İrfan Değirmenci'nin paylaşımı;
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