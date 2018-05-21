İrfan Değirmenci CHP'nin aday listesinde mi? Eskişehir listesi belli oldu

CHP’nin Eskişehir’den milletvekili adaylığı başvurusu yapan gazeteci İrfan Değirmenci'nin listede yer almaması dikkat çekti.
CHP’nin Eskişehir’de milletvekili aday listesi şöyle:
1 – Utku Çakırözer
2 – Jale Nur Süllü
3 – Nuray Akçasoy
4 – Engin Çakmak
5 – Sinan Özkar
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