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İrfan Değirmenci CHP'nin aday listesinde mi? Eskişehir listesi belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 00:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısının vekil adayları listesi belli olmaya devam ediyor. Gazeteci İrfan Değirmenci CHP'de Eskişehir'den milletvekili adaylığı başvurusu yapmıştı.

İrfan Değirmenci CHP'nin aday listesinde mi? Eskişehir listesi belli oldu

CHP’nin Eskişehir’den milletvekili adaylığı başvurusu yapan gazeteci İrfan Değirmenci'nin listede yer almaması dikkat çekti.

CHP’nin Eskişehir’de milletvekili aday listesi şöyle:

1 – Utku Çakırözer
2 – Jale Nur Süllü
3 – Nuray Akçasoy
4 – Engin Çakmak
5 – Sinan Özkar

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Değirmenci CHP Eskişehir aday listesi

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