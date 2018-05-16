İsmail Kahraman'ı şoke eden yanıt! 'Hakkımı helal etmiyorum'

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeniden aday olmadı ve Meclis’e ‘’Hakkınızı helal edin’’ diyerek veda etti.

Kahraman, “Evet, kuluz, hata ederiz. Kötü niyetimiz yok. Ola ki hata etmişiz, birbirimizi hoş görmek durumundayız. Helalleşelim, birbirimizi bağışlayalım” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise Kahraman’a beklenmedik bir karşılık verdi ve “Ben helal etmiyorum” dedi.

TBMM, 24 Haziran seçimleri nedeniyle yarın son Genel Kurul çalışmasını yaparak tatile girecek. Seçimlerde milletvekili adayı olmayan siyasiler, vekillerle vedalaşıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman da son kez kürsüye çıkıp ‘helallik' istedi. Ancak Kahraman, CHP'li Mahmut Tanal'dan “Ben helal etmiyorum'' cevabı aldı.

İHSANOĞLU DA VEDA ETTİ

MHP'li Ekmelettin İhsanoğlu da Meclis'e kürsüden veda etti. Kudüs nedeniyle yapılan özel görüşmede partisi adına söz alan İhsanoğlu, “Bu konuşmamla Genel Kurul'daki son görevlerimden bir tanesini yerine getirmiş oluyorum.

BENİM GÖREV SÜREM BİTMİŞ OLACAK

Benim görev sürem de bitmiş olacak. Bu çatı altında sizlerle beraber üç yıla yakın zaman geçirdim. Burada olan ve olmayan milletvekili kardeşlerimizin varsa haklarını helal etmesini isterim. Bu üç sene içerisinde sürçülisan ettiysek af ola” dedi.



