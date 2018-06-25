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İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' eleştirilerine tek cümlelik yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

FOX TV'de 24 Haziran seçim akşamı sunuculuk yapan isimlerden birisi olan İsmail Küçükkaya, kendisine yöneltilen eleştirilere tek cümlelik yanıt verdi.

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' eleştirilerine tek cümlelik yanıt

FOX TV ekranındaki 24 Haziran seçim programının sunucularından gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye mesaj atarak ne düşündüğünü sorduğunu, İnce'nin ise 'Adam kazandı' yanıtını verdiğini açıkladı.

SECIM

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

İnce'nin mesajını sosyal medyadan yayınlayan Küçükkaya'ya sert eleştiriler yöneltildi. Küçükkaya'ya yöneltilen eleştirilerin büyük bir kısmı 'kendisine gönderilen özel bir mesajı açıklamak' üzerine oldu.

ISMAIL KUCUKKAYA

Küçükkaya, gelen tepkilere yanıt olarak ise bu sabah "Ben gazeteciyim" mesajı paylaştı.


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