İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' eleştirilerine tek cümlelik yanıt

FOX TV ekranındaki 24 Haziran seçim programının sunucularından gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye mesaj atarak ne düşündüğünü sorduğunu, İnce'nin ise 'Adam kazandı' yanıtını verdiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ



İnce'nin mesajını sosyal medyadan yayınlayan Küçükkaya'ya sert eleştiriler yöneltildi. Küçükkaya'ya yöneltilen eleştirilerin büyük bir kısmı 'kendisine gönderilen özel bir mesajı açıklamak' üzerine oldu.

Küçükkaya, gelen tepkilere yanıt olarak ise bu sabah "Ben gazeteciyim" mesajı paylaştı.



