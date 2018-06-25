HABER

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 12:37 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulunurken, gazeteci İsmail Küçükkaya'ya gönderdiği 'Adam kazandı' mesajı ile ilgili olarak da önemli ifadeler kullandı. FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'nin çıkışıyla ilgili açıklamalar geldi.

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamalar sırasında kendisiyle ilgili sarf ettiği sözlere Twitter hesabından yanıt verdi.

Küçükkaya Twitter hesabından şu mesajları paylaştı;

"Kamuoyuna zorunlu açıklama/ 1- Seçim gecesi canlı yayındayım. Saatler 00.37 olmuş. Herkes konuşmuş, İnce susuyor. Kayıp. Herkes merak ediyor ‘nerede’ diye... İnce’ye yazdım, ‘neredesiniz? Ne diyeceksiniz?’ Yanıtı şu oldu; “Adam kazandı” Elbette bunun haber değeri var... Erdoğan ve Bahçeli konuşmuş. Herkes İnce’nin ne diyeceğini merak ediyor. Bu haberdir. Seçimin sonucunu 00.37’de kabul etmiş. Haber değil mi? Ayrıca hemen hemen aynı dakikalarda İnce gibi Bülent Tezcan da canlı yayında birbirine çok yakın açıklama yapıp, sağduyu çağrısında bulundular.

Seçim gecesi saat gece yarısını geçmiş, ortalıkta türlü dedikodular var. Bir Cumhurbaşkanı adayının seçim sonucunu kabul etmesi haber değil midir? Bunu kim iddia edebilir. Daha fazla
Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

"İNCE O KADAR BEKLEDİ, SUSTU, KAYBOLDU"

İnce şunu yapmalıydı: çıkıp kameraların karşısında da konuşmalı ve mesajını vermeliydi. Bana mesajı verdikten sonra da pekala bunu yapabilirdi. O kadar bekledi, sustu, kayboldu. Kabahati şimdi niye başkasında arıyorsun.

"BUNU KULLANMA DİYEBİLİRDİ"

Ayrıca... İnce, gazeteciye bilgi verdikten sonra ‘bunu kullanma’ diye uyarabilirdi. “Off the record” (kayıtdışı) notunu düşebilirdi. Yapmadı. Seçim gecesi bir Cumhurbaşkanı adayının söylediği herşey -o uyarıyı yapmadığı sürece/ haberdir. İnce bu incelikleri bilir. Nitekim kendisinin CHP’nin C.B. adayı olacağını kamuoyuna ben duyurmuştum. Kaynağım İnce idi. Bazı özel bilgileri vermişti, özel uyarılarda bulunmuştu. Riayet ettim. Bunları bilir. ‘Adam kazandı’ derken de ‘yazma/konuşma’ diyebilirdi.

Şimdi bana bir tek gazeteci çıksın ve desin ki; “seçim gecesi C.B adayı İnce ortada yok. Saatler 00.37. Herkes onu merak ediyor. Ve kendisine de soruyorsunuz. O da ‘adam kazandı’ diyor. Ben bunu haber yapmam. Bilgiyi kendime saklarım” bunu söyleyecek gazetecileri! göreyim."

kucukkaya-twitter-3

kucukkaya-twitter-2

kucukkaya-twitter

PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
Muharrem İnce'den TRT'ye sert tepki! Dışarı çıkardıMuharrem İnce'den TRT'ye sert tepki! Dışarı çıkardı
İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' eleştirilerine tek cümlelik yanıtİsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' eleştirilerine tek cümlelik yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ismail küçükkaya muharrem ince ismail küçükkaya twitter CHP Fox TV

En Çok Okunan Haberler

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

İlginizi Çekebilir

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Okuyucu Yorumları 25 yorum
Yiyin la artık birbirinizi (((:
para için satarım diyorsun helal olsun
yiyin birbiribizi...
yazıklar olsun sana da haberciliğine de
sende adam olacaksın!
defol git fox tv'den, seni istemiyiruz artık, ispiyoncu
SENİ SEVMİYORUM ADAM. HATALISIN. ÖZÜR DİLEMEN GEREKİRKEN KONUŞMANA BAK. YAZIK
Sayın İnce zaten hatanın kendinde olduğunu söyledi senin karşı açıklama yapmana gerek yok ki İnce lu cumhuriyetteki en erdemli adam gibi adam varmı söyleyin bu kadar öz eleştiri yapacak babayiğit erdemli adam..?
sende adam değilsin küçük..... bazı şeyler var aile içinde kalır.. sen gözümde sıfırsın
adam ilk defa haklı beyler dağılın
Mesajı yayınlamak için izin aldın mı peki ??? hayır yok o zaman kafanıza göre iş yapmayacaksınız
Yazıklar olsun, hala savunma yapıyor
evin hanımı hizmetciye hizmetci guvenliğe misali :)
mor portakal ne yapıyor ben ona dedim morarıcan bukadar yalan dolan haber yapma para için ruhunu satmaya değdimi be portakal
Kendi hatası olduğunu kabul etti. Ardından yine de Küçükkaya'yı suçlar nitelikte konuştu. Bu noktada Küçükkaya, açıklamalarında yerden göğe kadar haklıdır.
Oyle yada boyle bu yayınlanmaz. Kanala yalakalık için yayınladın kes sesini
İsmail biraz üslup bil.adam haklı.senin asker arkadaşın değil syn ince.samimiyetin bokunu çıkartma.
ev hanımı hizmetciye hizmetçi bahçivana bağcivan söföre misali yiyin birbirinizi
sn küçükkaya bazen dostluklar gazateciliğin önüne geçmeli sn ince sana kendine yakın bir dost olarak bu mesajı atmış adam kazandı kelimede bile bir arkadaşa bir dosta atılacak bir mesaj demek ki sen dost değilmişsin ve benim gözümde de artık bir gazetecisin yani senden dost olmazmış.
BÜKEMEDİĞİN BİLEĞİ ÖPECEKSİN KARDEŞİM BU KADAR BASİT
sen niye sormuyorsun.bunu paylaşabilir miyim diye....kafanıza göre iş yapıyorsunuz..bence ayıp olmuş...adam üzülmüş bu hareketine.özür dileyeceğine üste çıkma çabasındasın hala
suyun aktigi yere dogru git kucukkaya karakter meselesi
yiyin birbirinizi :)
Bırakın bunları ya atı alan Üsküdarı geçti. Kabullensin lütfen bütün herkes..
kerata iso hadi yine iyisin kaptın bahşişi.
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den TRT'ye sert tepki! Dışarı çıkardı

Muharrem İnce'den TRT'ye sert tepki! Dışarı çıkardı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' eleştirilerine tek cümlelik yanıt

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' eleştirilerine tek cümlelik yanıt

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Erdoğan mesajı: Dava arkadaşım

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Erdoğan mesajı: Dava arkadaşım

CHP'li Tuncay Özkan'dan 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili olay tweet: Tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz

CHP'li Tuncay Özkan'dan 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili olay tweet: Tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.