İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamalar sırasında kendisiyle ilgili sarf ettiği sözlere Twitter hesabından yanıt verdi.

Küçükkaya Twitter hesabından şu mesajları paylaştı;

"Kamuoyuna zorunlu açıklama/ 1- Seçim gecesi canlı yayındayım. Saatler 00.37 olmuş. Herkes konuşmuş, İnce susuyor. Kayıp. Herkes merak ediyor ‘nerede’ diye... İnce’ye yazdım, ‘neredesiniz? Ne diyeceksiniz?’ Yanıtı şu oldu; “Adam kazandı” Elbette bunun haber değeri var... Erdoğan ve Bahçeli konuşmuş. Herkes İnce’nin ne diyeceğini merak ediyor. Bu haberdir. Seçimin sonucunu 00.37’de kabul etmiş. Haber değil mi? Ayrıca hemen hemen aynı dakikalarda İnce gibi Bülent Tezcan da canlı yayında birbirine çok yakın açıklama yapıp, sağduyu çağrısında bulundular.

Seçim gecesi saat gece yarısını geçmiş, ortalıkta türlü dedikodular var. Bir Cumhurbaşkanı adayının seçim sonucunu kabul etmesi haber değil midir? Bunu kim iddia edebilir. Daha fazla

Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?