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İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 08:26 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Küçükkaya ile Muharrem İnce arasındaki mesaj polemiği devam ediyor. Bugün FOX TV'deki Çalar Saat programında Muharrem İnce'nin hata yaptığını belirten Küçükkaya, CHP'nin 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sürecini yönetemediğini söyledi.

İsmail Küçükkaya, canlı yayına sosyal medyada da büyük yankı uyandıran mesaj polemiğine değindi. Küçükkaya, "CHP süreci yönetemedi. İYİ Parti'de aynı durumda. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu ortalıkta yok. İnsanların hayal kırıklıklarını giderebilecek bir şey yapmıyorlar" dedi. İsmail Küçükkaya, programda şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam bir klip yayınladı Muharrem İnce. Büyük olasılıkla CHP'nin genel başkanlığına yürüyen bir yola çıkıyor. Seçim gecesi sonuçlar belli olduktan sonra açıklama yapmadığı için eleştiren İnce, dün kameraların karşısına geçti. Bugün Çiğdem Toker'de o gecenin öyküsü yazdı. O gece aklına takılan soruları gündeme getirdi. Muharrem İnce'nin İsmail Küçükkaya'ya söylediği haberdir diyor. Ankara'nın en iyi, en etik, ahlaki kurallara en fazla uyan gazetecidir Çiğdem Toker.

"DÜN BİR HATA DAHA YAPTI"

Muharrem İnce dün bir hata daha yaptı. Biz kendisinden gazeteci arkadaşlarııza, emekçi kardeşlerimize daha kibar, daha saygılı olmasını bekliyoruz. TRT muhabirlerini, kameramanlarını bulunduğu ortamdan çıkarmasını kendisine yakışmadığını ifade ediyoruz.

"HABERDİR"

Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise yaptığı açıklamayayı '#Haberdir' hashtagiyle paylaştı.

ismail

NE OLMUŞTU?

muharrem İnce'yle mesajlaşan İsmail Küçükkaya, Fox Tv'deki seçim özel yayınında İnce'nin kendisine verdiği 'adam kazandı' yanıtını ekranda açıklamış, İnce ise bu duruma tepki göstermişti. Küçükkaya'nın attığı mesajı yayımlamasına tepki gösteren İnce, dün CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada "
Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Vatandaşlarımızın bunu bir tweetle öğrenmemesi gerekirdi. Onu haber yapacağını düşünmediğim için, demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş." ifadesini kullanmıştı.

"BEN MUHARREM İNCE'YLE RAKI BALIK MASASINDA DEĞİLDİM"

İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. İnce'nin "arkadaşça mesaj atmıştım, yayınlamaması gerekirdi" eleştirisine cevap olarak Küçükkaya, "Ben Muharrem İnce'yle rakı balık masasında değildim, gazeteci olarak soru sordum" derken, Muharrem İnce'nin mesajlaşmalarını duyurduğunu öğrendikten sonra kendisine bir mesaj daha attığını söyledi. İnce, ilk açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Muharrem İnce'yle mesajlaştıktan 20 dakika sonra bana geri dönüş yaptı ve 'Bu dostaneydi neden duyurdun' dedi." diyen Küçükkaya, Muharrem İnce'nin kendisine yönelik tepkileri dağıtmak için bir gazeteciyi harcadığını ifade etti. Muharrem İnce attığı mesajları kullanacağımı biliyordu ve o mesajlar nedeniyle kitlesi üzerinde oluşan olumsuz havayı dağıtmak için bir gazeteciyi harcamayı tercih etti."

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
sen milleti yalanlarla sokağa dökme planlarını batırdın ismail. hatan bu yoksa onlar oylar çalındı masalı ile gece milleti sokağa dökecek akp ve mhp konvoylarına saldırtacaktı. bu oyunu sen bilmeden bozdun
İsmail bindiğin dalı kesiyorsun. Sende sora bilirsin mesajı paylaşmamın sakıncası var mı diye değil mi. Bir başkanımız var yıpratamazsınız.
iyi gün dostu gibisiniz bence
ismail bey gazeteci arkadaşlara bir kindarlığı bulunmadığını ve onlara çıkışta kahve ısmarlyacağını dile getirdi sayın ince lütfen devamını izleyin
TRT ARTIK DERİN DEVLET YAYIN ORGANIDIR
İsmail, Muharrem İnce emekçi kardeşlerim sizinle alakası yok, sizinle çıkışta kahve içebiliriz dedi! sen olayı nasıl farklı yansıtıyorsun?
trt muhabir ve kameralarını o kurumu temsilen çıkarmıştır. o çalışanların şahsına yönelik bir davranış değildir herhalde sayın küçükkaya.
chp deki yönetim baştan aşagı degişmediği sürece yenilgiye mahkumdur
İsmail gerçekten yanlış yaptın. Gizlice sorduğun bir şeye gizlice verilmiş bir cevabı ifşa ettin. Madem gazeteci olarak soracaktın mesajla değil televizyondan alenen sorsaydın. Bakalım o zaman böyle bir cevap alabilrmiysin?? Boşuna laf salatası yapıyorsun İsmail. Haa evet İnce başkan da hatalı senin gibi birine güvenip mesaj attığı için.
sizi sever ve izlerim ama gazetecilerin dışarı çıkartılması gayet kibarca, kendileriyle ilgisi olmadığı belirterek yapılmıştır, çıkışta sizinle kahve içebiliriz demiştir. sayın İnce haklıdır.
Adam sadece güvenmemek gerekiyormuş dedi, ve ismail küçükkaya tarafından kibar olmaya davet edildi.gerçekten komik
Basını, medyayı haklı konuda tenkit, eleştiri akıl tutulmasından başka ne olabilir
diğer konularda haksız olabilir ama trt konusunda sapına kadar haklı...
Fox bidaha izlenirmi bakalım
ismail şu gercek ayıdan post gazeteciden dost olmazz.haberciymiş gazeteciymiş yersen..cok cabuk saklanıyorsunuz hemen ben haberciyim.arkadaş tekrar mesaj ataydın bunu seyircilerle paylaşıyorum diyee..gazetecisin yaaa...araştır kamuoyuna duyurmadan önce....tabi basit ben gazeteciyim ben şuyum buyum...
battıkca batıyorsun küçükkaya,lafta tarafsız haber.fox the end
Fox Tv izlemiyorum artık böyle adi bir sunuculuk görmedim üste çıkmaya çalışıyor birde.
seçimin tek kazananı muharrem incedir chp nin oylarını 50 günde ayağa kaldırdı helal olsun
insani açıdan ve gazetecilik gereği " Bu mesajı paylaşabilir miyim sayın İnce? " sorsan olmazdı dimi? Reyting uğruna her şeyi yaparsınız. hepiniz aynısınız. sonra da kılıf hazır. " Ben Gazetecilik yaptım." Tamam gazetecilik yaptın, peki adamlık nerde kaldı?
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