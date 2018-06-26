İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

"DÜN BİR HATA DAHA YAPTI" Muharrem İnce dün bir hata daha yaptı. Biz kendisinden gazeteci arkadaşlarııza, emekçi kardeşlerimize daha kibar, daha saygılı olmasını bekliyoruz. TRT muhabirlerini, kameramanlarını bulunduğu ortamdan çıkarmasını kendisine yakışmadığını ifade ediyoruz.

Dün akşam bir klip yayınladı Muharrem İnce. Büyük olasılıkla CHP'nin genel başkanlığına yürüyen bir yola çıkıyor. Seçim gecesi sonuçlar belli olduktan sonra açıklama yapmadığı için eleştiren İnce, dün kameraların karşısına geçti. Bugün Çiğdem Toker'de o gecenin öyküsü yazdı. O gece aklına takılan soruları gündeme getirdi. Muharrem İnce'nin İsmail Küçükkaya'ya söylediği haberdir diyor. Ankara'nın en iyi, en etik, ahlaki kurallara en fazla uyan gazetecidir Çiğdem Toker.

İsmail Küçükkaya, canlı yayına sosyal medyada da büyük yankı uyandıran mesaj polemiğine değindi. Küçükkaya, "CHP süreci yönetemedi. İYİ Parti'de aynı durumda. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu ortalıkta yok. İnsanların hayal kırıklıklarını giderebilecek bir şey yapmıyorlar" dedi. İsmail Küçükkaya, programda şu ifadeleri kullandı:

"HABERDİR"



Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise yaptığı açıklamayayı '#Haberdir' hashtagiyle paylaştı.

NE OLMUŞTU?



muharrem İnce'yle mesajlaşan İsmail Küçükkaya, Fox Tv'deki seçim özel yayınında İnce'nin kendisine verdiği 'adam kazandı' yanıtını ekranda açıklamış, İnce ise bu duruma tepki göstermişti. Küçükkaya'nın attığı mesajı yayımlamasına tepki gösteren İnce, dün CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada "

Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Vatandaşlarımızın bunu bir tweetle öğrenmemesi gerekirdi. Onu haber yapacağını düşünmediğim için, demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş." ifadesini kullanmıştı.

"BEN MUHARREM İNCE'YLE RAKI BALIK MASASINDA DEĞİLDİM"



İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. İnce'nin "arkadaşça mesaj atmıştım, yayınlamaması gerekirdi" eleştirisine cevap olarak Küçükkaya, "Ben Muharrem İnce'yle rakı balık masasında değildim, gazeteci olarak soru sordum" derken, Muharrem İnce'nin mesajlaşmalarını duyurduğunu öğrendikten sonra kendisine bir mesaj daha attığını söyledi. İnce, ilk açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Muharrem İnce'yle mesajlaştıktan 20 dakika sonra bana geri dönüş yaptı ve 'Bu dostaneydi neden duyurdun' dedi." diyen Küçükkaya, Muharrem İnce'nin kendisine yönelik tepkileri dağıtmak için bir gazeteciyi harcadığını ifade etti. Muharrem İnce attığı mesajları kullanacağımı biliyordu ve o mesajlar nedeniyle kitlesi üzerinde oluşan olumsuz havayı dağıtmak için bir gazeteciyi harcamayı tercih etti."



