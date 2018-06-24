HABER

Milletvekili seçimleri İstanbul sonuçları! Kim önde gidiyor?

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 18:51 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçları belli olmaya başladı. İstanbul'daki son verilere göre, İstanbul'da AK Parti yüzde 48,59 ile önde gidiyor.

24 Haziran seçimleri için milyonlar sandık başına gitti. Sandıklar 17.00 itibarı ile oy kullanımına kapatıldı, sayım işlemi başladı.

İŞTE İLK SONUÇLARA GÖRE İSTANBUL'DA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: %47.61

CHP: %22.67

HDP: %10.88

MHP: %8.76

İYİ: %7.84

SP: %1.57

BGMSZ: %0.66

HÜDA-PAR: %0.00

VP: %0.00

semim nabızı


PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
İsmail Kahraman'ın sandığından Muharrem İnce birinci çıktıİsmail Kahraman'ın sandığından Muharrem İnce birinci çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul istanbulda seçim oy oranı istanbulda kim önde

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce: Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, sandıkları terk etmeyin

Muharrem İnce: Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, sandıkları terk etmeyin

CHP'den son dakika 24 Haziran seçim sonuçları açıklaması!

CHP'den son dakika 24 Haziran seçim sonuçları açıklaması!

24 Haziran Osmaniye cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçim sonucu

24 Haziran Osmaniye cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçim sonucu

Yalova 24 Haziran seçim sonuçları! Yalova cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçları sonucu

Yalova 24 Haziran seçim sonuçları! Yalova cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçları sonucu

Almanya ve Amerika'da seçim sonuçları! Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi oy oranları!

Almanya ve Amerika'da seçim sonuçları! Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi oy oranları!

Niğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyede yangın çıktı

Niğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyede yangın çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.