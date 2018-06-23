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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden seçim açıklaması! Rakam belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın kentte 38 bin 480 polisin görevli olacağını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden seçim açıklaması! Rakam belli oldu

Türkiye genelinde yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında İstanbul'da 38 bin 480 polis görev alacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 24 Haziran seçimleri çerçevesinde kentte geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kentte, 3 seçim bölgesinde bin 670 okul ve 28 bin 357 sandıkta yapılacak seçimlerde güvenliği sağlamak için 38 bin 480 emniyet personeli görevlendirildi.

Ayrıca personele, 4 polis helikopteri, 8 deniz botu, 85 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve 90 zırhlı araç, 137 gözaltı aracı ile 3 drone ekibi destek verecek.

AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis sayısı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
YARIN,MİLLETÇE,EMNİYET TEŞKİLATI DAHİL, HERKES ÖNEMLİ BİR SINAV VERECEK! ÇOCUKLARIMIZIN VE TORUNLARIMIZIN,CUMHURİYETİMİZİN VE VAROLUŞUMUZUN GELECEĞİNİ OYLAYACAĞIZ! HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYUP BU YÜCE GÖREVİ YERİNE GETİRECEKTİR! YETER ARTIK,T A M A M.
25 HAZİRAN PAZARTESİ SABAHI UYANIP BİR BAKACAKLAR,REİSLERİ DEĞİŞMİŞ! BAKALIM O ZAMAN NE YAPACAKLAR! YETER ARTIK T A M A M!!!
gece çalışan hariç birde. üst üste gece gelenler var gündüz sayı artsın diye hergece çalışanlar var seçimde tüm teşkilat görevli
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