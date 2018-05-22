HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 10:45 | Son Güncelleme

HDP, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede İstanbul HDP milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte HDP'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan İstanbul adayları. İstanbul HDP milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

İstanbul HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

HDP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. HDP milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz gözler listelere çevrildi ve adaylar üzerinden tartışmalar başladı. Peki HDP Parti hangi illerde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi.

İSTANBUL HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

HDP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki İstanbul HDP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? İstanbul HDP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

İstanbul 1. Bölge:

1-Pervin Buldan
2-Musa Piroğlu
3-Erkan Baş
4-Erol Katırcıoğlu
5-Sema Uçar

İstanbul 2. Bölge:

1-Ahmet Şık
2-Oya Ersoy
3-Hüda Kaya
4-Mustafa Avcı
5-Tülay Korkutan

İstanbul 3. Bölge:

1-Turgut Öker
2-Dilşat Canbaz Kaya
3-Hakkı Saruhan Oluç
4-Ali Kenanoğlu

24 HAZİRAN SEÇİM TAKVİMİ

YSK 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir takvim yayımladı. Buna göre, 22 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleşiyor. 26 Mayıs tarihinde milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

30 Mayıs'ta birleşik oy pusulalarının basımı ve milletvekili kesin aday listelerinin ilanı gerçekleştirilecek.

YURT DIŞINDA SEÇİM ERKEN BAŞLAYACAK

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.

24 HAZİRAN OY VERME GÜNÜ

Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.

PROPAGANDA VE SEÇİM YASAKLARI

Propaganda serbesti ve 14 Haziran Perşembe günü başlayacak ve aynı tarihte bazı seçim yasakları da devreye girecek. Liderler 17 Haziran Pazar gününden itibaren radyo ve televizyonlarda propaganda konuşması yapabilecekler.

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
Antalya HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları Antalya HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları
Antalya İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları Antalya İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul HDP seçim erken seçim seçim 2018 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri HDP milletvekili adayları 24 haziran milletvekili adayları aday listesi

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

İlginizi Çekebilir

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

24 Haziran seçim sonuçları hakkında en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçları hakkında en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Bursa CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Muğla İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

Muğla İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

Burdur CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Burdur CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Burdur HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Burdur HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Bursa HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Bursa HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Muğla MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Muğla MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.