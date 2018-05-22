İstanbul İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

İYİ Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. İYİ Parti milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz gözler listelere çevrildi ve adaylar üzerinden tartışmalar başladı. Peki İYİ Parti Parti hangi illerde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi.
İSTANBUL İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?
İYİ Parti, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki İstanbul İYİ Parti milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? İstanbul İYİ Parti milletvekili adayları kimler?
İşte YSK'ya verilen liste
İSTANBUL 1. BÖLGE
İSTANBUL-1 1 HAYRETTİN NUHOĞLU
İSTANBUL-1 2 AHMET ÇELİK
İSTANBUL-1 3 YAVUZ AĞIRALİOĞLU
İSTANBUL-1 4 MERAL ALEMDAR
İSTANBUL-1 5 YÜCEL COŞKUN
İSTANBUL-1 6 ONUR AYDIN
İSTANBUL-1 7 MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ
İSTANBUL-1 9 ADİL ERKOÇ
İSTANBUL-1 10 ARİF TEVETOĞLU
İSTANBUL-1 11 DURSUN ÇOLAK
İSTANBUL-1 12 SULTAN NESLİHAN SEVEN
İSTANBUL-1 13 OĞUZ SARUL
İSTANBUL-1 14 MİTHAT BORA BULUT
İSTANBUL-1 15 NAZLI ASPAY CEBECİ
İSTANBUL-1 16 OKTAY ERÇAKAR
İSTANBUL-1 17 ŞENTÜRK DEMİRAL
İSTANBUL-1 18 FUAT ONBAŞILI
İSTANBUL-1 19 KUBİLAY PEYİK
İSTANBUL-1 20 HİLAL TUNCER
İSTANBUL-1 21 UFUK ÜNAL
İSTANBUL-1 22 SAYGIN ÖZYILDIRIM
İSTANBUL-1 23 MEHMET ALİ ÖZDEMİR
İSTANBUL-1 24 SEVGİ ŞAHİN
İSTANBUL-1 25 BARIŞ TAVLAŞOĞLU
İSTANBUL-1 26 TUBA ALAYLI
İSTANBUL-1 27 AYSEL KIRALİ
İSTANBUL-1 28 YELDA GARGUN
İSTANBUL-1 29 MURAT AĞIREL
İSTANBUL-1 30 ONUR HANLIOĞLU
İSTANBUL-1 31 ÖNDER FARUK PARMAK
İSTANBUL-1 32 BÜLENT ASLAN
İSTANBUL-1 33 YÜKSEL KARAÇAM
İSTANBUL-1 34 YÜKSEL BAT
İSTANBUL-1 35 CANER YILMAZ
İSTANBUL 2. BÖLGE
İSTANBUL-2 1 ÜMİT ÖZDAĞ
İSTANBUL-2 2 FATİH MEHMET ŞEKER
İSTANBUL-2 3 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
İSTANBUL-2 4 İLAY AKSOY
İSTANBUL-2 5 COŞKUN YILDIRIM
İSTANBUL-2 6 MEHMET ASLAN
İSTANBUL-2 7 BİNNUR KARADAĞLI
İSTANBUL-2 8 ALİ DİNÇER ÇOLAK
İSTANBUL-2 9 VEDAT YENERER
İSTANBUL-2 10 ABDULLAH İLKER SUNGUR
İSTANBUL-2 11 NURİ YILMAZ
İSTANBUL-2 12 CEMİLE ALBAŞ
İSTANBUL-2 13 RÜSTEM FIRAT
İSTANBUL-2 14 AYCAN GÜLEÇLİLER
İSTANBUL-2 15 SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
İSTANBUL-2 16 GÖKHAN KARGI
İSTANBUL-2 17 ALİ AKER
İSTANBUL-2 18 ERTAN VAROL
İSTANBUL-2 19 MUAMMER DEMİRCİ
İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN ÖNDEŞ
İSTANBUL-2 21 YAŞAR KIZILKUM
İSTANBUL-2 22 BURÇİN GÖKÇE
İSTANBUL-2 23 ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ
İSTANBUL-2 24 FİSUN MEHLİKA TOCA
İSTANBUL-2 25 MUSTAFA AKAY
İSTANBUL-2 26 AYDIN EGEMEN
İSTANBUL-2 27 MUSTAFA YAZICI
İSTANBUL-2 28 UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR
İSTANBUL 3. BÖLGE
İSTANBUL-3 1 AHAT ANDİCAN
İSTANBUL-3 2 ÜMİT BEYAZ
İSTANBUL-3 3 HAYATİ ARKAZ
İSTANBUL-3 4 MELTEM ÜNAL ERZEN
İSTANBUL-3 5 KEMAL NİZİPLİOĞLU
İSTANBUL-3 6 HÜSEYİN ÜLGER
İSTANBUL-3 7 ÖZDEMİR POLAT
İSTANBUL-3 8 ELMAS GRAĞOS
İSTANBUL-3 9 AYHAN BÖLÜKBAŞI
İSTANBUL-3 10 İSKENDER DURİÇ
İSTANBUL-3 11 MERRİN HASİPOĞLU
İSTANBUL-3 12 CELAL KARAPINAR
İSTANBUL-3 13 SUAT SARI
İSTANBUL-3 14 ZEKİ BULGAN
İSTANBUL-3 15 OSMAN ERUSTA
İSTANBUL-3 16 EVRİM TOK
İSTANBUL-3 17 MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ
İSTANBUL-3 18 MUSTAFA BİLGİLİ
İSTANBUL-3 19 MEHMET PÜTÜN
İSTANBUL-3 20 RUHİYE AYLA DEMİR
İSTANBUL-3 21 MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ
İSTANBUL-3 22 ZİHNİYE GÜRKAN
İSTANBUL-3 23 ALİ HAYDAR GÜVEN
İSTANBUL-3 24 MELİHA APAYDIN
İSTANBUL-3 25 SİBEL KAYA
İSTANBUL-3 26 TAYFUN SİLİVRİ
İSTANBUL-3 27 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
İSTANBUL-3 28 NAZMİYE İZGİN
İSTANBUL-3 29 KÜRŞAT ÖZER
İSTANBUL-3 30 YUSUF YAVUZCAN
İSTANBUL-3 31 MURAT KUDRET
İSTANBUL-3 32 ARDIL AKIL
İSTANBUL-3 33 SEZER ÖZSOY
İSTANBUL-3 34 HAKAN AKSU
İSTANBUL-3 35 PENBE BOLAT
24 HAZİRAN SEÇİM TAKVİMİ
YSK 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir takvim yayımladı. Buna göre, 22 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleşiyor. 26 Mayıs tarihinde milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.
30 Mayıs'ta birleşik oy pusulalarının basımı ve milletvekili kesin aday listelerinin ilanı gerçekleştirilecek.
YURT DIŞINDA SEÇİM ERKEN BAŞLAYACAK
YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.
24 HAZİRAN OY VERME GÜNÜ
Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.
PROPAGANDA VE SEÇİM YASAKLARI
Propaganda serbesti ve 14 Haziran Perşembe günü başlayacak ve aynı tarihte bazı seçim yasakları da devreye girecek. Liderler 17 Haziran Pazar gününden itibaren radyo ve televizyonlarda propaganda konuşması yapabilecekler.
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