HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

İlk kez hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 24 Haziran seçimleri için partiler milletvekili adaylarını belirlediler. YSK sunulan listelerde her il için milletvekili adayları sıralandı. İşte AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin İstanbul milletvekili adayları...

İstanbul milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler.

İstanbul ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler.

Partilerin İstanbul milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar.

Peki İstanbul milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti İstanbul ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...

İSTANBUL 1.BÖLGE ADAYLARI:

İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Mustafa Ataş
Erol Kaya
Vedat Demiröz
Ravza Kavakcı Kan
Osman Boyraz
İsmet Uçma
Mihrimah Belma Satır
Ahmet Berat Çonkar
Hulusi Şentürk
Müşerref Pervin Tuba Durgut
Eyüp Özsoy
Serkan Bayram
Fatih Süleyman Denizolgun
Şeyma Döğücü
Azmi Ekinci
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Tuğba Ercan
Sabri Balaman
Esma Ersin
Mustafa Mican
Ahmet Özdinç
İbrahim İlci
Semanur Koçal
Ramazan Özkürkçü
Fidan Erdoğan Avşar
Feyzullah Tuna
Fuat Kinsiz
Ahmet Ayhan Kayaoğlu
Sinem Demir
Muhammet Ali Kumru
Levent Coşkun Erkekoğlu
Oktay Tan

İSTANBUL 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İbrahim Özden Kaboğlu
Mehmet Akif Hamzaçebi
Gamze Akkuş İlgezdi
Onursal Adıgüzel
Fethi Açıkel
Gürsel Tekin
İlhan Kesici
Oğuz Kaan Salıcı
Mahmut Tanal
Saliha Sera Kadıgil Sütlü
Hüseyin Emre Bağce
Mustafa Oktay Aksu
Hasan Uzunyayla
Mustafa Öztaşkın
Tahsin Usta
Hüseyin Sağ
Beril Öner
Yüksel Taşkın
Hasan Basri Özbek
Deniz Doğan Günay
Ertan Aksoy
Nuray Çepni
Duygu Çelik
Arzu Özalp
Pınar Uzun
Tuba Torun
Ali Rıza Yıldırım
Yücel Oto
Murat Cirav
Melis Timur
Emre Akkuş
Çetin Düzce
Aylin Sarıtaş
Gazi Karakurt
Timuçin Gültekin

İSTANBUL 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 EDİP SEMİH YALÇIN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN

2 İZZET ULVİ YÖNTER ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ MÜFETTİŞ

3 MEHMET BÜLENT KARATAŞ LİSE İŞADAMI

4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK ORTAOKUL İŞADAMI

5 GÜLBEYHAN SAYLAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

6 HATİCE AKKAYA ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 AHMET TURAN HOCAOĞLU DOKTORA ELEKTRİK MÜHENDİSİ

8 MEHMET FATİH ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS AVUKAT

9 ABDULAZİZ AYDOĞDU ÜNİVERSİTE İŞADAMI

10 ZEKİ YUSUFOĞLU ORTAOKUL İŞADAMI

11 MÜCAHİT GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS MEMUR

12 KAMİL AYIRIM ÜNİVERSİTE ECZACI

13 MURAT ŞAHİN ORTAOKUL DİŞ TEKNİSYENİ

14 CİHAN TUFAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

15 MUSTAFA AKGÜN LİSE İŞADAMI

16 ÖMER FARUK GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

17 YUNUS EMRE DURMUŞ LİSE MÜTEAHHİT

18 ALİ YILMAZ ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT

19 FATİH KAYA LİSE YÖNETİCİ

20 ŞÜKRÜ ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN

21 HAKAN ARIKAYA ÜNİVERSİTE İÇ MİMAR

22 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI ORTAOKUL ESNAF

23 SALİH BALAK ÜNİVERSİTE BANKACI

24 HAKAN YILMAZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

25 KADİR CAN KARATAŞ YÜKSEK LİSANS AVUKAT

26 HAKAN YALÇIN ÜNİVERSİTE AVUKAT

27 FATİH DEĞİRMENCİ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

28 TARIK TOPÇUOĞLU ÜNİVERSİTE ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

29 YILMAZ TİRYAKİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

30 ŞAHİN GÜRZ ÜNİVERSİTE MİMAR

31 CEM ÖZKAVCI LİSE İŞ ADAMI

32 YUSUF ÇİFTÇİ ÜNİVERSİTE TURZİM-OTELCİLİK

33 HASAN DEMİR İLKOKUL EMEKLİ

34 NURETTİN TURAN ORTAOKUL MÜTEAHHİT

35 CÜNEYT ILGİN LİSE MÜTEAHHİT

İSTANBUL 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-Pervin Buldan
2-Musa Piroğlu
3-Erkan Baş
4-Erol Katırcıoğlu
5-Sema Uçar

İSTANBUL 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAYRETTİN NUHOĞLU
AHMET ÇELİK
YAVUZ AĞIRALİOĞLU
MERAL ALEMDAR
YÜCEL COŞKUN
ONUR AYDIN
MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
EMİNE KÜÇÜKALİ
ADİL ERKOÇ
ARİF TEVETOĞLU
DURSUN ÇOLAK
SULTAN NESLİHAN SEVEN
OĞUZ SARUL
MİTHAT BORA BULUT
NAZLI ASPAY CEBECİ
OKTAY ERÇAKAR
ŞENTÜRK DEMİRAL
FUAT ONBAŞILI
KUBİLAY PEYİK
HİLAL TUNCER
UFUK ÜNAL
SAYGIN ÖZYILDIRIM
MEHMET ALİ ÖZDEMİR
SEVGİ ŞAHİN
BARIŞ TAVLAŞOĞLU
TUBA ALAYLI
AYSEL KIRALİ
YELDA GARGUN
MURAT AĞIREL
ONUR HANLIOĞLU
ÖNDER FARUK PARMAK
BÜLENT ASLAN
YÜKSEL KARAÇAM
YÜKSEL BAT
CANER YILMAZ

İSTANBUL 2.BÖLGE ADAYLARI:

İSTANBUL 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Süleyman Soylu
Fatma Betül Sayan Kaya
Volkan Bozkır
Abdullah Güler
Hasan Turan
Serap Yaşar
Aziz Babuşcu
Şirin Ünal
Canan Kalsın
Ahmet Hamdi Çamlı
Markar Eseyan
Mustafa Demir
İffet Polat
İbrahim Yasin Kırıcı
Salih Çakır
Ayşe Böhürler
Suna Tarhan
Ahmet Hamdi Görk
Hacı Mehmet Baykurt
Mustafa Arabul
Beyza Sındıraç
Serkan Haser
Ahmet Yıldız
Emine Çakır
Hamza Kulaksız
Sevde Sena Dağlı
Enes Kaşkaş
Halil Poyraz

İSTANBUL 2. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Kadri Enis Berberoğlu
Aykut Erdoğdu
Ahmet Ünal Çeviköz
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Yüksel Mansur Kılınç
Yunus Emre
Gökan Zeybek
Ali Şeker
Derya Şentürk
Mehmet Diribaş
Mersin Balkan
Bahattin Turnalı
Ferhat Epözdemir
İsmail Yüksel
Adnan Ayber
Burak Kaan Yılmazsoy
Canan Sezenler
Hacer Foggo
Güven Karataş
Yusuf Kenan Kolat
Veysi Sinan Bozdemir
Cem Cengiz Yılmaz
Ece Batumlu Talas
Pelin Yurdakul
Şeyma Dumrul
Yusuf Ergüven
Özgür Düzgün
Deniz Kaya

İSTANBUL 2.BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 CELAL ADAN ÜNİVERSİTE ORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI

2 CEMAL ÇETİN ÜNİVERSİTE JEOLOJİ MÜHENDİSİ

3 NUR TUĞBA AKTAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

4 MURAT KOTRA ORTAOKUL İŞADAMI

5 NİYAZİ PAKSOY ÜNİVERSİTE AVUKAT

6 SELAMİ ŞİŞMAN LİSE İNŞAATÇI

7 FÜSUN KAYAN ARDAMAR YÜKSEK LİSANS TURİZM/OTELCİLİK

8 MURAT ŞEKERLİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

9 AHSEN MELİKE FIÇICI LİSE İŞLETMECİ

10 EDA YILMAZ LİSE ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM

11 ZEKİ SEVEROĞLU DOKTORA ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ

12 GÜLLÜ YENER ORTAOKUL SERBEST

13 AYDIN KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI

14 SERKAN CİHAN LİSE YÖNETİCİ

15 BAHATTİN AYKUT İLKOKUL ESNAF

16 FİKRET YILDIRIM DOKTORA AVUKAT

17 MEHMET FURKAN CEBECİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

18 HEDİYE ŞEN ÜNİVERSİTE HALKLA İLİŞKİLER

19 UFUK TANDOĞAN İLKOKUL ESNAF

20 HİLAL EDA BÜLBÜL ÜNİVERSİTE AVUKAT

21 FİLİZ GEGİN ÖN LİSANS ÖĞRENCİ

22 MURAT ALP LİSE İŞ ADAMI

23 FİKRET ÖZKAN DOKTORA AVUKAT

24 TANER KIRHAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN

25 UĞUR ARAS LİSE İŞLETMECİ

26 ERENCAN ŞAHGÜNAY ÜNİVERSİTE YATIRIM DANIŞMANI

27 HASAN SAKA ORTAOKUL İNŞAAT DEKORASYON

28 BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK ÜNİVERSİTE DEKORATÖR - DESİNATÖR

İSTANBUL 2.BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-Ahmet Şık
2-Oya Ersoy
3-Hüda Kaya
4-Mustafa Avcı
5-Tülay Korkutan

İSTANBUL 2.BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÜMİT ÖZDAĞ
FATİH MEHMET ŞEKER
ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
İLAY AKSOY
COŞKUN YILDIRIM
MEHMET ASLAN
BİNNUR KARADAĞLI
ALİ DİNÇER ÇOLAK
VEDAT YENERER
İABDULLAH İLKER SUNGUR
NURİ YILMAZ
CEMİLE ALBAŞ
RÜSTEM FIRAT
AYCAN GÜLEÇLİLER
SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
GÖKHAN KARGI
ALİ AKER
ERTAN VAROL
MUAMMER DEMİRCİ
HÜSEYİN ÖNDEŞ
YAŞAR KIZILKUM
BURÇİN GÖKÇE
ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ
FİSUN MEHLİKA TOCA
MUSTAFA AKAY
AYDIN EGEMEN
MUSTAFA YAZICI
UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR

İSTANBUL 3.BÖLGE ADAYLARI:

İSTANBUL 3. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Numan Kurtulmuş
Mehmet Muş
Akif Çağatay Kılıç
Mehmet Doğan Kubat
Tülay Kaynarca
Halis Dalkılıç
Emine Sare Aydın Yılmaz
Nevzat Şatıroğlu
Zafer Sırakaya
Rümeysa Kadak
Ahmet Mücahit Arınç
Mustafa Yeneroğlu
Erkan Kandemir
Şamil Ayrım
Alev Dedegil
Yıldız Seferinoğlu
Zülfiye Füsun Kümet
Mürteza Zengin
Ayhan Oğan
Haşim Taşkıran
Ruken Kilerci
Rasim Erdoğmuş
Hatice Bozdağ
Mehmet Umur
Oya Eren
Bülent Durgun
Zehra Ercan
Ali Çezik
Hasene Çapar
Sedat Sayımoğlu
Cahit Keskin
Sinan Karşıyaka
Hayriye Kuzu
Mehmet Emin Aşıkkutlu
Münir Eren

İSTANBUL 3. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Engin Altay
Erdoğan Toprak
Mehmet Bekaroğlu
Zeynel Emre
Sibel Özdemir
Özgür Karabat
Turan Aydoğan
Emine Gülizar Emecan
Nazır Cihangi İslam
Turan Hançerli
Bayramali Çeşmeci
Ali Ulvi Gökbulak
Mehmet Sait Yücel
Ali Muhittin Tığlı
Sinan Karahan
Sinan Karaca Öztürk
Mahfuz Yetüt
Şahanım Meter
Irmak Neriman Nebioğlu
Yağmur Geygel
Engin Ertaç
Cemil Can Dinç
Aycan Erinsel Özistek
Hüseyin Özkahraman
Seda Önder
Bektaş Davutoğlu
Arzu Attepe
Hüseyin Duran
Erdal Sarıkaya
Elif Keskinel Ülker
Ali Osman Özdilek
Kemal Özkiraz
İlyas Duman
Osman Tellioğlu
Şebnem Nur Çalışkan

İSTANBUL 3. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FETİ YILDIZ

2 İSMAİL FARUK AKSU

3 ARZU ERDEM

4 AHMET YİĞİT YILDIRIM

5 ERDEM KARAKOÇ

6 VOLKAN YILMAZ

7 DAVUT HASKIRIŞ

8 MUSTAFA ERTEKİN

9 FAZLI YURDABAK

10 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

11 YAVUZHAN ALTUN

12 BEKİR SITKI KARAUSTA

13 BAHATTİN ŞENGÜL

14 ARİFE PEKER

15 ALİ DOĞAN

16 TAYYAR ŞAFAK

17 SİBEL KAZAR

18 ALPER KÜNKÜL

19 RIZA PEKER

20 EKREM SARISOY

21 ERGÜN SİLLER

22 AYDIN İNCE

23 MEHMET GÜRBÜZ

24 YUNUS TÜRK

25 OSMAN AKBAŞ

26 TANER KIRHAN

27 MEHMET BÜYÜKCANGA

28 METİN YAZAR

29 HİMMET TATAR

30 ALİ EKBER YEŞİL

31 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

32 AYHAN ATMACA

33 ADİL CEYLAN

34 TAHİR PALA

35 AHMET CAN ERBAŞ LİSE ÖĞRENCİ

İSTANBUL 3. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-Turgut Öker
2-Dilşat Canbaz Kaya
3-Hakkı Saruhan Oluç
4-Ali Kenanoğlu

İSTANBUL 3. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHAT ANDİCAN
ÜMİT BEYAZ
HAYATİ ARKAZ
MELTEM ÜNAL ERZEN
KEMAL NİZİPLİOĞLU
HÜSEYİN ÜLGER
ÖZDEMİR POLAT
ELMAS GRAĞOS
AYHAN BÖLÜKBAŞI
İSKENDER DURİÇ
MERRİN HASİPOĞLU
CELAL KARAPINAR
SUAT SARI
ZEKİ BULGAN
OSMAN ERUSTA
EVRİM TOK
MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ
MUSTAFA BİLGİLİ
MEHMET PÜTÜN
RUHİYE AYLA DEMİR
MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ
ZİHNİYE GÜRKAN
ALİ HAYDAR GÜVEN
MELİHA APAYDIN
SİBEL KAYA
TAYFUN SİLİVRİ
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
NAZMİYE İZGİN
KÜRŞAT ÖZER
YUSUF YAVUZCAN
MURAT KUDRET
ARDIL AKIL
SEZER ÖZSOY
HAKAN AKSU
PENBE BOLAT

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AKSARAY 4

AMASYA 3

ANKARA 36

ANTALYA 16

ARDAHAN 2

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BARTIN 2

BATMAN 5

BAYBURT 1

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

Bursa 3

Bursa 3

Bursa 20

ÇANAKKALE 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

DÜZCE 3

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

IĞDIR 2

ISPARTA 4

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KAHRAMANMARAŞ 8

KARABÜK 3

KARAMAN 3

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KİLİS 2

KIRIKKALE 3

KIRKLARELİ 3

KIRŞEHİR 2

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

MARDİN 6

MERSİN 13

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

OSMANİYE 4

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

ŞANLIURFA 14

SİİRT 3

SİNOP 2

ŞIRNAK 4

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

UŞAK 3

VAN 8

YALOVA 3

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI

YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.

Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.

OY VERME SÜRECİ

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek. Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
Yozgat milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)Yozgat milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)
Van milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti) Van milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul ak parti HDP Milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi CHP MHP İYİ parti seçim 2018 milletvekili adayları

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

İlginizi Çekebilir

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

İzmir milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk mitinginin yeri ve tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk mitinginin yeri ve tarihi belli oldu

Yozgat milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Yozgat milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Van milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Van milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Uşak milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Uşak milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Şanlıurfa milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Şanlıurfa milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.