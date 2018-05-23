İstanbul milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler.
İstanbul ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler.
Partilerin İstanbul milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar.
Peki İstanbul milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti İstanbul ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...
İSTANBUL 1.BÖLGE ADAYLARI:
İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Mustafa Ataş
Erol Kaya
Vedat Demiröz
Ravza Kavakcı Kan
Osman Boyraz
İsmet Uçma
Mihrimah Belma Satır
Ahmet Berat Çonkar
Hulusi Şentürk
Müşerref Pervin Tuba Durgut
Eyüp Özsoy
Serkan Bayram
Fatih Süleyman Denizolgun
Şeyma Döğücü
Azmi Ekinci
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Tuğba Ercan
Sabri Balaman
Esma Ersin
Mustafa Mican
Ahmet Özdinç
İbrahim İlci
Semanur Koçal
Ramazan Özkürkçü
Fidan Erdoğan Avşar
Feyzullah Tuna
Fuat Kinsiz
Ahmet Ayhan Kayaoğlu
Sinem Demir
Muhammet Ali Kumru
Levent Coşkun Erkekoğlu
Oktay Tan
İSTANBUL 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İbrahim Özden Kaboğlu
Mehmet Akif Hamzaçebi
Gamze Akkuş İlgezdi
Onursal Adıgüzel
Fethi Açıkel
Gürsel Tekin
İlhan Kesici
Oğuz Kaan Salıcı
Mahmut Tanal
Saliha Sera Kadıgil Sütlü
Hüseyin Emre Bağce
Mustafa Oktay Aksu
Hasan Uzunyayla
Mustafa Öztaşkın
Tahsin Usta
Hüseyin Sağ
Beril Öner
Yüksel Taşkın
Hasan Basri Özbek
Deniz Doğan Günay
Ertan Aksoy
Nuray Çepni
Duygu Çelik
Arzu Özalp
Pınar Uzun
Tuba Torun
Ali Rıza Yıldırım
Yücel Oto
Murat Cirav
Melis Timur
Emre Akkuş
Çetin Düzce
Aylin Sarıtaş
Gazi Karakurt
Timuçin Gültekin
İSTANBUL 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 EDİP SEMİH YALÇIN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN
2 İZZET ULVİ YÖNTER ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ MÜFETTİŞ
3 MEHMET BÜLENT KARATAŞ LİSE İŞADAMI
4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK ORTAOKUL İŞADAMI
5 GÜLBEYHAN SAYLAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 HATİCE AKKAYA ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 AHMET TURAN HOCAOĞLU DOKTORA ELEKTRİK MÜHENDİSİ
8 MEHMET FATİH ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS AVUKAT
9 ABDULAZİZ AYDOĞDU ÜNİVERSİTE İŞADAMI
10 ZEKİ YUSUFOĞLU ORTAOKUL İŞADAMI
11 MÜCAHİT GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS MEMUR
12 KAMİL AYIRIM ÜNİVERSİTE ECZACI
13 MURAT ŞAHİN ORTAOKUL DİŞ TEKNİSYENİ
14 CİHAN TUFAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
15 MUSTAFA AKGÜN LİSE İŞADAMI
16 ÖMER FARUK GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
17 YUNUS EMRE DURMUŞ LİSE MÜTEAHHİT
18 ALİ YILMAZ ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
19 FATİH KAYA LİSE YÖNETİCİ
20 ŞÜKRÜ ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
21 HAKAN ARIKAYA ÜNİVERSİTE İÇ MİMAR
22 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI ORTAOKUL ESNAF
23 SALİH BALAK ÜNİVERSİTE BANKACI
24 HAKAN YILMAZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
25 KADİR CAN KARATAŞ YÜKSEK LİSANS AVUKAT
26 HAKAN YALÇIN ÜNİVERSİTE AVUKAT
27 FATİH DEĞİRMENCİ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
28 TARIK TOPÇUOĞLU ÜNİVERSİTE ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
29 YILMAZ TİRYAKİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
30 ŞAHİN GÜRZ ÜNİVERSİTE MİMAR
31 CEM ÖZKAVCI LİSE İŞ ADAMI
32 YUSUF ÇİFTÇİ ÜNİVERSİTE TURZİM-OTELCİLİK
33 HASAN DEMİR İLKOKUL EMEKLİ
34 NURETTİN TURAN ORTAOKUL MÜTEAHHİT
35 CÜNEYT ILGİN LİSE MÜTEAHHİT
İSTANBUL 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Pervin Buldan
2-Musa Piroğlu
3-Erkan Baş
4-Erol Katırcıoğlu
5-Sema Uçar
İSTANBUL 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HAYRETTİN NUHOĞLU
AHMET ÇELİK
YAVUZ AĞIRALİOĞLU
MERAL ALEMDAR
YÜCEL COŞKUN
ONUR AYDIN
MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
EMİNE KÜÇÜKALİ
ADİL ERKOÇ
ARİF TEVETOĞLU
DURSUN ÇOLAK
SULTAN NESLİHAN SEVEN
OĞUZ SARUL
MİTHAT BORA BULUT
NAZLI ASPAY CEBECİ
OKTAY ERÇAKAR
ŞENTÜRK DEMİRAL
FUAT ONBAŞILI
KUBİLAY PEYİK
HİLAL TUNCER
UFUK ÜNAL
SAYGIN ÖZYILDIRIM
MEHMET ALİ ÖZDEMİR
SEVGİ ŞAHİN
BARIŞ TAVLAŞOĞLU
TUBA ALAYLI
AYSEL KIRALİ
YELDA GARGUN
MURAT AĞIREL
ONUR HANLIOĞLU
ÖNDER FARUK PARMAK
BÜLENT ASLAN
YÜKSEL KARAÇAM
YÜKSEL BAT
CANER YILMAZ
İSTANBUL 2.BÖLGE ADAYLARI:
İSTANBUL 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Süleyman Soylu
Fatma Betül Sayan Kaya
Volkan Bozkır
Abdullah Güler
Hasan Turan
Serap Yaşar
Aziz Babuşcu
Şirin Ünal
Canan Kalsın
Ahmet Hamdi Çamlı
Markar Eseyan
Mustafa Demir
İffet Polat
İbrahim Yasin Kırıcı
Salih Çakır
Ayşe Böhürler
Suna Tarhan
Ahmet Hamdi Görk
Hacı Mehmet Baykurt
Mustafa Arabul
Beyza Sındıraç
Serkan Haser
Ahmet Yıldız
Emine Çakır
Hamza Kulaksız
Sevde Sena Dağlı
Enes Kaşkaş
Halil Poyraz
İSTANBUL 2. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Kadri Enis Berberoğlu
Aykut Erdoğdu
Ahmet Ünal Çeviköz
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Yüksel Mansur Kılınç
Yunus Emre
Gökan Zeybek
Ali Şeker
Derya Şentürk
Mehmet Diribaş
Mersin Balkan
Bahattin Turnalı
Ferhat Epözdemir
İsmail Yüksel
Adnan Ayber
Burak Kaan Yılmazsoy
Canan Sezenler
Hacer Foggo
Güven Karataş
Yusuf Kenan Kolat
Veysi Sinan Bozdemir
Cem Cengiz Yılmaz
Ece Batumlu Talas
Pelin Yurdakul
Şeyma Dumrul
Yusuf Ergüven
Özgür Düzgün
Deniz Kaya
İSTANBUL 2.BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 CELAL ADAN ÜNİVERSİTE ORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI
2 CEMAL ÇETİN ÜNİVERSİTE JEOLOJİ MÜHENDİSİ
3 NUR TUĞBA AKTAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
4 MURAT KOTRA ORTAOKUL İŞADAMI
5 NİYAZİ PAKSOY ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 SELAMİ ŞİŞMAN LİSE İNŞAATÇI
7 FÜSUN KAYAN ARDAMAR YÜKSEK LİSANS TURİZM/OTELCİLİK
8 MURAT ŞEKERLİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
9 AHSEN MELİKE FIÇICI LİSE İŞLETMECİ
10 EDA YILMAZ LİSE ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM
11 ZEKİ SEVEROĞLU DOKTORA ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ
12 GÜLLÜ YENER ORTAOKUL SERBEST
13 AYDIN KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI
14 SERKAN CİHAN LİSE YÖNETİCİ
15 BAHATTİN AYKUT İLKOKUL ESNAF
16 FİKRET YILDIRIM DOKTORA AVUKAT
17 MEHMET FURKAN CEBECİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
18 HEDİYE ŞEN ÜNİVERSİTE HALKLA İLİŞKİLER
19 UFUK TANDOĞAN İLKOKUL ESNAF
20 HİLAL EDA BÜLBÜL ÜNİVERSİTE AVUKAT
21 FİLİZ GEGİN ÖN LİSANS ÖĞRENCİ
22 MURAT ALP LİSE İŞ ADAMI
23 FİKRET ÖZKAN DOKTORA AVUKAT
24 TANER KIRHAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
25 UĞUR ARAS LİSE İŞLETMECİ
26 ERENCAN ŞAHGÜNAY ÜNİVERSİTE YATIRIM DANIŞMANI
27 HASAN SAKA ORTAOKUL İNŞAAT DEKORASYON
28 BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK ÜNİVERSİTE DEKORATÖR - DESİNATÖR
İSTANBUL 2.BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Ahmet Şık
2-Oya Ersoy
3-Hüda Kaya
4-Mustafa Avcı
5-Tülay Korkutan
İSTANBUL 2.BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÜMİT ÖZDAĞ
FATİH MEHMET ŞEKER
ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
İLAY AKSOY
COŞKUN YILDIRIM
MEHMET ASLAN
BİNNUR KARADAĞLI
ALİ DİNÇER ÇOLAK
VEDAT YENERER
İABDULLAH İLKER SUNGUR
NURİ YILMAZ
CEMİLE ALBAŞ
RÜSTEM FIRAT
AYCAN GÜLEÇLİLER
SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
GÖKHAN KARGI
ALİ AKER
ERTAN VAROL
MUAMMER DEMİRCİ
HÜSEYİN ÖNDEŞ
YAŞAR KIZILKUM
BURÇİN GÖKÇE
ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ
FİSUN MEHLİKA TOCA
MUSTAFA AKAY
AYDIN EGEMEN
MUSTAFA YAZICI
UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR
İSTANBUL 3.BÖLGE ADAYLARI:
İSTANBUL 3. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Numan Kurtulmuş
Mehmet Muş
Akif Çağatay Kılıç
Mehmet Doğan Kubat
Tülay Kaynarca
Halis Dalkılıç
Emine Sare Aydın Yılmaz
Nevzat Şatıroğlu
Zafer Sırakaya
Rümeysa Kadak
Ahmet Mücahit Arınç
Mustafa Yeneroğlu
Erkan Kandemir
Şamil Ayrım
Alev Dedegil
Yıldız Seferinoğlu
Zülfiye Füsun Kümet
Mürteza Zengin
Ayhan Oğan
Haşim Taşkıran
Ruken Kilerci
Rasim Erdoğmuş
Hatice Bozdağ
Mehmet Umur
Oya Eren
Bülent Durgun
Zehra Ercan
Ali Çezik
Hasene Çapar
Sedat Sayımoğlu
Cahit Keskin
Sinan Karşıyaka
Hayriye Kuzu
Mehmet Emin Aşıkkutlu
Münir Eren
İSTANBUL 3. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Mehmet Bekaroğlu
Zeynel Emre
Sibel Özdemir
Özgür Karabat
Turan Aydoğan
Emine Gülizar Emecan
Nazır Cihangi İslam
Turan Hançerli
Bayramali Çeşmeci
Ali Ulvi Gökbulak
Mehmet Sait Yücel
Ali Muhittin Tığlı
Sinan Karahan
Sinan Karaca Öztürk
Mahfuz Yetüt
Şahanım Meter
Irmak Neriman Nebioğlu
Yağmur Geygel
Engin Ertaç
Cemil Can Dinç
Aycan Erinsel Özistek
Hüseyin Özkahraman
Seda Önder
Bektaş Davutoğlu
Arzu Attepe
Hüseyin Duran
Erdal Sarıkaya
Elif Keskinel Ülker
Ali Osman Özdilek
Kemal Özkiraz
İlyas Duman
Osman Tellioğlu
Şebnem Nur Çalışkan
İSTANBUL 3. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FETİ YILDIZ
2 İSMAİL FARUK AKSU
3 ARZU ERDEM
4 AHMET YİĞİT YILDIRIM
5 ERDEM KARAKOÇ
6 VOLKAN YILMAZ
7 DAVUT HASKIRIŞ
8 MUSTAFA ERTEKİN
9 FAZLI YURDABAK
10 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
11 YAVUZHAN ALTUN
12 BEKİR SITKI KARAUSTA
13 BAHATTİN ŞENGÜL
14 ARİFE PEKER
15 ALİ DOĞAN
16 TAYYAR ŞAFAK
17 SİBEL KAZAR
18 ALPER KÜNKÜL
19 RIZA PEKER
20 EKREM SARISOY
21 ERGÜN SİLLER
22 AYDIN İNCE
23 MEHMET GÜRBÜZ
24 YUNUS TÜRK
25 OSMAN AKBAŞ
26 TANER KIRHAN
27 MEHMET BÜYÜKCANGA
28 METİN YAZAR
29 HİMMET TATAR
30 ALİ EKBER YEŞİL
31 UYGAR ORAL ÖZTÜRK
32 AYHAN ATMACA
33 ADİL CEYLAN
34 TAHİR PALA
35 AHMET CAN ERBAŞ LİSE ÖĞRENCİ
İSTANBUL 3. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Turgut Öker
2-Dilşat Canbaz Kaya
3-Hakkı Saruhan Oluç
4-Ali Kenanoğlu
İSTANBUL 3. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHAT ANDİCAN
ÜMİT BEYAZ
HAYATİ ARKAZ
MELTEM ÜNAL ERZEN
KEMAL NİZİPLİOĞLU
HÜSEYİN ÜLGER
ÖZDEMİR POLAT
ELMAS GRAĞOS
AYHAN BÖLÜKBAŞI
İSKENDER DURİÇ
MERRİN HASİPOĞLU
CELAL KARAPINAR
SUAT SARI
ZEKİ BULGAN
OSMAN ERUSTA
EVRİM TOK
MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ
MUSTAFA BİLGİLİ
MEHMET PÜTÜN
RUHİYE AYLA DEMİR
MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ
ZİHNİYE GÜRKAN
ALİ HAYDAR GÜVEN
MELİHA APAYDIN
SİBEL KAYA
TAYFUN SİLİVRİ
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
NAZMİYE İZGİN
KÜRŞAT ÖZER
YUSUF YAVUZCAN
MURAT KUDRET
ARDIL AKIL
SEZER ÖZSOY
HAKAN AKSU
PENBE BOLAT
HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:
ADANA 15
ADIYAMAN 5
AFYONKARAHİSAR 6
AĞRI 4
AKSARAY 4
AMASYA 3
ANKARA 36
ANTALYA 16
ARDAHAN 2
ARTVİN 2
AYDIN 8
BALIKESİR 9
BARTIN 2
BATMAN 5
BAYBURT 1
BİLECİK 2
BİNGÖL 3
BİTLİS 3
Bursa 3
Bursa 3
Bursa 20
ÇANAKKALE 4
ÇANKIRI 2
ÇORUM 4
DENİZLİ 8
DİYARBAKIR 12
DÜZCE 3
EDİRNE 4
ELAZIĞ 5
ERZİNCAN 2
ERZURUM 6
ESKİŞEHİR 7
GAZİANTEP 14
GİRESUN 4
GÜMÜŞHANE 2
HAKKARİ 3
HATAY 11
IĞDIR 2
ISPARTA 4
İSTANBUL 98
İZMİR 28
KAHRAMANMARAŞ 8
KARABÜK 3
KARAMAN 3
KARS 3
KASTAMONU 3
KAYSERİ 10
KİLİS 2
KIRIKKALE 3
KIRKLARELİ 3
KIRŞEHİR 2
KOCAELİ 13
KONYA 15
KÜTAHYA 5
MALATYA 6
MANİSA 10
MARDİN 6
MERSİN 13
MUĞLA 7
MUŞ 4
NEVŞEHİR 3
NİĞDE 3
ORDU 6
OSMANİYE 4
RİZE 3
SAKARYA 7
SAMSUN 9
ŞANLIURFA 14
SİİRT 3
SİNOP 2
ŞIRNAK 4
SİVAS 5
TEKİRDAĞ 7
TOKAT 5
TRABZON 6
TUNCELİ 2
UŞAK 3
VAN 8
YALOVA 3
YOZGAT 4
ZONGULDAK 5
MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI
YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.
Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.
OY VERME SÜRECİ
YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek. Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.
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