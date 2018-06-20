İstanbul seçim sonuçları 2018: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları

24 Haziran seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Seçim anketi sonuçlarını yakınan takip eden vatandaşlar Pazar günü İstanbul ilinde oy kullandıktan sonra nihai seçim sonuçları için beklemeye başlayacaklar. Peki seçim günü nasıl oy kullanılacak, canlı seçim sonuçları nasıl takip edilecek?
24 Haziran akşamı sandıklar açılmaya başladığında Mynet'in canlı seçim sonuçları sayfasından gerek cumhurbaşkanlığı gerekse de milletvekili seçiminin oy oranlarını il il, ilçe ilçe takip edebilirsiniz.
Türkiye geneli ve İstanbul seçim sonuçları için canlı seçim sayfası
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmenler için hazırladığı "Nasıl oy kullanacağım?" Kılavuzunda oy kullanmaz süreci 6 adımda anlatılmış. İşte 2018 seçimlerinde oy kullanma adımları:
Eğer resmi kimlikte T.C. kimlik numarası yoksa kişinin oy kullanabilmesi ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart.
Kimliğinizi verdikten sonra Sandık kurulu görevlisi kimliğinize göre sandık seçmen listesinde olup olmadığınızı kontrol edecek.
Seçmen listesinde iseniz görevliler size sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarfı ile birlikte, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimine ait 2 ayrı birleşik oy pusulasını ve Evet/Tercih mührünü verecekler. Bunlarla oy verme kabinine girip tercih ettiğiniz Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ilgili bölüme mühür basın.
Mührü basarken dairenin dışına taşırmamaya özen göstermek gerekiyor. Mührün kurumasını bir müddet bekledikten sonra, birleşik oy pusulalarını yazılı alan dışa gelecek şekilde ayrı ayrı katlayıp aynı zarfa koyun.
Kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa bizzat atın. Evet/Tercih mührünü sandık kuruluna teslim edin.
NEREDE OY KULLANACAĞIM SORGULAMASI
Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak. Nitekim sandık sorgulama için de YSK adaylardan T.C. kimlik numarası ve nüfusa kayıtlı oldukları sıra no bilgisini istiyor. Aşağıdaki bağlantılar ile erişebileceğiniz sorgulama sayfasında T.C. kimlik numaranızı, nüfusa kayıtlı olduğunuz ili, sıra no bilgisini ve ekranda gördüğünüz resimdeki harfleri hemen altındaki alana girdikten sonra "sorgula" butonuna tıklayarak 24 Haziran seçimlerinde hangi sandıkta oy kullanabileceğinizi görebilirsiniz.
NEREDE OY KULLANACAĞIM? YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet
Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Ünlü yarışmacının çıplak görüntüleri internete sızdı
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum