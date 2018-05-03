İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu.
AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "3 dönem engeline takılanlar da dahil tüm vekiller aday adaylığı için yeniden başvursun" talimatı verdiğini bildirmişti.
Erdoğan'ın bu talimatına rağmen 23 vekil, yeniden aday adaylık başvurusu yapmadı.
İşte AK Parti'den aday adayı olmayan isimlerin listesi:
Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Burhan KAYATÜRK
Ekrem ERDEM
Hüseyin SAMANİ
İsrafil KIŞLA
Hüseyin ŞAHİN
Ahmet DAVUTOĞLU
Murat GÖKTÜRK
Fatma Seniha Nükhet HOTAR
Hasan ÖZYER
Cemalettin Kani TORUN
Mehmet Ali PULCU
İbrahim Mustafa TURHAN
Recep KONUK
Coşkun ÇAKIR
Cemil ÇİÇEK
Mehmet Ali ŞAHİN
Ali BABACAN
Beşir ATALAY
Özcan ULUPINAR
Fevzi ŞANVERDİ
Ayhan GİDER
İsmail KAHRAMAN
DAVUTOĞLU BÖYLE DUYURMUŞTU
Eski Başbakanlardan ve AK Parti Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklediği iddialarına geçtiğimiz hafta Meclis'te düzenlediği basın toplantısında cevap vermişti. Davutoğlu, bu toplantı sınrasında, milletvekili adaylığı için tekrar başvuru yapmayacağını açıklamıştı. Davutoğlu şöyle konuşmuştu:
"AK Parti dışında aidiyetim sürerken AK Parti'nin ikinci Başkanı, üçüncü Başbakanı iken AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, faaliyet veya siyasal organizasyon içinde bulunmam, bulunmadım, bunu siyasi etik olarak doğru bulmam. Bu bağlamda AK Parti'nin almış olduğu karar benim de kararımdır. AK Parti'nin adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda spekülasyon yapılmasını doğru bulmam. Kendi şahsi geleceğim hususunda önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinde milletvekili adayı değilim. Böyle bir halka oluşmaması için hiç bir makam, mevki beklentim olmayacaktır."
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