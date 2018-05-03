İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Eski Başbakanlardan ve AK Parti Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklediği iddialarına geçtiğimiz hafta Meclis'te düzenlediği basın toplantısında cevap vermişti. Davutoğlu, bu toplantı sınrasında, milletvekili adaylığı için tekrar başvuru yapmayacağını açıklamıştı. Davutoğlu şöyle konuşmuştu:

AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "3 dönem engeline takılanlar da dahil tüm vekiller aday adaylığı için yeniden başvursun" talimatı verdiğini bildirmişti.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu.

"AK Parti dışında aidiyetim sürerken AK Parti'nin ikinci Başkanı, üçüncü Başbakanı iken AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, faaliyet veya siyasal organizasyon içinde bulunmam, bulunmadım, bunu siyasi etik olarak doğru bulmam. Bu bağlamda AK Parti'nin almış olduğu karar benim de kararımdır. AK Parti'nin adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda spekülasyon yapılmasını doğru bulmam. Kendi şahsi geleceğim hususunda önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinde milletvekili adayı değilim. Böyle bir halka oluşmaması için hiç bir makam, mevki beklentim olmayacaktır."

