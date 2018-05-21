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İşte AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listesinde yer almayan bakanlar

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 17:23 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. AK Parti'de Nihat Zeybekci, Mehmet Şimşek, Naci Ağbal ve Faruk Özlü aday listesinde yer almadı.

İşte AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listesinde yer almayan bakanlar

AKP'de mevcut milletvekillerinden 167 kişi listeye dahil edildi. TBMM'de 316 sandalyesi bulunan AK Parti'de aday olmayanlarla birlikte 149 milletvekili liste dışında kalmış oldu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AB Bakanı Ömer Çelik, Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci listede yer almadı.

AK Parti'nin aday gösterilmeyen isimlerden bazılarını cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak değerlendirebileceği, bazılarının da yerel seçimlerde belediye başkanı adayı gösterilebileceği belirtilmişti.

ERDOGAN-AK-PARTİ


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İYİ Parti 24 Haziran için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim ettiİYİ Parti 24 Haziran için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti
AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildiAK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ülkemiz her türlü kötülüğü hak ediyor yüzbinlerce insan zülum görüyor kimsenin sesi çıkmıyor kin nefret herşey var 15 Temmuz’da Boğaz köprüsündeki o masum öğrencilerin kafaları kesildi fetö diye diye memleketin anasını ağlattılar o gazetecilerin,gariban ailerin,hiçbir şeyi olmayan o öğretmenlerin masum olduklarını bile bile kin ve nefret duydunuz Allah hem bu tarafta hem öteki tarafta burnunuzdan fitil fitil getirsin bu kadar zülum yeter!!
Sende de bi fetöcülük kokuyo bu söylemler onlara ait .....!!
ülkeyi topluca hortumladılar kalsalar ne yazar çizseler ne yazar
Neden olduğu çok açık,,,hepsi başkan yardımcısı,ve olacak diğer bakanlar,,,
AKP AHMET AYDIN VERMEM ADIYAMAN parayala adamı ıse alan adama verılmez
hükümetin bakanı belli oldu demek var yahut kesik yiyen bakanlar diye başlık atıp sonra utanacaklar var
iyi olmuş şimşekle ağbal bi kutlama yapsın halka hep zulüm yaptılar
şükürler olsun mehmet şimşek in elinden kurtulduk ancak bir kurban kesmek gerek
MEHMET ŞİMŞEK SANA DA İYİ BAYRAMLAR
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