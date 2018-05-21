İşte AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listesinde yer almayan bakanlar

AKP'de mevcut milletvekillerinden 167 kişi listeye dahil edildi. TBMM'de 316 sandalyesi bulunan AK Parti'de aday olmayanlarla birlikte 149 milletvekili liste dışında kalmış oldu.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AB Bakanı Ömer Çelik, Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci listede yer almadı.
AK Parti'nin aday gösterilmeyen isimlerden bazılarını cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak değerlendirebileceği, bazılarının da yerel seçimlerde belediye başkanı adayı gösterilebileceği belirtilmişti.
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