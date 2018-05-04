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İşte Cumhur İttifakı protokolü

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

AK Parti, MHP ve BBP arasında, 24 Haziran seçimleri öncesi yapılan 'Cumhur İttifakı'nın detayları belli oldu. Partiler arasındaki protokolün 2 sayfadan oluştuğu metinde, 2023 hedefleri ve 15 Temmuz darbe girişimi vurgusu yapıldı. Son dakika habere göre, metinde "Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesi yer aldı. İttifak metninde ayrıca yerli ve milli vurgusu da yapıldı.

İşte Cumhur İttifakı protokolü

3 sayfadan oluşan ve AK Parti ile MHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade edilen protokol metninde 15 Temmuz vurgusu yapılarak başta terör olmak üzere Türkiye’nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlerin altı çizildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ayrı bir yer ayrılarak sistemin önemi ve gerekliliğinin anlatıldığı protokolde yeni sistemin tam olarak hayata geçmesi için atılacak adımlar sıralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile son şeklini alacağı öğrenilen protokol, bugün YSK'ya teslim edildi.

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MHP ak parti BBP 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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