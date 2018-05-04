İşte Cumhur İttifakı protokolü

3 sayfadan oluşan ve AK Parti ile MHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade edilen protokol metninde 15 Temmuz vurgusu yapılarak başta terör olmak üzere Türkiye’nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlerin altı çizildi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ayrı bir yer ayrılarak sistemin önemi ve gerekliliğinin anlatıldığı protokolde yeni sistemin tam olarak hayata geçmesi için atılacak adımlar sıralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile son şeklini alacağı öğrenilen protokol, bugün YSK'ya teslim edildi.
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