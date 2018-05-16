İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulası!

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında, cumhurbaşkanı adaylarının yerlerini belirlemek için YSK'de kura töreni düzenlendi. Kurada, cumhurbaşkanı adaylarının isimleri YSK üyeleri tarafından, sıraları ise çıkan ismin parti temsilcisi tarafından çekildi. Kuraya göre, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Doğu Perinçek yer alacak. SEÇMENLERE İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK



Seçmenlere verilecek iki oy pusulalarından birisi cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak. Bu başlık altında Türkiye'de ilk kez cumhurbaşkanının halkın oyuyla belirlendiği 10 Ağustos 2014'deki seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının isimleri ve fotoğrafları bulunacak. Bu oy pusulasında partilerin logoları ve yaptıkları ittifakların unvanları olmayacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak. Milletvekili seçimine ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri, yine YSK'de yapılacak kura çekimi ile 20 Mayıs’ta belirlenecek. 59 MİLYON 391 BİN 328 SEÇMEN



Sadi Güven, adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için düzenlenen kura öncesinde de açıklamalarda bulundu. Sadi Güven, açıklamasına Gazze'de şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek başladı. Seçmen sayısına ilişkin bilgi veren Güven, 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğunu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğunu söyledi. Güven, bu seçimde ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin oy kullanacağını bildirdi.

Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını hatırlatan Güven, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 36 gümrük kapısında oy kullanabileceğini açıkladı. Güven, gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işleminin 7 Haziran'da başlayacağını hatırlatarak, seçmen sayısına göre bu ülkelerde 1-13 gün arası süreyle oy kullandırılacağını, 13 gün oy kullandırılan ülkelerde seçmenlerin oy kullanma işlemini son güne bırakmamalarının yoğunluk yaşanmaması için büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu dile getiren Güven, YSK'nin internet sitesinin engelli erişimine tam anlamıyla uygun hale getirildiğini anlattı. Güven, 664 bin 326 engelli seçmen ile 75 yaş ve üzeri 2 milyon 473 bin 800 seçmenin, aileleriyle birlikte 5 milyon 333 bin 899 kişinin sandık alanlarının giriş katlarında oylarını kullanacağını aktardı. Sadi Güven, ayrıca bu seçimlerde ilk defa yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmeleri için 271 ilçede seyyar sandık kurulacağına dikkati çekti.