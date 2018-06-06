İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

TRT Haber'in canlı yayınında Aysun Torun'un sorularını yanıtlayan Ünal, ​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı.

OY ORANI 53-56 BANDINDA!

Geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den fazla oy aldığını anlatan Ünal, bu seçimlerde yüzde 4 gibi bir fark olmasının beklendiğini, yapılan saha anketlerine göre de cumhurbaşkanlığı konusunda yüzde 53-56 bandında oy beklendiğini kaydetti.

'YÜZDE 55'İN ÜZERİNDE SEÇMELİYİZ Kİ...'

Sahada "Biz cumhurbaşkanımızı yüzde 55'in üzerindeki oyla seçmeliyiz ki kimsenin bahanesi kalmasın" şeklinde beklentinin oluştuğuna dikkati çeken Mahir Ünal, bu noktada muhalefet partisini eleştirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'İKİ SEÇİMİ DE KAZANACAĞIZ'

"Çıkacaksın yenileceksin, çıkacaksın yenileceksin. 8 kez seçim kaybetmişsin, 8 defa kaybedilmiş bir seçimin bahanesi olmaz. Hatta bu mağlubiyetler sayın Muharrem İnce'yi kızdırmıştır. Muhalefet tüm seçimleri kaybetti. 24 Haziran günü de cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini de inşallah kazanacağız."



