İşte Meclis'teki sandalye dağılımı

Meclis'te hangi parti kaç milletvekili çıkaracak? HDP'nin yüzde 10 seçim barajını geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı da büyük oranda değişti.
İşte son verilere göre, Meclis'teki sandalye dağılımı:
AK Parti: 298
CHP: 143
MHP: 51
HDP: 64
İYİ Parti: 44
Diğer: 0
İTTİFAKLARA GÖRE DAĞILIM
Cumhur İttifakı: 349
Millet İttifakı: 187
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