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İşte Meclis'teki sandalye dağılımı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 20:56 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarına göre, şu ana kadarki sonuçlarla Meclis'teki sandalye dağılımı, HDP'nin barajı aşması ile değişti.

İşte Meclis'teki sandalye dağılımı

Meclis'te hangi parti kaç milletvekili çıkaracak? HDP'nin yüzde 10 seçim barajını geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı da büyük oranda değişti.

İşte son verilere göre, Meclis'teki sandalye dağılımı:

AK Parti: 298
CHP: 143
MHP: 51
HDP: 64
İYİ Parti: 44
Diğer: 0

İTTİFAKLARA GÖRE DAĞILIM

Cumhur İttifakı: 349
Millet İttifakı: 187

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