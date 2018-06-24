İşte Meclis'teki sandalye dağılımı

Meclis'te hangi parti kaç milletvekili çıkaracak? HDP'nin yüzde 10 seçim barajını geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı da büyük oranda değişti.

İşte son verilere göre, Meclis'teki sandalye dağılımı:

AK Parti: 298

CHP: 143

MHP: 51

HDP: 64

İYİ Parti: 44

Diğer: 0

İTTİFAKLARA GÖRE DAĞILIM



Cumhur İttifakı: 349

Millet İttifakı: 187



